Gilgamesh Inmortalidad

Gilgamesh
Después de la caída de Humbaba, la historia de Gilgamesh gira hacia una búsqueda más oscura: la de la inmortalidad.
« Enkidu, por otro lado, presiona que los dioses no dejarán este crimen impune. La enfermedad se asienta después de la victoria.
Los dioses envían entonces al Tauro Celestial para castigar a los héroes de su indignación en el bosque sagrado.
Enkidu se enferma y muere, dejando a Gilgamesh abrumado por un nuevo dolor y miedo: el de su propia muerte.
Entonces el rey de Uruk pasó por montañas y desiertos, buscando una manera de escapar del destino de los hombres.
Se encuentra con Out-Napishti, el único sobreviviente del Gran Diluvio, que le revela la existencia de una planta de juventud eterna.
Pero una serpiente le roba durante su sueño: Gilgamesh entiende que ningún hombre escapa de la muerte.
Cedro de Dios, Bcharre, Líbano del Norte
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