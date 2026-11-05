Ucrania: Cinco sospechosos en la operación Cartago · Voces globales

El 5 de noviembre de 2026, NABU y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania anunciaron la notificación de sospechas contra cinco personas en la nueva fase de la Operación Cartago. Un funcionario superior de la SBU y dos policías están entre los sospechosos. Los investigadores describen una supuesta red que protege los centros de llamadas fraudulentos, la trata y las actividades de falsificación. Revealed the previous day, the organization would have had at least 12 participants. The persons involved remain presumed innocent.

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Cinco personas se sospechan oficialmente en la nueva fase de la Operación Cartago en Ucrania. Estos incluyen un funcionario superior del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y dos agentes de policía. La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y el fiscal especializado anticorrupción anunciaron estas notificaciones el jueves 5 de noviembre de 2026, día después de que se revelara la supuesta red.

The investigators describes an organization that allegedly purchased the protection of security forces officials to carry out several illegal activities. Los centros de llamadas fraudulentos, las ventas de drogas, los cigarrillos falsificados y la fabricación de divisas falsificadas están archivados. También se informó de que la violencia y el secuestro habían servido a los intereses del grupo.

Este anuncio marca un paso judicial específico. El 4 de noviembre, las autoridades anticorrupción presentaron la presunta existencia y funcionamiento de la red. El comunicado de prensa de 5 de noviembre indica que cinco personas recibieron una notificación de sospecha. No constituye una condena ni un reconocimiento definitivo de los hechos por un tribunal.

Transporte de operaciones: tres oficiales de seguridad

NABU no publica ningún nombre en este nuevo anuncio. Por otra parte, detalla las funciones de las personas afectadas. En SBU, es el primer jefe adjunto de uno de los departamentos. In the National Police, the notifications concern the head of a department and an assistant to the section head of the judicial police in the Kyiv region.

The other two suspects are the alleged network organizer and a man presented as his subordinate. Según los investigadores, el primero ya había sido objeto de varias condenas antes de la formación de este grupo.

Las calificaciones seleccionadas difieren de persona a persona. El comunicado incluye la participación en una organización criminal de los tres funcionarios de las fuerzas de seguridad. También mencionó la percepción de una ventaja indebida para el jefe del departamento de la Policía Nacional. Para la Policía Judicial de Kiev, las sospechas incluyen complicidad en actos de tortura y falsificación.

Centros de llamadas protegidos contra pagos

El mecanismo descrito se basa en las relaciones entre un grupo criminal y funcionarios públicos. Según NABU, se dice que el presunto organizador ha asociado con sus actividades a los ejecutivos de la SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía General. También se informó de que personas de la comunidad criminal habían participado en la red.

Los pagos habrían permitido que las actividades ilegales continuaran sin la intervención de las autoridades encargadas de combatirlas. Los centros de llamadas ocupan un lugar importante en el archivo. Their operators reportedly scammed Ukrainian citizens as well as foreigners. El comunicado no especifica el número de víctimas ni el daño total correspondiente a este nuevo componente.

Sin embargo, los investigadores describen un conjunto más amplio que el fraude telefónico. The alleged protection would also have benefited from the sale of drugs and the illegal production of cigarettes. Habría cubierto la fabricación de moneda extranjera falsificada.

A estas sospechas económicas se añade un aspecto violento. The group reportedly prepared attacks, abductions and attacks in order to defend its interests. El texto público no da la identidad de las víctimas afectadas.

Al menos 12 personas en la red sospechosa

NABU estima que al menos 12 personas habrían participado en esta organización. Esta cifra describe la escala asumida de la red. No coincide con el número de notificaciones anunciadas el jueves, que permanece fijado en cinco.

La Fiscalía General aparece en la descripción de las supuestas relaciones del grupo. Sin embargo, nadie encargado de esta institución está entre los cinco sospechosos anunciados el jueves. En esta etapa, las notificaciones se refieren a los tres ejecutivos de la SBU y la policía y a dos presuntos miembros de la red.

En el comunicado no se especifica si los cinco sospechosos están detenidos. Tampoco incluye sus respuestas a los cargos. Las responsabilidades individuales y las medidas de seguridad están sujetas al proceso judicial en curso.

El caso provocó una reacción a la Presidencia de Ucrania. El jueves, el jefe de la administración presidencial, Kyrylo Boudanov, pidió una acción rápida y firme. Afirmó que las funciones, los títulos y los poderes no podían justificar eludir sus responsabilidades.

Todas las personas en cuestión tienen derecho a la presunción de inocencia. La NABU y la fiscalía especializada declaran ahora que están preparando informes de sospechas sobre otros presuntos participantes en la red.

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