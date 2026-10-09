Medicamentos fuera de la vía: cómo el Líbano está tratando de recuperar el control de un mercado que se ha convertido en un riesgo para la salud

En el Líbano, el peligro farmacéutico ya no se limita a medicamentos falsificados. Los productos introducidos fuera del circuito regulado también son motivo de preocupación para las autoridades debido a la falta de trazabilidad garantizada. Códigos de verificación, farmacovigilancia, inspecciones, farmacias y futuro La Agencia Nacional de Medicamentos debe poder reanudar el control del mercado farmacéutico libanés.

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El problema ya no es sólo la medicina falsa, sino la medicina que nadie puede garantizar

El debate sobre medicamentos falsificados en el Líbano se ha movido. El Departamento de Salud ya no limita el riesgo a cajas que han sido falsificadas deliberadamente. Ahora coloca al mismo nivel de medicamentos de vigilancia introducidos fuera del circuito regulado, ya que su viaje, condiciones de almacenamiento y controles a los que han sido sometidos no pueden ser garantizados. El Ministro de Salud Rakan Nassereddine resumió esta línea diciendo que no aceptaría un medicamento inseguro y que la política farmacéutica debería poner la calidad por delante del precio. Esta posición surge cuando las autoridades reconocen la existencia de un mercado para productos de contrabando, no compatibles o falsificados, y varias redes ya han sido cuestionadas según la Orden de los Farmacéuticos.

La distinción es importante. Un medicamento puede haber sido fabricado por un productor legítimo y, sin embargo, ser peligroso si ha estado circulando sin control, almacenado a una baja temperatura o vendido sin trazabilidad. Por el contrario, un producto falsificado puede imitar una marca, puede o sustancia activa sin ofrecer las garantías de la medicina original. El Presidente de la Orden de Farmacéuticos, Abdel Rahman Morqbaoui, utiliza una fórmula más radical considerando cualquier droga contraband como una droga falsificada. Esta declaración debe entenderse como su posición de seguridad sanitaria, no como una definición técnica universal. El departamento formula el problema más precisamente: la droga contrabandada presenta un peligro comparable a la droga falsa porque su trayectoria y las garantías de su entrada en el mercado están fuera de control.

La figura del 10%: un orden de magnitud avanzado por la Orden, no un censo completo

Morqbaoui estima que la proporción de medicamentos falsificados en el mercado no supera el 10%. Esta figura es importante, pero debe usarse con precaución. La evidencia disponible no detalla el método de cálculo, el período de estudio, o el número de productos controlados. Por lo tanto, se trata de una estimación proporcionada por el Presidente de la Orden de Farmacéuticos, no de un inventario estadístico completo de todas las cajas vendidas en el Líbano. La precaución es aún más necesaria porque la naturaleza misma del mercado subterráneo hace difícil medirlo: lo que escapa al circuito oficial es, por definición, menos visible en las bases de datos de distribución.

Aunque esta estimación es un límite superior y no una medida precisa, la cuestión de la salud sigue siendo considerable. El riesgo no sólo se mide por el porcentaje de cajas involucradas. También depende del tipo de fármaco, el número de pacientes expuestos y las consecuencias de la ineficacia terapéutica. Un producto que no contenga la dosis esperada puede retrasar el tratamiento. Una medicina mal conservada puede perder parte de su eficacia. El riesgo sólo puede ocurrir después de varias dosis, cuando el paciente encuentra que el tratamiento no produce el efecto esperado. Es precisamente por eso que las autoridades quieren convertir al paciente, al médico y al farmacéutico en puntos de alerta del sistema.

La primera señal de alarma puede venir del paciente

El ministerio pide ahora a los pacientes que informen sobre cualquier fármaco que no produzca el resultado terapéutico esperado. El mecanismo pasa a través del médico o farmacéutico, que puede completar un registro de farmacovigilancia. Esto es importante porque un producto problemático no siempre se reconoce en su embalaje. Una caja puede parecer normal, llevar un nombre conocido y circular sin despertar inmediatamente sospechas. El fracaso terapéutico entonces se convierte en una indicación que tiene que ser devuelto a las autoridades en lugar de un incidente individual. El Ministerio trabaja en paralelo con el lanzamiento de una aplicación electrónica para simplificar la presentación de informes por parte de profesionales de la salud.

Este sistema, por supuesto, no permite concluir que un medicamento es falsificado tan pronto como un paciente no responde al tratamiento. La falta de eficacia puede tener muchas causas médicas. El valor de la farmacovigilancia reside en la acumulación de señales. Varias notificaciones relativas al mismo lote o producto pueden desencadenar más verificación. El objetivo es pasar de un control principalmente administrativo llevado a cabo en el momento del registro y la importación a un monitoreo que continúa después de la entrada en circulación. En un mercado expuesto al contrabando, esta segunda línea de defensa es esencial.

Un código en cada caja para comprobar su paso a través del circuito oficial

El departamento también está destacando una herramienta de trazabilidad ya vinculada a paquetes de drogas. Cada paquete tiene un código que se puede utilizar en una aplicación departamental para verificar que el producto ha seguido procedimientos y controles reconocidos. Esta verificación no reemplaza el análisis de laboratorio cuando hay duda sobre la composición. Responde a otra pregunta: ¿La caja pasó por el circuito regulado? Para el consumidor, esta información permite distinguir un producto cuya vía administrativa es identificable de un fármaco que aparece en el mercado sin antecedentes verificables.

La trazabilidad es particularmente importante porque el problema no se limita al punto de entrada fronterizo. Una cadena farmacéutica incluye al importador, almacenamiento, distribución y punto de venta. Un descanso en cualquier etapa puede hacer más difícil identificar el origen del producto. El código convierte cada caja en una unidad que puede ser controlada. Para que el sistema sea verdaderamente eficaz, sin embargo, los profesionales y los pacientes deben poder utilizarlo y actualizar los datos. Las pruebas disponibles confirman la existencia de este mecanismo de verificación, pero no proporcionan estadísticas sobre su tasa de utilización o el número de productos sospechosos detectados por él.

¿Por qué las autoridades insisten en comprar exclusivamente en farmacias

El Colegio de Farmacéuticos hace una recomendación particularmente estricta: los medicamentos deben comprarse en farmacia, no en clínicas, clínicas, tiendas o en Internet. Esta respuesta directa al problema de trazabilidad. La farmacia es un establecimiento sujeto a un marco profesional e inspecciones específicas. La Orden tiene un dispositivo de inspección que puede entrar en los lugares de su jurisdicción, buscar delitos y procesar los registros encontrados. Un producto comprado fuera de esta red elimina del paciente algunas de las garantías asociadas con la cadena regulada.

La advertencia de Internet es particularmente significativa. Una venta digital puede separar completamente al comprador del origen real del producto. El precio o la disponibilidad se convierten en los únicos criterios visibles, mientras que las condiciones de almacenamiento y la identidad del vendedor siguen siendo difíciles de verificar. El mismo problema surge cuando se ofrece un medicamento en un lugar que no se permite funcionar como una farmacia. El paciente puede pensar que está comprando un producto más barato o más fácilmente disponible, mientras que en realidad está abandonando los mecanismos de control proporcionados por el sistema. Por lo tanto, el mensaje de las autoridades es menos comercial que la salud: el lugar de compra es parte de la seguridad de la medicina.

Se han detenido las redes, pero el número y los archivos no son detallados

The professional authorities indicate that several networks involved in this market have been arrested. La Orden establece que trabaja con el Ministerio de Salud, Aduanas, las Fuerzas de Seguridad Interna y los Servicios de Seguridad del Estado. Cuando se recibe información, se envía a los órganos pertinentes para que puedan intervenir. Por su parte, el Departamento indicó que había tomado la condición de denunciante en más de un caso relativo a las drogas falsificadas o contrabandadas. Esto confirma que no es sólo un riesgo teórico: existen procedimientos y arrestos.

Sin embargo, las fuentes disponibles no dan el número exacto de redes desmanteladas, las cantidades incautadas, los valores financieros o los medicamentos involucrados en cada caso. Por lo tanto, sería abusivo construir una tabla numérica de la delincuencia farmacéutica únicamente de estos datos. Esta falta de información es en sí misma un problema. Para medir la eficacia del control, debe vigilarse el número de incautaciones, puntos de entrada, categorías de productos, enjuiciamientos y decisiones judiciales. Sin la publicación periódica de estos indicadores, el público es consciente de que se están llevando a cabo operaciones pero no puede determinar si el mercado subterráneo está disminuyendo.

El Ministerio quiere fortalecer la inspección en lugar de establecerse para las incautaciones

Rakan Nassereddine afirma que el aparato de inspección debe fortalecerse en coordinación con los servicios de seguridad. Este enfoque pretende intervenir antes de que el problema llegue al paciente. Las aduanas controlan la frontera y los flujos de entrada. Los servicios de seguridad pueden investigar redes. El departamento supervisa el cumplimiento regulatorio y la calidad farmacéutica. The College of Pharmacists inspects establishments within its jurisdiction. Por consiguiente, la eficacia del plan depende de la rápida corriente de información entre varios órganos que no tienen las mismas facultades.

Esta multiplicidad puede ser una fuerza si se coordinan los roles, pero también puede crear puntos ciegos. La información de un farmacéutico debe ser capaz de llegar rápidamente al ministerio. Una entrada aduanera debe identificar la cadena de distribución. Una queja de salud debe estar relacionada con el lote de que se trata. El sistema de código y la farmacovigilancia pueden servir como puente entre estos diferentes niveles. El reto es transformar controles separados en una cadena de monitoreo continua, desde la entrada del fármaco hasta su uso por el paciente.

La Agencia Nacional de Medicina debe tomar el corazón del control

Todavía no se ha producido el cambio institucional más importante. Se ha adoptado la Agencia Nacional de Medicina y se han publicado sus decretos operativos. El proceso espera ahora el nombramiento de sus miembros. According to information provided by the College of Pharmacists, the Minister of Health sent the Council of Ministers a request for appointment so that the agency could start working. Una vez operacional, debe asumir la responsabilidad de asuntos relacionados con el registro y control de medicamentos. Esto significa que una parte central de la regulación farmacéutica debe dejar que la operación administrativa actual se concentre en una institución especializada.

El problema va más allá de crear un nuevo cuerpo. La agencia tendrá que convertirse en el punto donde se reúne el registro, la vigilancia del mercado y la fiscalización de drogas. Para que este cambio tenga un efecto en el contrabando y la falsificación, será esencial evitar confundir la superposición con los servicios existentes. ¿Quién activa una inspección? ¿Quién quita un producto del mercado? ¿Quién publica las alertas? ¿Quién guarda los datos de farmacovigilancia? Los elementos disponibles especifican la competencia general de la Agencia pero no todos los procedimientos operativos. Por lo tanto, el nombramiento de sus miembros será el primer paso; su capacidad de centralizar la información será la prueba real.

El precio bajo oficial no es suficiente para eliminar el mercado subterráneo

El debate contiene una paradoja. Los funcionarios del sector afirman que el Líbano es uno de los mercados con los precios oficiales más bajos de medicamentos en comparación con los países vecinos. Si esta ventaja de precio es real para los productos en cuestión, teóricamente debería reducir el incentivo para comprar una medicina subterránea simplemente para ahorrar. Sin embargo, el contrabando persiste. Esto demuestra que el mercado paralelo no sólo cumple con el precio. La disponibilidad de un producto, escasez de puntos, hábitos de compra y fácil acceso a circuitos no regulados también puede desempeñar un papel.

Las fuentes del corpus no proporcionan una comparación detallada, medicación por droga, para medir la diferencia de precios con cada país vecino. Por consiguiente, la declaración general sobre los niveles de precios no debe transformarse en una clasificación estadística general. Sin embargo, tiene una implicación política: si los medicamentos regulados son competitivos con precios, las autoridades pueden centrarse más en la seguridad y la trazabilidad. El paciente no sólo se le pide que evite un producto sospechoso porque sería ilegal; se advierte que una compra no farmacéutica puede exponer a un riesgo de salud sin garantía de una ventaja económica real.

El punto débil es la medicina que se ve perfectamente como la real

La lucha contra los productos falsificados enfrenta una dificultad fundamental: el paciente no es un laboratorio. No siempre puede distinguir una copia convincente de una medicina auténtica. El presidente de la Orden advierte además que una persona enferma puede descubrir el problema sólo después de haber utilizado el producto. Este hecho explica por qué las autoridades no pueden confiar en la vigilancia visual del consumidor. Embalaje, nombre y apariencia no son suficientes. La garantía debe provenir del sistema de distribución, trazabilidad y la capacidad de controlar el lote.

Esto también hace que sea peligroso desterrar el contrabando. Un producto introducido fuera de control puede ser auténtico, alterado, mal conservado o falsificado; el paciente generalmente no tiene forma confiable de saber en qué categoría está. Por lo tanto, el departamento prefiere tratar la falta de trazabilidad como un riesgo en sí mismo. Esta doctrina es más exigente, pero corresponde al funcionamiento normal de un sistema farmacéutico: la seguridad depende no sólo de lo que una caja pretende contener, sino de la capacidad de las autoridades para rastrear su curso.

El éxito se medirá a la velocidad de alerta, no sólo el número de arrestos

Las detenciones de red son necesarias, pero a menudo ocurren después de que los productos entren en el mercado. El sistema que el ministerio está tratando de construir se basa en otra lógica: detectar más rápido. El código de caja debe usarse para comprobar el circuito. La farmacovigilancia debe conducir a fallos terapéuticos sospechosos. La aplicación anunciada debe facilitar la presentación de informes de médicos y farmacéuticos. Las inspecciones deben identificar violaciones. La Agencia Nacional de Medicina debe centralizar una parte importante del control y registro. Si estas herramientas funcionan juntas, se puede reducir el tiempo entre la aparición de un producto sospechoso y la intervención de las autoridades.

Este es el indicador de seguridad real. Un fármaco falsificado detectado después de meses de circulación puede haber afectado a muchos pacientes. Un lote rápidamente manchado se puede eliminar antes de producir consecuencias significativas. Por lo tanto, el siguiente paso debe ser la publicación de alertas y datos que permitan a los profesionales saber qué productos o lotes están siendo investigados. The sources examined do not yet indicate that such a comprehensive public table is operational. Sin embargo, muestran que la arquitectura necesaria está empezando a ser puesta en lugar.

Una batalla de salud que tiene lugar tanto en la confianza como en los laboratorios

El dossier finalmente toca la confianza en la medicina misma. Cuando un paciente comienza a dudar de la autenticidad de una caja, el problema va más allá del producto en cuestión. La desconfianza puede extenderse a farmacias, importadores y el sistema de control. Por ello, el departamento insiste en la calidad como la máxima prioridad y en la necesidad de informar sobre el trato sospechoso. La respuesta no puede limitarse a decir que el fenómeno sigue siendo una minoría. Debe dar al paciente medios simples para comprobar el circuito, reportar un problema y obtener una respuesta.

La evidencia disponible muestra así una transición. El Líbano ya tiene inspecciones, cooperación con los servicios de aduanas y seguridad, códigos de verificación y un sistema de farmacovigilancia. También prepara una solicitud de presentación de informes y espera la puesta en marcha del Organismo Nacional de Drogas. El punto crítico será la capacidad de vincular estas herramientas. Si cada organismo mantiene su información por separado, las redes clandestinas seguirán explotando las lagunas entre las instituciones. Si la trazabilidad, las alertas, las inspecciones y los enjuiciamientos están vinculados, el mercado paralelo será más difícil de alimentar. Para el paciente, la regla inmediata sigue siendo mucho más simple: no sólo buscar una caja con el nombre correcto, sino una caja cuyo curso se puede comprobar.

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