Menassa defiende el ejército y las prerrogativas de su líder

El Ministro de Defensa, Michel Menassa, responde a críticas contra el ejército y su mando. En su comunicado de prensa de 10 de noviembre de 2026, distinguió las orientaciones políticas de defensa de las órdenes militares. Reafirmó el respeto de las decisiones del ejecutivo, pero pidió tener en cuenta los medios de la institución y los riesgos para la paz civil. Los artículos 49 y 65 de la Constitución mantienen a las fuerzas armadas bajo la autoridad del Consejo de Ministros. No se anuncia ningún nuevo despliegue.

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Michel Menassa defiende al ejército libanés y su mando ante críticas por la ejecución de decisiones gubernamentales. En un comunicado de prensa emitido el martes 10 de noviembre de 2026, el Ministro de Defensa distinguió la política de defensa, establecida por el ejecutivo, de órdenes militares. Afirma que este último está bajo mando, reafirmando al mismo tiempo el compromiso de la institución de respetar la decisión política.

El texto responde a declaraciones recientes sobre el ejército y su líder, el general Rodolphe Haykal. El ministro los culpa por cuestionar la institución, hasta que se refiere a la renuncia o el despido de su comandante. No designa a los líderes políticos a quienes responde.

Menassa defiende al ejército y sus propias responsabilidades

El Ministro impugna un concepto de mando que reduciría su función en la aplicación de decisiones sin debate ni asesoramiento. Según él, la competencia del Consejo de Ministros se refiere a la política general de defensa y seguridad. La emisión de órdenes e instrucciones militares es, en la distinción que establece, la responsabilidad del mando.

Al mismo tiempo, Michel Menassa afirma que el ejército respeta las decisiones políticas de la autoridad ejecutiva. También se refirió a las instrucciones del Presidente de la República, Joseph Aoun, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, su comunicado no presenta a la institución como libre del poder civil.

Sin embargo, insiste en las condiciones en que debe aplicarse una decisión. En su opinión, debe tener en cuenta las capacidades y capacidades del ejército. También debe preservar la moral de los oficiales y soldados, proteger la unidad del país y prevenir el enfrentamiento interno. El Ministro advierte sobre las consecuencias de las medidas adoptadas bajo presión.

Marco constitucional mantiene la autoridad gubernamental

Esta presentación de poderes expresa la posición del Ministro de Defensa. El artículo 65 de la Constitución confiere poder ejecutivo al Consejo de Ministros, que incluye a las fuerzas armadas. It assigns it general State policy and supervision of civil, military and security institutions.

El artículo 49 designa al Presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas y especifica su presentación a la autoridad del Consejo de Ministros. La declaración de Michel Ménassa no anuncia ningún cambio en este marco. Se centra en el lugar de mando y apreciación militar en la aplicación de decisiones políticas.

Paz civil en el centro de la respuesta

El Ministro recordó varias misiones militares: defender el territorio, la población y las instituciones, proteger la unidad nacional y mantener la estabilidad interna. También le asigna la prevención de disturbios y la protección de la seguridad ciudadana. Rechaza cualquier afirmación de ponerse por encima de la ley.

Michel Menassa presenta a la institución militar como lugar de encuentro para los libaneses, más allá de las divisiones comunales y partidistas. Pidió críticas para no socavar los sacrificios de los militares. Esta advertencia acompaña su defensa de responsabilidades de mando, sin designar ninguna medida operacional específica.

El comunicado de prensa llega cuatro días después de una reunión presidida por Rodolphe Haykal en Yarzé el viernes 6 de noviembre. Frente a los oficiales militares, el jefe del ejército aseguró que la institución aplicaría las decisiones del poder político. También ha defendido su papel en la estabilidad interna y ha rechazado la crítica de sus misiones.

En el discurso anterior, el general mencionó, entre otras cosas, la protección de las fronteras, la lucha contra el contrabando y la ampliación de la autoridad del Estado. El texto ministerial del 10 de noviembre amplía esta defensa institucional. No establece un calendario para operaciones o nuevas instrucciones de despliegue.

Foto de ilustración: soldados libaneses y personal blindado en una fotografía de archivo de 2025. No es una operación anunciada el 10 de noviembre. © Ejército libanés, dirección de orientación / biblioteca de fotos Libnanews.

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