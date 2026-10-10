Líbano: la corriente del estado se desploma, los generadores deslumbran

« Líbano: La corriente del Estado se desploma, generadores Flam
En febrero, el Estado proporcionó de 7 a 9 horas de poder por día. En julio, unas cuatro horas. En agosto, a veces 2 horas en Trípoli. Mientras tanto, el precio de los generadores privados saltó alrededor del 60%.
🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.
Una tarifa variable propuesta, luego rechazada en el Consejo de Ministros.
$ 350 millones debido a EDL, y 40% de electricidad perdida en la red.
Una llamada de hasta 350 MW de solar con baterías.
Más noticias sobre libnanews.com
Comentarios