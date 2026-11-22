Para Bernard Raymond Jabre, el Día de la Independencia plantea la siguiente pregunta: ¿Quién puede decidir sobre la guerra y la paz en Líbano? En este foro, propone un pacto que proteja las creencias y las minorías al tiempo que coloca armas bajo la autoridad exclusiva del Estado.

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Cuando la Patria pasa antes de los Ummas

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

El 22 de noviembre, el Líbano celebra su independencia. Pero una pregunta sigue siendo, más de ocho décadas después de 1943: ¿nos hemos convertido en independientes, o sólo hemos logrado la independencia?

La diferencia es enorme. La independencia jurídica puede proclamarse en un día. La independencia política requiere que un pueblo decida su propio destino.

Un Estado es soberano cuando nadie puede decidir la guerra o la paz en su lugar; donde ningún poder extranjero tiene un relevo militar autónomo en su territorio; cuando ninguna comunidad considera que la fidelidad externa es mayor que la fidelidad debida a la patria.

Y especialmente cuando sólo hay una soberanía, una legitimidad y una fuerza armada nacional en su territorio. Quizás aquí es donde comienza y termina toda la pregunta libanesa.

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

I. LEBAN NO ES SOLO UN TERRITORIO

Una patria no es sólo una frontera dibujada en un mapa. Es una voluntad: una voluntad para continuar juntos.

El Patria Libanés existe precisamente porque, a pesar de las guerras, las invasiones, las ocupaciones, las crisis económicas, los enfrentamientos comunitarios y la intervención extranjera, los libaneses siguen sin querer vivir en esta tierra. Reconstruyen, invierten, educan a sus hijos, se van y regresan, crean y comienzan de nuevo.

Hay una extraordinaria voluntad para la vida en el Líbano. Cruza comunidades. Pertenece al cristiano en cuanto a los musulmanes, los sunitas en cuanto a los chiítas, los drusos en cuanto a todos los que componen esta sociedad singular.

En particular, debemos dejar de confundir a los ciudadanos chiítas del Líbano con una organización, ideología o poder extranjeros. El ciudadano chiíta que quiere vivir con seguridad en Nabatiyah, Tyre, Baalbek o en los suburbios del sur de Beirut no es menos libanés que el que vive en Trípoli, Zahlé, Ashrafieh, Aley o Becharre.

La Patria comienza cuando la vida de un niño libanés tiene exactamente el mismo valor, independientemente de la comunidad en la que nació.

II. HERITAGE AND UMMMA: TWO ORDERS THAT MUST BE DISTINGED

La religión no es el enemigo de la patria. La fe pertenece a la conciencia. La comunidad pertenece a la historia. La cultura pertenece a la memoria. Todo esto puede enriquecer al Líbano.

El problema comienza cuando la afiliación religiosa, ideológica o geopolítica se convierte en una lealtad política supranacional. Es en este sentido preciso que uso la palabra Umma aquí: no referirme a una religión particular, sino a cualquier afiliación supranacional que pretenda imponer la fidelidad política superior a la de la patria.

Así puede haber sunitas o chiitas Ummas, pero también judíos, cristianos, nacionalistas, revolucionarios, ideológicos, imperiales o militares. El problema nunca es lo que creen. El problema comienza cuando dicen que mandan.

Uno puede ser cristiano y libanés, chiíta y libanés, sunitas y libaneses, drusos y libaneses. Podemos amar a Francia, Irán, el mundo árabe, América o cualquier otra civilización. Pero cuando es necesario decidir sobre la guerra, la paz, las fronteras, la diplomacia o el uso de armas, sólo debe quedar una pregunta: ¿qué sirve al Líbano?

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

III. HABANAIS HERITAGE: QUÉ DATOS SAY

Sería tentador decir que el 95% del Líbano cree en este Patria. Ningún estudio serio hace posible establecer esa cifra científicamente. Es más fuerte confiar en lo que es verificable.

Un estudio de Gallup publicado en diciembre de 2025, basado en entrevistas realizadas en junio y julio, indicó que el 79% de los encuestados sólo quería que el ejército libanés tuviera armas. El apoyo fue del 92% entre cristianos, el 89% entre Druze y el 87% entre sunitas. Gallup también observó una alta confianza en el ejército a nivel nacional.

Estos datos no sugieren que el 95% de los libaneses compartan exactamente la misma doctrina política. No obstante, muestran una aspiración nacional muy amplia para el Estado, su autoridad y el monopolio de la fuerza legítima.

IV. CUESTIÓN DE LA SOVEREIGNIDAD

Después de la considerable destrucción sufrida por el Sur y muchas familias chiítas, la cuestión ya no es abstracta: ¿quién debe decidir, mañana, guerra y paz para sus hijos?

Un estudio de Estadísticas del Líbano de 800 ciudadanos chiítas, cuyos resultados se notificaron en octubre de 2026, indica que el 71,1% quiere que las decisiones sobre la guerra y la paz sean tomadas exclusivamente por el Estado libanés; el 66,4% cree que las armas de Hezbolá deben ser entregadas al Estado de alguna forma; el 78,5% dice que confían en el ejército libanés.

Estas cifras no significan que más del 75% de los chiítas simplemente estarían « contra Hezbollah ». Esa afirmación excedería los datos disponibles. Dicen algo más profundo: se puede preservar la identidad, la memoria o incluso la simpatía política, considerando que las armas, la guerra y la paz deben regresar al estado.

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

V. ES HORA DE QUE TODAS LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS SEAN UNA ACTITUD POSITIVA

Pueden existir relaciones con Irán. Las afinidades religiosas pueden existir. Pueden existir vínculos culturales, diplomáticos y económicos. Pero ninguna potencia extranjera debe tener, directa o indirectamente, una capacidad militar autónoma en territorio libanés.

Esto no es sólo Irán. Debe ser universal. Ningún poder extranjero – iraní, israelí, sirio, árabe, occidental o de otro tipo– debería tener en el Líbano a hombres armados con autoridad fuera del Estado.

Después de tantas muertes y destrucciones, es legítimo decir: suficientes guerras decididas en otras partes; suficientes aldeas libanesas transformadas en campos de batalla regionales; las decisiones militares a las que el pueblo e instituciones de la República no han consentido.

VI. UN SINGLE ARMED ON ALL THE TERRITORIES

La cuestión de las armas no es una cuestión comunitaria. La verdadera pregunta es, ¿quién tiene derecho a utilizar la fuerza en nombre de la comunidad? En un Estado soberano, la respuesta sólo puede ser el Estado, en el marco de la Constitución y de la ley.

Por lo tanto, sólo puede haber un poder militar legítimo en el Líbano: el ejército libanés. This principle should apply to all militias, armed organizations, mafia and autonomous military structures, without exception.

También debe aplicarse a los campamentos palestinos. Los habitantes de los campamentos deben mantener su dignidad y sus derechos humanos; Pero los campamentos están bajo soberanía libanesa y no pueden constituir enclaves militares que escapan al Estado.

Este movimiento ya ha comenzado: en 2025 se llevaron a cabo varias fases de la entrega de armas palestinas bajo la custodia del Ejército Libanés, entre ellas Rashidieh, Al-Bass, Burj al-Shimali, Baddawi y Ain al-Hilweh, entre ellas muchas armas pesadas. En noviembre de 2026, el Comité de Diálogo entre el Líbano y Palestina reafirmó que los campamentos estaban bajo soberanía libanesa y que el proceso debía continuar.

VII. DESARME SIN HUMILIER

El regreso de todas las armas bajo la autoridad estatal nunca debe ser visto como la victoria de una comunidad sobre otra. Estaría preparándose para el próximo conflicto.

Para los ciudadanos chiítas, el estado debe poder decir: no queremos debilitarte; Queremos construir un estado lo suficientemente fuerte que ya no necesitas una organización particular para proteger a tus familias y pueblos.

Y otras comunidades deben aceptar exactamente la misma regla. No hay milicia cristiana. Ninguna milicia sunita. No hay milicia drusa. Ninguna milicia chií. Ningún ejército privado. No hay estado en el estado.

Una República. Un ejército. Soberanía.

VIII. UN ESTUDIO ARMADO PARA PROTECTAR TODA LA LIBANAIS

Si se pide a los ciudadanos que devuelvan su seguridad al Estado, ese Estado debe poder protegerlos. El ejército libanés debe contar con los medios humanos, tecnológicos, militares y financieros para defender eficazmente el territorio y el pueblo.

El ciudadano del sur debe poder mirar a su ejército y pensar: protege mi casa, mi pueblo, mi familia y mi frontera; no necesito ningún otro ejército. Lo mismo debe ser cierto en el Bekaa, el Norte, Beirut y las montañas.

La soberanía no es decretada. Se hace creíble.

IX. LA INDEPENDENCIA ES LA OPORTUNIDAD DE DECIR QUE NO

Ser independiente no significa ser hostil al mundo. Un país soberano puede ser amigo de todos porque no es vasallo de nadie.

El Líbano debe ser capaz de cooperar con Irán, los países árabes, Europa, los Estados Unidos, Turquía, China y todos aquellos con los que su interés debe trabajar, al tiempo que se niega a que uno decida en su lugar.

Y si las condiciones para una paz justa, segura y duradera se reúnen con sus vecinos, el Líbano debe poder examinarlas y construirlas de acuerdo con su interés nacional, seguridad y derecho internacional, no porque un poder externo imponga su voluntad.

Ser enemigo de nadie. Ser amigos con los que elegimos. Ser un vasallo de nadie.

X. EL PACTO REAL LIBANAIS

Tal vez hemos estado buscando demasiado tiempo para el pacto libanés en la división de las presidencias, el número de Miembros o el equilibrio de las administraciones. Estos mecanismos son importantes, pero ninguno puede sustituir un pacto más profundo: un pacto interno.

Puedo tener una religión. Puedo pertenecer a una comunidad. Puedo guardar un recuerdo. Puedo amar a una civilización extranjera. Puedo defender mis convicciones. Pero cuando el destino colectivo está en juego, mi primera lealtad política va al Líbano.

El Patria no suprime a las comunidades: las protege. Cuando el estado es débil, cada comunidad busca un patrocinador; cada patrocinador transforma gradualmente su protegido en un instrumento. El miedo produce lealtad externa; la lealtad externa debilita el estado; El debilitamiento del estado produce más miedo. Tenemos que romper este círculo.

XI. BEYROUTH WESTPHALIA: THE NEW COVENANT

El Patria responde a la cuestión de la soberanía. La Westfalia de Beirut debe responder a la coexistencia: ¿cómo pueden surgir diferentes creencias, diferentes recuerdos y también el derecho a no creer en un estado, sin que una de estas pertenencias pueda apoderarse del estado o temer ser aplastado por otros?

La idea es la de un nuevo pacto libanés: no abolir las religiones, sino separar claramente la creencia de la decisión política. La fe permanece libre, protegida y respetada. La República pertenece a todos sus ciudadanos y no recibe su mandato político de ninguna autoridad religiosa, poder extranjero o Umma supranacional.

Por lo tanto, la Westfalia de Beirut no sería una guerra contra las comunidades. Sería el pacto que finalmente les permite dejar de tener miedo unos a otros. Garantizaría constitucionalmente los derechos políticos, civiles, culturales y religiosos de todas las minorías – cristianas, musulmanas, drusas u otras – pero también ciudadanos sin afiliación religiosa o que optan por no reclamar ninguno.

La mayoría gobierna; No es dueña del país. La minoría está protegida; No tiene poder de veto permanente sobre la nación. Entre los dos debe ser la Constitución: lo suficientemente fuerte para prevenir la dominación del número, pero lo suficientemente común para evitar la fragmentación del país.

Este pacto requiere ciudadanía política común, justicia independiente y garantías constitucionales efectivas. Las cuestiones relativas a las libertades fundamentales, la identidad y los derechos de las comunidades o las minorías deben beneficiarse del fortalecimiento de los mecanismos de protección, de manera que ningún grupo pueda ser borrado políticamente por una mera proporción de fuerzas de población.

Así, separar la creencia y la política no significa expulsar a Dios de la sociedad. Esto significa evitar que un hombre hable en nombre de Dios para mandar políticamente a todos los demás. La República protege a los creyentes precisamente porque no favorece políticamente ninguna creencia; También protege a los que no creen.

Esta Westfalia de Beirut sería libanesa y universal: un acuerdo por el cual cada comunidad renuncia a su búsqueda de seguridad en un poder externo a cambio de la garantía, por el Estado y la Constitución, de su existencia, libertad y derechos.

Desde este momento, la frase central de nuestra independencia tiene sentido:

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

Varias creencias, pero una ciudadanía. Varias comunidades, pero una República. Varios recuerdos, pero un futuro común. Varias pertenencias, pero sólo una soberanía: Líbano.

XII. COMUNICACIÓN DE PAZ EN EL INTERNAL

La primera paz a construir es interior. Comienza cuando un libanés tiene más miedo que otro libanés es más leal a un poder extranjero que a él.

Cuando el cristiano sabe que a los chiítas no se les ordenará que lo arrastren en una guerra; cuando los chiítas saben que el cristiano no pedirá a un poder extranjero que venga a protegerlo de él; Cuando Sunni y Druze saben que su seguridad depende de las mismas instituciones nacionales, algo enorme se vuelve posible: la confianza.

Y sin confianza, no hay nación.

XIII. EL LEBAN D’ABORD

Hemos estado buscando una solución a la cuestión libanesa durante casi un siglo. Tal vez finalmente se encuentra en una jerarquía: Líbano primero.

Esto no significa Líbano contra el mundo. Esto significa el maestro del Líbano de sus elecciones en el mundo. No Irán primero. Ni Israel primero. No Siria primero. No Arabia primero. Ni Francia. América no. Ni el Oeste. O el Este. Líbano.

Los poderes extranjeros sólo pueden explotar las fracturas de un país durante mucho tiempo si sus habitantes les permiten convertirse en puertas de entrada. Cerremos estas fracturas, no eliminando nuestras diferencias, sino colocando sobre ellas algo que todos tenemos juntos: la Patria.

XIV. INDEPENDENCIA

Hemos obtenido nuestra bandera, nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestro lugar en el concierto de las naciones. Aún no hemos logrado la parte más difícil de la independencia: construirla dentro de nosotros mismos.

La verdadera independencia sucederá el día en que ningún libanés aceptará que un poder extranjero lo decida simplemente porque comparte su religión, ideología o intereses; el día en que no haya armas más fuertes que la ley; el día en que ninguna comunidad necesite un protector externo; el día en que la decisión sobre la guerra y la paz pertenezca exclusivamente a las instituciones de la República.

« Podemos tener varias pertenencias. Sólo podemos tener una soberanía. »

CONCLUSION — PATRY BEFORE THE UMMAS

La Westfalia de Beirut puede ser el nombre de este nuevo pacto: proteger todas las creencias y minorías, separar la fe del poder político y unir a todos los ciudadanos bajo una sola soberanía.

Antes de nuestras comunidades, Líbano. Antes de nuestras fiestas, Líbano. Antes de nuestros protectores, Líbano. Antes de nuestra Ummas, Líbano.

La República ante las milicias. El ejército libanés ante todos los ejércitos especiales. Paz ante las guerras de los demás.

LEBAN.

Porque podemos tener muchas pertenencias, varias culturas, varios recuerdos y varias amistades. Pero políticamente, no podemos pertenecer a dos soberanos. Cuando esta evidencia se convierta en un principio común, la soberanía dejará de ser sólo un artículo de la Constitución: se convertirá en una voluntad colectiva, una voluntad de paz, una voluntad de independencia, una voluntad de vida. El Patria Libanés.

CARACTERÍSTICAS Y CUESTIONES

Gallup, 4 de diciembre de 2025 —.Encuesta nacional realizada en junio-julio 2025: 79% a favor de la tenencia de armas sólo por el ejército libanés; 92% de cristianos, 89% de drusos, 87% de sunitas. Gallup afirma que las áreas excluidas por falta de acceso representaban alrededor del 10% de la población.

Estadísticas Líbano, septiembre 2026 encuesta de 800 ciudadanos chiítas libaneses adultos — resultados reportados en octubre. 66.4% favoreciendo la entrega de las armas de Hezbolá al Estado en cierta forma; 71.1% para que la guerra y la paz sean exclusivamente propiedad del Estado; 78.5% de confianza en el ejército libanés.

Comité de Diálogo entre el Líbano y Palestina, 28 de agosto y 13 de septiembre de 2025; 30 de diciembre de 2025; 2026 de noviembre.La entrega exitosa de armas palestinas al ejército libanés y reafirma el principio de soberanía de los Estados sobre los campamentos y la exclusividad de las armas en manos de instituciones legítimas.

Nota editorial:las cifras se presentan como resultados de encuestas fechadas y no como verdades absolutas. El texto distingue deliberadamente la tesis política del autor de los datos empíricos disponibles.

Aclaración de la redacción:En la encuesta de 2025 Gallup, el 27% de los encuestados chiítas dijeron que sólo estaban a favor de que el ejército tuviera armas. La pregunta, el período y la muestra difieren de la encuesta 2026. Por consiguiente, las dos encuestas no miden una tendencia a un alcance constante.

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