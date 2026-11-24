En Beirut el 24 de noviembre, las Comisiones de Relaciones Exteriores del Líbano y Francia acordaron fortalecer sus intercambios y organizar visitas, según Fadi Allamé. Los diputados del Líbano exhortan a París a que prosiga su labor en el Consejo de Seguridad. No se ha anunciado ningún nuevo mandato de la FPNUL.

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Los Comités de Relaciones Exteriores libaneses y franceses quieren fortalecer sus intercambios y organizar nuevas visitas. Fadi Allamé, que preside la comisión libanesa, anunció el martes 24 de noviembre después de su reunión en Beirut. Los diputados libaneses pidieron a Francia que ayudara a evitar un vacío después de la FPNUL. No se ha anunciado ningún nuevo mandato de la ONU.

Visitas entre las dos comisiones

Fadi Allamé dio la bienvenida a los parlamentarios franceses en nombre del Presidente de la Cámara de Representantes, Nabih Berry. La delegación se reunió entonces con el Comité de Relaciones Exteriores y Migrantes del Líbano. El diputado libanés distinguió los dos momentos de su informe al final de la sesión.

La delegación incluyó a Carole Guillerm, Pierre Pribetich y Jean-Paul Lecoq, los tres miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. El seguimiento concreto anunciado por Allamé sigue siendo parlamentario: fortalecer la cooperación entre los comités y las visitas de intercambio. No ha dado una fecha ni un programa para esos intercambios.

Los eurodiputados también examinaron las reformas financieras, la cuestión de las pérdidas en el sistema financiero y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la comisión citó el desplazamiento interno en el Líbano y la presencia de refugiados sirios como otras cuestiones. No anunció ningún voto o acuerdo financiero al final de la reunión.

Una solicitud a París, una decisión de la ONU

Con respecto al Líbano meridional, la Comisión del Líbano insistió en el apoyo al ejército, la autoridad estatal a la frontera y la necesidad de evitar el vacío después del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Según Allamé, sus miembros pidieron a Francia que siguiera adoptando medidas en el Consejo de Seguridad para definir los arreglos sucesores de la misión.

En una audiencia separada en Baabda, el Presidente Joseph Aoun sostuvo que se debería colocar una posible fuerza de sustitución bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Propone que la resolución 1701 se mantenga como marco, pero que se ajuste si es necesario. Esa es la posición establecida por el Presidente del Líbano, no un compromiso francés ni una decisión del Consejo de Seguridad.

El Primer Ministro Nawaf Salam recibió a los tres diputados por separado en presencia del Embajador Patrick Durel. La entrevista se centró en la continuidad de una presencia de las Naciones Unidas y reformas gubernamentales. En otra reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Rajji dijo que continuaba la labor relativa al seguimiento de la misión.

El calendario de las Naciones Unidas no ha cambiado como resultado de esos intercambios. En la resolución 2790 se establece el fin del mandato de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026. La retirada de su personal debe tener lugar durante un período de hasta un año. Un intercambio de visitas entre Miembros no afecta este calendario ni las condiciones para una posible nueva misión.

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