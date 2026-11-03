Líbano Telecom: Los derechos de los empleados siguen siendo centrales

Joseph Aoun pidió acelerar el lanzamiento de Lebanon Telecom y preservar los derechos de los trabajadores Ogero. La reunión del 2 de noviembre tuvo lugar después de la suspensión de la huelga, anunciada por el sindicato el 29 de octubre. El Ministro promete mantener el acervo y la antigüedad de las diversas categorías de personal. Queda por anunciar una enmienda legislativa. El dossier también incluye la regulación de las redes de Internet y el acceso de banda ancha, sin ningún aumento de precios deseado para los usuarios.

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Joseph Aoun pidió, el 2 de noviembre de 2026, acelerar el lanzamiento de Lebanon Telecom preservando los derechos de los empleados de Ogero. Esta intervención se produjo después de la suspensión de su huelga, anunciada el 29 de octubre. Los compromisos políticos todavía deben reflejarse en los arreglos de transición.

Recibido por el Jefe de Estado, el Ministro de Telecomunicaciones, Charles Hajj, presentó el progreso del caso. El Presidente reafirmó su compromiso de garantizar la transición de los trabajadores a la nueva sociedad. También destacó la importancia del sector para la economía nacional. No se ha anunciado fecha de lanzamiento ni transferencia.

Lebanon Telecom: garantías solicitadas por empleados

El 29 de octubre, el Sindicato de Trabajadores Ogero anunció la suspensión de la huelga y el regreso al funcionamiento normal. Esta decisión siguió una reunión con el Comité Parlamentario de Información y Telecomunicaciones. Participaron el Ministro y miembros de la Junta Directiva de la organización.

Según la declaración sindical, los participantes acordaron la preparación de un proyecto de ley urgente. Debe enmendar exclusivamente el artículo 49 de la Ley de Telecomunicaciones. El sindicato presenta este enfoque como un medio para garantizar la continuidad del empleo y los derechos financieros al trasladarse a Lebanon Telecom.

El mismo comunicado se refiere a la promesa de no emitir decretos de reestructuración o disolución antes de la aprobación de esta enmienda y su entrada en vigor. Dijo que las demás disposiciones se examinarían más adelante. La cuestión de la exclusividad también debe examinarse entre el Parlamento y el Gobierno.

Queda por aprobar la enmienda. Los representantes de los trabajadores anunciaron que seguirían su camino parlamentario.

El Ministro incluye diferentes categorías de personal

Charles Hajj había aclarado su posición el 23 de octubre. A continuación, aseguró que la transferencia involucraría a todos los trabajadores: empleados permanentes, trabajadores contratados, trabajadores y trabajadores diurnos. Prometió mantener la antigüedad, las prestaciones y los derechos adquiridos, incluidas las prestaciones por terminación del servicio en el marco de la seguridad social.

El Ministro también anunció la armonización de los salarios para reducir la brecha entre el personal cotidiano y el personal permanente. Estas declaraciones constituyen un compromiso gubernamental. Sin embargo, la aplicación requiere normas específicas, que los representantes del personal desean asegurar antes del cambio institucional.

La creación de la sociedad sigue siendo un proceso que debe completarse

En una reunión anterior celebrada en Baabda el 21 de octubre, Charles Hajj se refirió a un contrato colectivo de empleo. También presentó el nombramiento de la junta directiva por el gobierno y la expedición de la licencia como medidas necesarias para la incorporación de la empresa.

El Jefe de Estado ya había pedido esta ocasión para continuar la creación de Telecom en el Líbano. La reunión incluyó a la dirección de Ogero y representantes sindicales.

Redes autorizadas y banda ancha no anunciada

El 2 de noviembre, Charles Hajj también presentó el tratamiento de redes de Internet no autorizadas. Esta labor debe llevarse a cabo con la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones en el marco de su competencia. Joseph Aoun pidió alentar a los operadores Ogero y privados a construir redes con licencia en términos justos.

The stated objective is to accelerate access to broadband services while respecting the law. El Presidente pidió específicamente que esta evolución no diera lugar a precios más altos para los ciudadanos. Sin embargo, no se anunció un nuevo calendario de tarifas ni un calendario de despliegue.

El proyecto sobre los derechos de los trabajadores debe ser aclarado y presentado al Parlamento antes de las decisiones de transición esperadas por los empleados.

Cubierta: el sitio Ogero de Bir Hassan, archivo fotográfico de Libnanews. Fecha exacta de disparo no especificada. Esta imagen no muestra una reunión o huelga de noviembre de 2026. Crédito: Libnanews, fotógrafo no indicado.FuenteLibnanews.

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