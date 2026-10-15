BEYROUTH NATIONAL MUSEUM — 6000 años de historia bajo un mismo techo El Museo Nacional de Beirut, guardián de la historia libanesa de la fenicia a la época otomana. mosaicos monumentales, sarcófagos tallados, estatuillas de bronce de los..

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BEYROUTH NATIONAL MUSEUM – 6000 años de historia bajo un techo

Museo Nacional de Beirut, guardián de la historia libanesa de origen fenicia en tiempos otomanos. Mosaicos monumentales, sarcófago tallado, estatuillas de bronce del templo de Baalat Gebal, máscaras funerarias, frescos romanos de la tumba de Tiro y la colección más grande del mundo de sarcófago antropoide. Durante la guerra civil, el conservador Maurice Chehab arriesgó su vida para salvar estos tesoros, yendo tan lejos como para imitar piezas enteras y cementar el sarcófago de Ahiram.

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