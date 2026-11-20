El Banco Mundial había desembolsado 4,41 millones de dólares al 31 de octubre por un préstamo de emergencia de 250 millones de dólares al Líbano. El plan de mercado del 15 de noviembre distingue varias operaciones para Ogero, escuelas y salud. Ni los dibujos ni las licitaciones prueban su entrega.

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Al 31 de octubre, el Banco Mundial había desembolsado 4,41 millones de dólares de sus 250 millones de préstamos de emergencia al Líbano. La declaración publicada el 20 de noviembre coloca el último sorteo del mes al 21 de octubre. Este balance mide el dinero del préstamo en esa fecha, no el valor de los contratos iniciados o el progreso de los patios.

La línea de préstamo IBRD98410 muestra un desembolso de $4,410,785.94 y un saldo no utilizado de $245,589,214.06. La primera suma representa el 1.76% de la cantidad aprobada. La declaración no indica para qué gastos se utilizó cada sorteo. Tampoco debe leerse el saldo como dinero ya disponible para los empresarios: el préstamo sigue siendo movilizado, según sus normas de desembolso.

El préstamo entró en vigor ocho meses después de su aprobación

El registro del Banco Mundial data de tres etapas. La institución aprobó la financiación el 24 de junio de 2025 y el préstamo fue firmado el 25 de agosto. Efectúa el 26 de febrero de 2026. El calendario muestra por qué la fecha de aprobación no puede utilizarse como punto de partida automático para todos los contratos. Precede a la firma y luego al momento en que la financiación se hace efectiva.

El programa de asistencia de emergencia, denominado LEAP, abarca el restablecimiento de los servicios públicos y la reparación de la infraestructura. El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción velará por su aplicación. El Banco Mundial ha diseñado para dar cabida a la financiación adicional: el marco puede alcanzar 1.000 millones de dólares si se encuentran recursos adicionales. La declaración del 31 de octubre se refiere únicamente al préstamo de 250 millones de dólares. No cuenta las necesidades del país ni las contribuciones de otros programas.

Internet, escuelas y hospitales: mercados en diferentes etapas

El plan de adquisiciones revisado el 15 de noviembre ofrece una nueva lectura de la aplicación. Para Ogero, la provisión de 30.000 dispositivos de acceso inalámbrico fijo se incluye en un procedimiento continuo. The national opinion, as amended, set for 2 November the opening of tenders. La hoja nacional consultada no proporcionó una fecha de firma o entrega. Por lo tanto, la cantidad se refiere al tema de la convocatoria de licitaciones, no a los dispositivos que han llegado a los suscriptores.

El mismo documento enumera montones para rehabilitar escuelas públicas que han servido como refugios. También prevé dos compras separadas para el Hospital Universitario Rafic Hariri: equipo de resonancia magnética y equipo de radioterapia. El plan clasifica estos dos procedimientos como continuos, sin ningún importe contractual indicado en el cuadro consultado. Una estimación introducida antes del laudo no es el precio final a pagar; La ausencia de un premio firmado en el plan tampoco demuestra que no se haya efectuado ningún gasto desde su publicación.

Varias operaciones también se refieren a sistemas de agua. En una zona piloto del Sur, el plan identifica un procedimiento para restaurar los servicios de agua y combina una estimación de 2 millones de dólares. Esta cantidad no se puede añadir a los 4,41 millones de dólares desembolsados: mide el valor de una transacción, no un pago. Los documentos consultados no permiten que un dibujo se asocie a una determinada escuela, hospital o red.

La cifra de octubre no compensa la aplicación de noviembre

En particular, la visita de Anna Bjerde al Líbano, anunciada el 16 de noviembre por el Banco Mundial, fue ayudar a acelerar los proyectos ya financiados. La declaración de préstamo es más reciente que esta visita en su fecha de actualización, pero antes de su período: se detiene el 31 de octubre. Por consiguiente, no mide los efectos de esos intercambios. Esto requerirá la conciliación de futuras declaraciones de avisos, contratos firmados y trabajos o equipo recibidos.

Sign of the World Bank Group headquarters in Washington, D.C., photograph of 16 May 2012. Ilustración institucional, sin representación de un sitio de construcción en el Líbano. Foto: Victorgrigas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Redimensionada foto entera, Libnanews aderezo bajo la misma licencia.

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