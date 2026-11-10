Líbano del Sur: Qantara golpeó, disparando desde el amanecer

An Israeli air strike targeted Qantara at 0600 hours on Tuesday, 10 November. La artillería también golpeó a Mansouri y Majdal Zoun al amanecer, mientras que los disparos fueron reportados en Chaqra y drones sobre Tiro. Estos eventos siguen los bombardeos reportados a finales del lunes en las zonas de Khiam, Wadi Hujeir y Wadi Zebqine. No se especifica ninguna evaluación humana en los envíos consultados. El regreso de los habitantes y las capacidades del ejército siguen siendo el centro de las posiciones políticas.

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An Israeli strike targeted Qantara at 0600 hours on Tuesday, 10 November 2026, while artillery hit Mansuri and Majdal Zun at morning. The Lebanese official news agency also reports shooting at Shaqra and drones over the Tyre area. Estos acontecimientos prolongan una noche de bombardeos en el sur del Líbano, en el contexto de debates sobre los medios del ejército y la protección de los habitantes.

Qantara golpeó el martes por la mañana

El corresponsal de la agencia en Marjayoun puso la huelga aérea en Qantara a las 0600 horas de Beirut. El envío se expidió a las 9.01 horas. Esta distinción permite fechar el ataque: es un hecho de la mañana del martes, distinto de las redadas reportadas en la localidad el lunes.

El informe no describe el punto de impacto preciso ni la naturaleza del objetivo. No da un equilibrio humano o material. Un canal de televisión libanés también informó de una huelga matutina en Qantara, en informes tomados de la prensa local. Estas declaraciones no permiten establecer un número adicional de redadas.

En otro boletín, publicado a las 07.10 horas, el corresponsal de Tiro reportó fuego de artillería en Mansuri y Majdal Zun al amanecer. It also reports that Israeli heavy machine guns were fired at the outskirts of Shaqra in the morning. No especifica el tiempo del fuego ni las posiciones exactas afectadas.

El mismo envío informó de la continuación de los sobrevuelos de drones en la zona de Tiro. No describe una huelga relacionada con estos aviones. Los informes distinguen así un ataque aéreo en Qantara, fuego de artillería y disparos de armas pesadas en otras zonas.

Bombings reported before midnight

Estos eventos siguen varios episodios reportados el lunes 9 de noviembre al final de la noche. Un despacho aéreo a las 23.25 horas de Beirut informó de un incendio de artillería israelí en Wadi Hujeir. It also reports on raking shots in Khiam.

At 2351 hours, the Agency reported artillery bombardment in Wadi Zebqin and combat aircraft in the southern sky. Estas horas corresponden a la publicación de los boletines. Los textos no dan la hora exacta de los impactos o su duración.

La secuencia de los informes describe así los ataques en varios sectores, de tarde a mañana. No se puede decir que los disparos habrían sido continuos en cada localidad. Tampoco documenta, en estos episodios específicos, un intercambio de fuego con otra fuerza.

El día anterior, ya se habían comunicado nuevas huelgas a Kfar Tebnit y Markaba por la tarde. Un ataque de drones atacó a Jarmaq antes de la tarde. Estos acontecimientos del 9 de noviembre constituyen el contexto inmediato de la secuencia nocturna; No se agregan al balance de los ataques del martes.

El regreso de los habitantes sigue siendo una cuestión central

Los acontecimientos militares ocurrieron después de las peticiones del lunes de Joseph Aoun a Baabda. Al recibir una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Presidente pidió que se pusiera fin a los ataques israelíes. Subrayó la protección de los civiles, sus necesidades básicas y las condiciones para un regreso seguro a las aldeas.

La reunión también se centró en el acceso a la ayuda y las posibles consecuencias humanitarias de la retirada gradual de la FPNUL. These concerns concern people in border areas. El registro no anuncia un nuevo acuerdo para garantizar su seguridad o un mecanismo internacional ya adoptado para reemplazar la fuerza.

El martes por la mañana, el Ministro de Defensa Michel Ménassa, por su parte, respondió a críticas contra el mando del ejército. Reafirma el respeto de las decisiones políticas del ejecutivo. Sin embargo, pide que se apliquen para tener en cuenta las capacidades militares y los riesgos para la paz civil. Su comunicado no contiene instrucciones de despliegue relacionadas con ataques denunciados en el Sur.

En este momento, los envíos consultados no proporcionan un informe humano para los eventos nocturnos y albores. La sección pública del Ministerio de Salud dedicada a los ataques israelíes no contenía una declaración del 10 de noviembre. Esto no hace posible concluir que no hay víctimas. Queda por determinar la magnitud del daño y la naturaleza de los sitios afectados.

Foto de ilustración publicada por el NNA el 9 de noviembre con un despacho en Kfar Tebnit. Fecha de disparo no especificada. No representa la huelga de Qantara del 10 de noviembre. © NNA.

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