10 octobre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Líbano: la corriente del estado se desploma, los generadores deslumbran

Libnanews
· 1 min de lectura · 5 vues

« Líbano: los colapsos de la corriente estatal, los generadores se afloran » En febrero, el Estado proporcionó 7-9 horas de energía al día. En julio, unas cuatro horas. En agosto, a veces dos horas en Trípoli…

⚡ Liban : le courant d’État s’effondre, les générateurs flambent
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

« Líbano: La corriente del Estado se desploma, generadores Flam

En febrero, el Estado proporcionó de 7 a 9 horas de poder por día. En julio, unas cuatro horas. En agosto, a veces 2 horas en Trípoli. Mientras tanto, el precio de los generadores privados saltó alrededor del 60%.

🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.
Una tarifa variable propuesta, luego rechazada en el Consejo de Ministros.
$ 350 millones debido a EDL, y 40% de electricidad perdida en la red.
Una llamada de hasta 350 MW de solar con baterías.

Más noticias sobre libnanews.com

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *