Lens-Marseille: Abdallah ofrece la victoria en OM

La Olympique de Marsella ganó 2-1 en el terreno de RC Lens, domingo 8 de noviembre de 2026. Amine Gouiri abrió la puntuación en el segundo minuto, antes de la igualdad de Florian Thauvin. En el segundo período, Keyliane Abdallah dio a los Marseillais la victoria en el minuto 82. El equipo terminó el décimo día de Ligue 1 con 18 puntos en cuarto lugar, dos unidades detrás del Paris FC. Lens permanece undécimo ante la tregua internacional.

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El Olympique de Marsella ganó el RC Lens 2-1 el domingo 8 de noviembre de 2026, en el estadio Bollaert-Delelis. Keyliane Abdallah marcó el gol en el minuto 82. El ganador en Lens terminó el décimo día de Ligue 1 en cuarto lugar, con 18 puntos.

Marsella marcó al comienzo y al final de la reunión. Amine Gouiri abrió la puntuación en el segundo minuto. Florian Thauvin se igualó al 20, antes de que el reemplazo de Marsella rebanó una parte largamente indeciso.

OM ganador en Lens: Abdallah decisivo al final del juego

Entrando en 78 minutos en lugar de Amine Harit, Keyliane Abdallah encontró el camino de meta cuatro minutos más tarde. La acción es parte de una combinación que involucra a Igor Paixão y Angel Gomes. Amine Gouiri vio su intento en el país, pero el balón volvió a Abdallah, quien concluyó de cerca.

Este objetivo transformó un final de encuentro aún equilibrado en un marcador. Marsella mantuvo su ventaja hasta el silbido final. Para Lens, la legalización obtenida en el primer período no habrá sido suficiente para tomar un punto.

Gouiri aprovecha el error, respuestas Thauvin

The Lens defence offered an immediate opening to the OM. Un mal trato en un pase de atrás permitió a Gouiri recuperar la pelota y marcar. Después de sólo dos minutos, el equipo Racing reaccionó.

Florian Sotoca sirvió a Thauvin en la superficie. El capitán de Lansois registró la igualdad de la cabeza a los 20 minutos. Los dos equipos se unieron así a los vestuarios en la puntuación de 1-1.

Jeffrey De Lange jugó un papel importante en la resistencia de Marsella. En particular, el guardia rechazó una oportunidad de Yassine Titraoui antes del descanso. En el segundo período, contestó de nuevo ante Matthew Udol. Lens no logró convertir estas situaciones en una ventaja.

Marsella vuelve a dos puntos de podio

El éxito trajo tres puntos a Marsella, ahora cuarto con 18 unidades. El Paris FC, tercero, cuenta 20. Lille tomó el segundo lugar con 21 puntos y Paris Saint-Germain dirigió la clasificación con 23 puntos. Por lo tanto, el equipo permanece dos longitudes del podio y cinco del líder.

Esta victoria es la quinta consecutiva de los Marseillais en el campeonato. Amplia su recuperación ante la tregua internacional. Lens ocupó el puesto 11 con 13 puntos, cinco menos que su oponente nocturno.

Carreras recibirán Toulouse el sábado 21 de noviembre a las 8:45 p.m. Esta próxima cita en Bollaert-Delelis tendrá lugar después de la interrupción del campeonato ligado a las selecciones nacionales.

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