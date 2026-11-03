Marcel Khalifé recuerda las promesas de la tormenta

Marcel Khalifé vuelve a Promesses de la tormenta con cuatro canciones sobre poemas de Mahmoud Darwich. Esta nueva grabación, producida por Bachar Mar-Khalifé, debe aparecer el 20 de noviembre de 2026. El programa reúne a Rita, la pista de título, Oummi y Passport. Obtuvo el 50 aniversario del álbum de 1976, sin apoderarse de Jaffra. Después de una presentación anunciada en el Instituto Mundial Árabe en septiembre, se espera también que el proyecto encuentre una ampliación en el escenario en el Trianon en París en febrero de 2027.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Marcel Khalifé vuelve a su primer álbum, « Promesses de la tempeste », con una nueva grabación esperada el 20 de noviembre de 2026 en Balcoon. Cincuenta años después del álbum de 1976, el cantante y oudista libanés repitió cuatro composiciones sobre poemas de Mahmoud Darwich. Bachar Mar-Khalifé es responsable de su producción.

El proyecto está subtitulado « 50 años después ». Junta « Rita », « Promesses de la tempest », « Oummi » y « Passport ». Esta selección trae al artista de vuelta a las canciones que acompañaron los comienzos de su viaje, mientras que apreta el programa alrededor del poeta palestino.

Una nueva grabación de Marcel Khalifé

Marcel Khalifé grabó las canciones en el estudio Hinterland Lab los días 10, 11, 13 y 16 de marzo de 2026. François Baurin hizo los disparos de sonido. El músico aparece en la canción y en el oud.

El trabajo de sonido continuó en primavera, con una masterización de Alexis Bardinet y Lorenzo Bassaletti en Globe Audio. El registro asume así un antiguo repertorio en una interpretación grabada este año. No se limita a recircular bandas históricas.

El catálogo digital anuncia cuatro playas y una duración total de 30 minutos y 24 segundos. « Rita » abre el álbum, seguido de la pista de título, « Oummi » y « Passport ». Las ediciones de CD y vinilo acompañan la versión digital.

Cuatro poemas, desde el íntimo hasta el exilio

Estas canciones abordan la separación a través de diferentes situaciones. « Oummi », presentado generalmente en francés bajo el título « Ma mère », combina la memoria familiar con la distancia. El vínculo con la madre da la sensación de exilio una forma diaria, unida a gestos y recuerdos.

« Rita » enfrenta el amor con la violencia política. La relación entre dos personas encuentra un conflicto que va más allá de su historia. En « Passport », la pregunta es sobre identidad y fronteras. El documento administrativo se convierte en el punto de partida para una pregunta sobre la pertenencia.

La canción « Promesses of the Storm » articula el rechazo y la esperanza. Traer estos cuatro textos reúne varias dimensiones de la poesía de Darwich: el apego a los seres queridos, el amor, la desposesión y la voluntad de vivir. Su significado político sigue vinculado a experiencias humanas específicas.

Un programa centrado en Darwich

La comparación de ediciones muestra una diferencia concreta. El registro guardado en el catálogo Paredon, de 1983, incluye cinco canciones. Combina los cuatro títulos de Darwich con « Jaffra », en un texto de Ezzedine Manasra. Esta última pieza no está en el programa anunciado para noviembre.

El programa 2026 consiste exclusivamente en textos de Darwich, todos los cuales fueron introducidos en música por el compositor libanés.

El 50 aniversario se refiere a 1976, el año en que la etiqueta y los organizadores sostienen para el nacimiento del álbum. La fecha de 1983 corresponde a la edición de Paredon enumerada en el catálogo americano. Los dos hitos se refieren a diferentes etapas de su historia discográfica.

De la presentación parisina al lanzamiento de noviembre

El Instituto del Mundo Árabe había grabado este nuevo álbum sobre el programa de una sesión de escucha el 27 de septiembre de 2026 en París. La reunión anunció la presencia de Marcel Khalifé y un intercambio moderado por Jean-Pierre Filiu sobre su relación con Darwich. También se incluyó una venta anticipada y una sesión de firma.

La sesión estaba programada antes de la comercialización general anunciada para el 20 de noviembre.

Una extensión en el escenario también aparece en el calendario oficial Trianon. El salón parisino anuncia a Marcel Khalifé solo el 8 de febrero de 2027, alrededor de « Promesses de la tempeste », con su voz y su oud. El vestíbulo abrió una taquilla el 3 de noviembre de 2026 a las 10.00 horas.

Cubierta: Marcel Khalifé en el Bizerte Festival, 16 de julio de 2012. Archivo fotográfico, no representando la grabación de 2026. Foto:Rais58 / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews