El 9 de noviembre, el FMI abrió los exámenes segundo y tercero de su programa para Ucrania. El Departamento de Finanzas espera una suma adicional de 1.660 millones de dólares para finales de 2026, con sujeción a una decisión de la Junta Directiva del Fondo. Las consultas también abarcan las reformas y la preparación del presupuesto de 2027 en su segunda lectura. Kyiv ya ha recibido aproximadamente 2.200 millones de dólares en el marco del programa de cuatro años aprobado en febrero.

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El FMI abre dos exámenes de su programa de financiación para Ucrania el lunes 9 de noviembre de 2026. Su resultado podría permitir que Kyiv obtenga otros 1.700 millones de dólares antes del fin del año. Las deliberaciones también se centraron en el presupuesto 2027, cuyos principales datos aún debían ultimarse con el Fondo.

El Ministerio de Finanzas de Ucrania confirma el comienzo de las reuniones entre sus equipos, el Banco Nacional de Ucrania y los expertos del Fondo Monetario Internacional. Esas consultas deberían examinar los compromisos ya asumidos, la situación macroeconómica y las futuras reformas estructurales. No son una decisión de pago.

El FMI abre dos revisiones paralelas

La misión reúne las evaluaciones segunda y tercera del mecanismo de crédito ampliado, designado por el acrónimo inglés EFF. Su Representante Permanente en Ucrania, Priscilla Toffano, dijo que el comercio se refería a políticas macroeconómicas y fiscales, así como a importantes reformas estructurales.

Las reuniones se celebran en Lviv y Varsovia, con la participación de algunos expertos a distancia. Las autoridades ucranianas deben presentar el progreso del programa y las futuras necesidades de financiación.

En su liberación del 9 de noviembre, el Departamento de Finanzas estima que la financiación prevista será de aproximadamente 1.660 millones de dólares. Está explícitamente condicionada a una decisión de la Junta Directiva del FMI. Por consiguiente, la suma sigue siendo una perspectiva de financiación, no un ingreso ya recibido por el Estado.

Presupuesto 2027 en el centro de los debates

El Gobierno también está preparando la segunda lectura del proyecto de presupuesto para 2027. El Parlamento ucraniano, Verkhovna Rada, lo apoyó en primera lectura el 28 de octubre. El Ejecutivo está trabajando ahora en propuestas parlamentarias y en una versión revisada del documento.

El Departamento tiene previsto presentar este texto tras celebrar consultas con el FMI. En particular, los intercambios deben especificar los principales saldos presupuestarios y las fuentes de apoyo internacional necesarios para satisfacer las necesidades del próximo año.

Para Kyiv, la revista también cuenta en relaciones con otros socios financieros. El departamento presenta el éxito del año como un elemento importante para mantener el apoyo más allá del desembolso previsto del Fondo.

Un programa de 8.100 millones de dólares

La Junta Directiva del FMI aprobó el programa actual el 26 de febrero de 2026 durante cuatro años, hasta 2029. Su objetivo es la estabilidad económica y financiera, la sostenibilidad de la deuda y nuevas reformas.

Criterios Monto en dólares Situación EFF Programme 2026-2029 8.100 millones Envelope aprobado en febrero Financiación ya recibida Alrededor de 2.200 millones Pagado al presupuesto de Ucrania Financiación prevista después de los exámenes Alrededor de 1.66 mil millones Sujeto a la aprobación del FMI

Estas sumas corresponden a diferentes etapas del mismo programa y no deben añadirse. El FMI concluyó el primer examen el 20 de julio, lo que permitió un desembolso de aproximadamente 690 millones de dólares. La siguiente decisión esperada ahora se refiere a los dos exámenes abiertos el lunes.

Photograph released on November 9, 2026 with the meeting communiqué: Ministry of Finance of Ukraine, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Fotografía integral conservada, cintas tipográficas agregadas por Libnanews. Fecha de disparo no especificada.

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