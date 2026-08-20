Bancos: El FMI da la bienvenida a un paso, pero espera el siguiente

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El Fondo Monetario Internacional acogió con beneplácito el jueves 20 de agosto, la aprobación por el Parlamento libanés de enmiendas a la Ley de reestructuración del Banco, una reforma que había estado exigiendo durante varios meses. En un mensaje al Ministro de Finanzas, Yassine Jaber, Jefe de Misión del FMI para Líbano, Ernesto Ramírez Rigo, describió el voto como « muy bueno ». Está previsto que el Fondo reanude sus reuniones en Beirut a mediados de septiembre. Esta satisfacción marca el progreso en las negociaciones, pero no significa que se resuelva la controversia financiera: el FMI sigue esperando un mecanismo creíble para la asignación de las pérdidas, la protección de los depositantes y una reestructuración capaz de hacer viables los bancos sin comprometer las finanzas públicas.

Después de varios meses de debates a veces difíciles entre el gobierno, el Parlamento, el Banco del Líbano y el Fondo Monetario Internacional, la aprobación de la ley de reestructuración bancaria proporciona a Beirut un primer resultado que podría reactivar las negociaciones con la institución internacional.

Ernesto Ramírez Rigo felicitó a Yassine Jaber por la adopción del texto, creyendo que reflejaba la voluntad del Líbano de acercar su marco legal a las mejores prácticas internacionales. El mensaje es importante después de la crítica del FMI a versiones anteriores de la legislación y cambios en el proyecto durante su carrera parlamentaria.

Sin embargo, debe leerse con precisión. El Fondo acoge con satisfacción la legislación aprobada y los cambios introducidos en el mecanismo de resolución bancaria. Sin embargo, no valida toda la estrategia libanesa para el tratamiento de las pérdidas acumuladas desde 2019. Esta segunda cuestión sigue siendo el centro de los debates sobre la recuperación financiera y el pago progresivo de los depósitos.

El FMI acoge la ley después de meses de crítica

El cambio de tono es notable. En septiembre de 2025, tras la aprobación de la primera Ley de Resolución Bancaria, el FMI reconoció los esfuerzos realizados, pero consideró que era necesario mejorar aún más el texto para cumplir plenamente las normas internacionales.

En particular, la institución solicitó un mecanismo de resolución bancariaindependiente, transparente y eficazTambién destacó la necesidad de definir claramente las responsabilidades de las diversas autoridades responsables de decidir si reestructurar o terminar un banco.

Estas reservas llevaron al gobierno a preparar nuevas enmiendas. El texto se examinó detenidamente en el Parlamento, en particular en el Comité de Finanzas y Presupuesto.

Uno de los principales debates fue el Banco del Líbano y la Alta Comisión Bancaria. El FMI quería impedir que las instituciones cuya independencia o responsabilidad no se definan suficientemente.

El Fondo también estaba interesado en la gobernanza del mecanismo de resolución, el potencial del sector bancario para influir en las decisiones y la división de poderes entre el Gobernador, el Consejo Central del Banco del Líbano y la Comisión de Alto Banca.

La votación parlamentaria viene después de varias enmiendas destinadas a responder a estas objeciones.

Una ley para decidir el destino de los bancos

La ley debe proporcionar el marco para determinar qué bancos pueden seguir operando, que debe ser recapitalizado, reestructurado, fusionado o, como último recurso, liquidado.

Este paso es esencial después de más de seis años de crisis financiera.

Desde 2019, el sistema bancario libanés ha estado operando sin la resolución general de pérdidas acumuladas. Los depositantes han perdido el acceso normal a gran parte de sus economías, mientras que los mecanismos administrativos y las circulares del Banco del Líbano han organizado gradualmente retiros limitados.

La reestructuración debe hacer posible escapar de este régimen excepcional.

In particular, the new legislation strengthens the framework applicable to banks in difficulty and clarifies the role of the authorities responsible for examining their situation. Debería permitir evaluaciones institucionales por institución en lugar de tratar a todo el sector como si tuviera la misma situación financiera.

Esta distinción es fundamental. Algunos bancos pueden tener más activos o capital que otros. Las responsabilidades de sus accionistas no son idénticas y sus pérdidas deben evaluarse por separado.

Por consiguiente, la votación sobre el texto crea el procedimiento. Todavía no proporciona los recursos necesarios para compensar las pérdidas.

La cuestión más difícil sigue siendo la pérdida

Aquí es donde la satisfacción del FMI encuentra su límite principal.

En febrero, una misión liderada por Ernesto Ramírez Rigo recordó claramente los principios que el Fondo considera esenciales en la estrategia financiera del Líbano. La primera se refiere ajerarquía de acreedores.

Según esta lógica, las pérdidas deben ser sufragadas primero por los accionistas y clases de acreedores colocados detrás de los depositantes en esta jerarquía. Los depositantes no deben absorber pérdidas ante accionistas o acreedores subordinados.

Esta cuestión es particularmente delicada en el Líbano debido a la gran brecha financiera entre el Estado, el Banco del Líbano y los bancos comerciales.

Por consiguiente, el FMI pide que se reconozcan las pérdidas antes de su distribución. También quiere que la estrategia tenga en cuenta la liquidez disponible en el sistema.

Un mecanismo de reembolsos prometedores a los depositantes que el Estado, el Banco del Líbano y los establecimientos comerciales no podrían financiar no resolvería la crisis. Lo movería a tiempo.

Lo que el FMI criticó en versiones anteriores

Los comentarios del Fondo sobre el proyecto abarcaron varias cuestiones específicas.

La primera interesadaindependencia de la Alta Comisión Bancaria, desempeñar un papel central en las decisiones relativas a los bancos en dificultad. El FMI quería su composición y funcionamiento para limitar el riesgo de conflictos de interés e influencia de los que participaban directamente en la reestructuración.

El segundo se refería a la distribución de poderes con el Banco del Líbano. Las diversas versiones examinadas en el Parlamento generaron un debate sobre las facultades del Gobernador, el Consejo Central y la Comisión de Alto Banca. Para el FMI, el procedimiento debe identificar claramente quién decide, según qué criterios y con qué posibilidades de control.

El tercero se refería a la protección de los solicitantes en cada institución. El Fondo había criticado algunos enfoques para agregar las cuentas del mismo depositario en varios bancos. Según sus observaciones técnicas, una resolución debe respetar el rango de cada reclamación a nivel de la institución interesada a fin de no colocar a determinados solicitantes en una posición menos favorable que la prevista en los principios internacionales.

Por último, el FMI destacó los mecanismos para tratar con los accionistas de los bancos que fallaban. La reestructuración no debe permitir que los propietarios de un establecimiento insolvente preserven su capital a expensas de los depositantes.

El mensaje positivo de esta semana indica que el texto aprobado por fin ha hecho progresos suficientes en estas cuestiones para ser considerado un avance importante. Sin embargo, será necesario esperar su aplicación a fin de determinar si los mecanismos funcionan con eficacia según lo previsto.

La Ley del Banco no es la Ley de depósito

La distinción es esencial para los solicitantes.

The Banking Resolution Act primarily addresses the question:¿qué hay de un banco que ya no es viable?

No responde totalmente a una segunda pregunta:¿quién soportará las decenas de miles de millones de dólares de pérdidas acumuladas y según qué calendario los depositantes recuperarán su dinero?

En particular, este segundo expediente forma parte de la estrategia de estabilización financiera y recuperación de depósitos, a menudo referidos en el Líbano como « la brecha financiera ».

En febrero, el FMI calificó el proyecto gubernamental sobre estabilización financiera y recuperación de depósitos de primera etapa. Sin embargo, solicitó inmediatamente mejoras para armonizarla con los principios internacionales.

El Fondo hace especial hincapié en proteger a los pequeños depositantes y respetar la jerarquía de pérdidas.

También pide que la posible contribución del Estado siga siendo compatible con la sostenibilidad de la deuda pública. En otras palabras, resolver la crisis bancaria mediante la transferencia de un proyecto de ley imposible al presupuesto estatal no sería considerada una solución viable.

Quien debe pagar sigue siendo el corazón del conflicto

Detrás de las formulaciones técnicas está la cuestión que divide la política económica libanesa desde 2019: ¿cómo se pueden distribuir las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos comerciales, sus accionistas y depositantes?

El FMI rechaza un enfoque en el que las pérdidas se ocultan o postergan sin reconocimiento.

Sus principios implican que los accionistas absorben pérdidas ante los depositantes. Los bancos también deben evaluarse individualmente para determinar su capacidad real de contribuir a la recuperación.

Al mismo tiempo, el Fondo tiene por objeto evitar la recapitalización masiva financiada por el Estado para convertir las pérdidas bancarias en deuda pública insostenible.

Esta posición ha estado en conflicto durante varios años. En particular, los bancos están desafiando los escenarios que les permitirían llevar una parte que consideran pérdidas excesivas, mientras que los depositantes se niegan a utilizar sus activos para pagar la crisis.

El propio Banco del Líbano tiene deuda y obligaciones, cuyo tratamiento influirá decisivamente en la división final.

Por consiguiente, la ley aprobada no elimina este conflicto. Proporciona un mecanismo para determinar la situación de los establecimientos. Compartir el proyecto de ley sigue siendo el problema económico central.

La implementación será la próxima prueba

El FMI no sólo juzga la reforma a su adopción. La ejecución será examinada ahora.

La Alta Comisión Bancaria debe tener suficiente independencia para tomar decisiones que puedan afectar a instituciones poderosas. Las evaluaciones deben ser creíbles. Los activos y pasivos deben establecerse de manera suficientemente transparente para determinar la viabilidad real de los bancos.

También será necesario evitar el uso de mecanismos de reestructuración para preservar a ciertos accionistas o trasladar las pérdidas a los depositantes.

Esta fase será políticamente más difícil que aprobar una ley.

La adopción de un texto crea reglas generales. Aplicar significa decidir que un banco debe ser recapitalizado, fusionado o liquidado. También significa determinar el valor de sus activos y cuánto pueden perder sus accionistas.

Por lo tanto, el FMI vigilará en particular cómo se utilizarán nuevas aptitudes.

Mediados de septiembre, se reanudarán las negociaciones en Beirut

El mensaje a Yassine Jaber también contiene un plazo. Ernesto Ramírez Rigo dijo que el FMI reanudará las reuniones en Beirutmediados de septiembre.

Esta misión será la primera prueba diplomática después de la aprobación de las enmiendas.

El Líbano podría presentar progresos legislativos concretos. El FMI, por su parte, podrá examinar la conformidad del texto definitivo, su mecanismo de aplicación y el progreso de otras reformas necesarias.

Por consiguiente, el debate no se centrará únicamente en la reestructuración de los bancos. La Caja también pide un marco presupuestario de mediano plazo, una estrategia compatible con la sostenibilidad de la deuda y un mecanismo creíble para hacer frente a las pérdidas.

En febrero, también destacó la necesidad de movilizar más ingresos públicos sin comprometer las necesidades sociales y las inversiones necesarias para la reconstrucción.

La reforma bancaria pertenece así a un paquete más amplio. Para el FMI, un sector bancario viable no puede ser reconstruido sosteniblemente si el Estado permanece en una situación financiera insostenible.

Una señal positiva, aún no un acuerdo con el FMI

La reacción de Ernesto Ramírez Rigo da al gobierno de Nawaf Salam un argumento importante. Después de años en que los compromisos de reforma del Líbano a menudo se han retrasado o vaciado de su sustancia, esta vez el FMI reconoce públicamente el progreso.

Para el Ministerio de Finanzas, la votación también muestra que el Parlamento puede transformar los compromisos de reforma en legislación aplicable. Yassine Jaber presenta la ley como un componente de un proceso más amplio para reconstruir un sector bancario capaz de financiar nuevamente la economía.

Pero el camino entre este mensaje de felicitaciones y un programa financiero con el Fondo sigue siendo importante.

El Líbano debe aplicar ahora la ley, determinar la situación real de cada banco, avanzar en el reparto de las pérdidas y demostrar que la solución elegida protege a los depositantes sin crear una nueva deuda pública que no pueda financiarse.

La reunión de septiembre se centrará en si el voto del Parlamento resolvió las objeciones técnicas del FMI o si sólo permitía una de las muchas etapas del asunto. Después de seis años de crisis bancaria, la pregunta decisiva sigue siendo: la nueva arquitectura jurídica debe ahora mostrar cómo transforma las pérdidas acumuladas en una solución financiera eficaz.