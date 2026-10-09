9 octobre 2026
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Gilgamesh Inmortalidad

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Gilgamesh Después de la caída de Humbaba, la historia de Gilgamesh gira hacia una búsqueda más oscura: la de la inmortalidad. « Enkidu, por otro lado, presiona que el..

Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban
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Gilgamesh

Después de la caída de Humbaba, la historia de Gilgamesh gira hacia una búsqueda más oscura: la de la inmortalidad.

« Enkidu, por otro lado, presiona que los dioses no dejarán este crimen impune. La enfermedad se asienta después de la victoria.

Los dioses envían entonces al Tauro Celestial para castigar a los héroes de su indignación en el bosque sagrado.

Enkidu se enferma y muere, dejando a Gilgamesh abrumado por un nuevo dolor y miedo: el de su propia muerte.

Entonces el rey de Uruk pasó por montañas y desiertos, buscando una manera de escapar del destino de los hombres.

Se encuentra con Out-Napishti, el único sobreviviente del Gran Diluvio, que le revela la existencia de una planta de juventud eterna.

Pero una serpiente le roba durante su sueño: Gilgamesh entiende que ningún hombre escapa de la muerte.

Cedro de Dios, Bcharre, Líbano del Norte

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