En Aammiq y Anjar, las observaciones datan de los años 1960 y 1970. Vídeos y luego una trampa fotográfica documentaron la presencia de la nutria de Eurasia, sin permitir encriptar su población en el Líbano.

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En Aammiq y Anjar, las observaciones datan de los años 1960 y 1970. Vídeos y luego una trampa fotográfica documentaron la presencia de la nutria de Eurasia, sin permitir encriptar su población en el Líbano.

A mediados de la década de 2000, los restaurantes de Anjar mostraban videos naturalistas disparados cerca de sus estanques de truchas. Había nutrias adultas que venían a buscar su comida. Para los dueños, se perdieron peces. Para la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano (SPNL), que estaba estudiando los humedales de Anjar y Kafr Zabad, estas imágenes documentaron un mamífero que los investigadores rara vez habían visto.

De las marismas de Aammiq a las cuencas anjaras

En un estudio publicado en 2019, los investigadores de SPNL rastrean un informe de la nutria de Eurasia en 1967 (en inglés)Lutra lutraEn las marismas de Aammiq, Bekaa occidental. Uno de los autores, Ghassan Ramadan-Jaradi, se refiere a sus propias observaciones entre 1970 y 1972, cuando agrupaba aves en Aammiq y Anjar. Vio la nutria en ambos sectores. En 2013, una trampa fotográfica registró una cerca de una cuenca en las zonas de Anjar y Kafr Zabad.

Estas observaciones no dibujan un mapa continuo de su presencia. En 1971, las marismas de Aammiq y el arroyo que las alimentaban estaban secas en verano. Los naturalistas han considerado que las nutrias han ganado áreas todavía en el agua a través de los Litani y sus afluentes. Ambos humedales están vinculados al mismo sistema hidrográfico, pero ningún animal individual puede confirmar esta ruta.

Una nutria filmada no representa a toda la población

Perspectivas en 2014 y 2015 encontraron nutrias en Anjar sin ninguna pista en Aammiq. Este contraste da información sobre los sitios visitados en estas fechas. No dice si la nutria había dejado Aammiq hace mucho tiempo o cuántos animales vivían en el valle. Varias impresiones pueden pertenecer al mismo individuo; Por el contrario, el animal puede viajar en un banco sin pasar delante del aparato.

Un estudio publicado enEnvironmental Conservation, que ha combinado estudios de campo y trampas fotográficas en 17 reservas naturales libanesas, llega a un hallazgo comparable en otra escala: la nutria es uno de los mamíferos detectados en pocos sitios. Este trabajo documenta presencias, no una fuerza laboral nacional o una tendencia demográfica. El panel de campo completa las fotografías buscando rutas definidas para trazas que el animal deja después de su paso.

Protección de los bancos, sin ignorar a los pescadores

En Anjar y Kfar Zabad, SPNL trabajó con municipios y residentes en el marco delhima, un método de protección basado en la gestión local. Entre otras cosas, el plan pretendía aumentar el conocimiento de los movimientos de la nutria y reducir los conflictos alrededor de los peces. Asoció la protección de la costa con la gestión del agua de origen y los estanques. En el Bekaa, una nutria puede cazar en una cuenca arreglada, pero no reemplaza a los bancos donde puede albergar y circular.

Los videos de los restauradores y las observaciones de los naturalistas establecen claramente la presencia de la nutria de Eurasia en el Líbano. Si todavía utiliza los humedales con regularidad y si se reproduce habría que realizar encuestas repetidas y comparables en Aammiq, Anjar y Kfar Zabad. Los estudios disponibles no proporcionan este seguimiento para toda la cuenca.

Cobertura:Bouke diez Cate / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Foto tomada en Hungría, enmarcada y titulada por Libnanews.

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