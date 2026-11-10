Dirección: los sindicatos dejan Matignon

El lunes, organizaciones de enseñanza, estudiantes y docentes abandonaron el primer comité de reforma del Parcoursup, presidido por Sébastien Lecornu. They challenged the format of the meeting and the responses to their requests. La movilización continúa el martes 10 de noviembre, con una salida anunciada a las 14.00 horas en el Panthéon de París. El gobierno promete cambios en 2027 y luego un nuevo sistema en 2028, mientras que las formaciones todavía están esperando instrucciones precisas para prepararse para la próxima sesión.

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La primera reunión del comité de reforma de Parcoursup se completó en un descanso con una gran parte de las organizaciones invitadas. El lunes 9 de noviembre en Matignon, representantes de la escuela secundaria, estudiantes y profesores dejaron las discusiones presididas por Sébastien Lecornu. They denounce a disputed format and lack of sufficient responses to their requests. La movilización continúa el martes 10 de noviembre, con un comienzo de una manifestación anunciada a las 14.00 horas en el Panteón de París.

Curso: un desacuerdo sobre la sustancia y los invitados

La reunión debía comenzar la transformación de la plataforma de acceso a la educación superior. He followed a first exchange of the head of government with youth representatives. Los ministros Édouard Geffray y Philippe Baptiste participaron en esta secuencia dedicada a la educación y los estudios de posgrado.

La presencia de la Unión Nacional Interuniversitaria (UNI) y parlamentarios del Rally Nacional provocó protestas. Las organizaciones también impugnaron la participación de los empleadores. Por consiguiente, su partida se centró en la composición de la reunión, así como en las respuestas previstas. Los informes de prensa franceses describen un desglose colectivo, pero no la salida de todos los participantes.

According to reports from a news agency, the UNI, Renewed High School School School School and some elected members of the National Council for High School Life remained. Las organizaciones salientes denuncian una reunión sin suficiente progreso concreto o respuesta presupuestaria. Esta evaluación sindical no significa que el gobierno no había hecho ninguna promesa antes.

SNALC también desafía el método

En un comunicado de prensa emitido el lunes por la noche, SNALC confirmó que había dejado el comité. Su presidente, Jean-Rémi Girard, critica una reunión de más de sesenta personas con funciones muy diferentes. El sindicato considera que esta composición es inadecuada para las negociaciones sustantivas sobre las dificultades de las escuelas secundarias.

Su posición no se limita al nombre de la plataforma. SNALC cree que reemplazar a Parcourup podría dejar intactas las limitaciones que determinan la asignación de candidatos. Pidió intercambios sobre salarios, atractivo laboral y condiciones de trabajo. Enlaza estas solicitudes a las condiciones de estudio estudiantil.

El comunicado de prensa también revisa horarios no reemplazados, edificios escolares y ausencias de maestros. Culpó al gobierno por haber descuidado las advertencias de los representantes del personal durante demasiado tiempo. Son las quejas del sindicato que cuestionan el método elegido para salir de la crisis.

Compromisos ya anunciados, pero diferentes expectativas

El Gobierno presentó su hoja de ruta el 26 de octubre. Prevé cambios de la campaña 2027 y un nuevo sistema para 2028. Las primeras recomendaciones del comité se esperan para finales de noviembre. Para 2027, el ejecutivo prometió criterios de examen más legibles y una explicación de las denegaciones.

También anunció otros 15.000 lugares entre 2027 y 2028. El programa incluye 10.000 plazas en BTS, 4.000 en BUT y 1.000 relacionadas con la Licencia del Portal de Salud. Estas aperturas deben ir acompañadas de puestos de enseñanza propuestos en los presupuestos correspondientes. Se trata de compromisos para la próxima reingreso, ya no hay capacidad disponible.

En el mismo programa se prevé la indización de las subvenciones sobre el costo de la vida desde el comienzo de la reentrada de 2027. El desacuerdo actual incluye el nivel y el calendario de las respuestas. Las organizaciones involucradas piden una acción inmediata, mientras que varios compromisos gubernamentales abarcan dos años.

Un día común para los jóvenes y el personal

El llamamiento del 10 de noviembre se había lanzado antes de la reunión de Matignon. El comunicado intersindical transmitido por el SNES-FSU invita al personal de educación y educación superior a unirse a los jóvenes movilizados. Prevé huelgas, manifestaciones y manifestaciones. Por lo tanto, el día no sólo se refiere a estudiantes de secundaria opuestos a Parcoursup.

Entre sus aplicaciones, este texto requiere la financiación de 150 000 plazas adicionales para acomodar solteros en los campos deseados. También requiere 15.000 puestos en educación superior e investigación. Estos números se refieren a demandas sindicales distintas de los 15.000 puestos anunciados por el ejecutivo.

El comunicado de prensa también defiende la reducción del índice, el reclutamiento en instituciones y un programa de renovación de edificios. Sus signatarios anunciaron que habían presentado avisos durante las semanas siguientes. Deben reunirse este martes por la noche para discutir la continuación del movimiento dentro del marco interprofesional.

En París, una cita a las 14.00 horas en el Panteón

El SNES-FSU París confirma en su anuncio de 9 de noviembre una salida a las 14.00 horas, lugar du Panthéon. Pide al personal que participe junto con las organizaciones de la secundaria. La prensa francesa indica una ruta hacia la plaza de Italia.

La información sobre este nombramiento no permite anunciar de antemano el número de participantes ni el alcance de las perturbaciones. También es necesario distinguir los desfiles de las asambleas estáticas anunciadas por separado. Para las familias, los arreglos y cursos de alojamiento dependen de cada institución. Un llamamiento nacional a la acción de huelga por sí solo no constituye un cierre general de escuelas, colegios o escuelas secundarias.

Las sesiones de capacitación esperan las modalidades del período de sesiones 2027

La salida de los sindicatos viene como el calendario técnico de los enfoques de Parcoursup. Un decreto ministerial abrió la configuración de las formaciones el 12 de noviembre. Deben proporcionar información sobre sus características y procedimientos para solicitar el próximo período de sesiones.

However, officials interviewed by the specialized press describe a lack of instructions on the new promises. Laurent Pater, Presidente de la Unión de Profesores de Clases Preparatorias Científicas, pide un marco preciso. Delphine Manceau, Presidente de la Conferencia de las Grandes Escuelas, también destaca las dificultades de un apretado horario.

Las preguntas incluían la presentación de los criterios de selección y las denegaciones explicadas a cada candidato. La formación ya examina notas, evaluaciones y otros elementos de los archivos. Los entrevistados preguntaron qué información adicional debía facilitarse y qué recursos humanos debían utilizarse.

Para futuros candidatos, Onisep anuncia la consulta de la oferta de formación 2027 del 17 de diciembre. Los registros y la formulación de los votos deben abrirse el 18 de enero, hasta el 11 de marzo. La confirmación de los votos está programada hasta el 1 de abril. En un futuro inmediato, las decisiones de seguimiento e intersindicación del Comité el martes por la tarde siguen siendo esperadas.

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