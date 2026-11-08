Líbano meridional: el luto de los entierros temporales

Las familias desplazadas en el sur del Líbano a veces tienen que enterrar a sus seres queridos lejos del cementerio familiar. En un stand el 6 de noviembre, Mustafa Fahs reporta una solicitud de tierra para acomodar al fallecido. Testimonios reunidos en primavera y verano, de Tiro a Haret Saida y Choueifat, documentan este evento. Muestran el peso de la espera y el segundo entierro, sin permitir una evaluación nacional actualizada. El regreso de los muertos sigue vinculado al de los vivos y a la seguridad de las aldeas.

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Enterramientos temporales extienden el exilio de familias en el sur del Líbano. En un stand el 6 de noviembre de 2026, el escritor Mustafa Fahs reporta una solicitud de tierra para acomodar a sus muertos. Destaca una dificultad documentada durante varios meses: ¿cómo enterrar a un ser querido cuando la aldea familiar sigue siendo inaccesible?

La petición de Mustafa Fahs viene de un amigo desplazado, comprometido en la vida de su comunidad. Este hombre está buscando una parcela pública para crear un cementerio para familias en las localidades del sur. Fahs no especifica su identidad ni la ubicación deseada. Su texto no se refiere a una decisión administrativa que otorgue el terreno.

Esto demuestra una preocupación concreta. Cuando el regreso desaparece, debemos encontrar un lugar para el fallecido. Sin embargo, algunas familias quieren mantener su entierro en un entorno temporal hasta que se trasladen al cementerio del pueblo. El lugar de luto entonces depende del mismo obstáculo que la vivienda: la imposibilidad de regresar.

Enterramientos temporales de Tiro a Choueifat

De Tiro a Choueifat, los testimonios reunidos en la primavera y el verano de 2026 describen familias esperando un traslado. Ningún balance nacional actualizado proporciona información sobre el número de entierros todavía provisionales en noviembre.

In Tyre, a report on 9 April related the entier of Ahmad Saadeh from Kafra. Según los rescatistas que habían cuidado de él, las huelgas impidieron su entierro en su pueblo. Sheikh Rabih Koubayssi explicó que había logrado los ritos en ausencia de su familia. Los interesados proporcionaron una transferencia cuando las condiciones de seguridad lo permitieron.

En el mismo informe, Hussein Saleh dijo que quería traer a sus familiares de vuelta a Ramieh. Había perdido a su esposa embarazada, hija y varios familiares en una huelga en Tiro. El entierro in situ respondió a la emergencia. El deseo de un funeral en el pueblo permaneció.

Después del entierro, las familias todavía tienen que organizar un nuevo transporte y reunir a sus familiares. Estos pasos permanecen suspendidos del acceso al cementerio familiar.

Familias frente a la misma elección Lejos del frente

El problema no se refiere solamente a los muertos en su aldea. El 15 de abril, los hermanos Ali y Wael Sabbagh explicaron a una agencia de noticias por qué habían enterrado temporalmente a su madre y hermano en Beirut. Ambos habían muerto en una huelga en su edificio en Tallet al-Khayat. La familia quería llevarlos a Nabatiyah, pero consideraba la ruta demasiado peligrosa.

En Wardanieh, el alcalde Ali Bayram describió otra respuesta local en un informe publicado el 6 de abril. Desde la guerra de 2024, el municipio había preparado tierras para hasta 200 muertos. Había 51 entierros temporales. Entre los enterrados se encontraban también dos personas de edad desplazadas que murieron por causas naturales.

En Haret Saida, tumbas esperando un traslado

En Haret Saida, Hassan Saleh, jefe de entierros, describió en junio una sección temporal creada durante las hostilidades iniciadas en 2023. Algunas familias todavía no habían podido traer a sus familiares después de la cesación del fuego del 2024 de noviembre. La reanudación de la guerra en 2026 ha aumentado de nuevo la necesidad.

In an agency report of 11 June, he reported about 120 temporary enials since March. Señaló que el fallecido incluía trabajadores de primeros auxilios y personas desarmadas.

Ghada Hussein, de Kfar Tibnit, visitó la tumba de su hijo Mohammed Tufayli, un luchador de Hezbollah. Dijo que quería llevarlo de vuelta al pueblo, incluso después de una larga espera. El mismo cementerio acogió a civiles.

El segundo funeral, un nuevo ordeal

Esta práctica se llama wadi‘a, que se refiere a la idea de un repositorio de confianza. En un informe publicado el 14 de mayo se describen las zonas reservadas en los cementerios existentes y las tierras utilizadas con ese fin. He also reported the case of Itaf Abu Saleh, from Kafra, who died seven decades ago from causes unrelated to the war. Su familia lo enterró temporalmente en Choueifat.

Su padre Youssef explicó que la transferencia futura era un apego al lugar de origen. Recordó, sin embargo, que la reapertura de una tumba y la organización de un nuevo entierro revivieron la pérdida. Otros familiares entrevistados en el presente informe describieron un luto suspendido en espera de retorno.

La solicitud de tierra de Mustafa Fahs pone esta expectativa a la vanguardia. Para las familias interesadas, hay que encontrar un lugar en un cementerio de recepción, manteniendo la esperanza de un entierro en el pueblo.

Foto: Libnanews foto. Hits on Nabatiyah, archive published in October 2024. Esta ilustración no representa los entierros temporales ni las familias mencionadas. Toda la fotografía conservada, montaje Libnanews.

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