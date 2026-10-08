8 octobre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Gilgamesh y los cedros del Líbano

Libnanews
· 1 min de lectura · 2 vues

Gilgamesh y los cedros del Líbano Hace casi 4000 años, la épica de Gilgamesh contó la leyenda de un bosque de cedros sagrados…

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gilgamesh y los cedros del Líbano

Hace casi 4000 años, la épica de Gilgamesh contó la leyenda de un bosque de cedros sagrados.

Este bosque, reservado a los dioses, se describe como un lugar denso y fragante donde resonan las aves y las cigarras.

Su cuidador, el terrorífico Humbaba, estaba observando al mando del dios Enlil, inspirando miedo y respeto.

Para traer un bosque digno de los dioses, el rey Gilgamesh y su compañero Enkidu se enfrentan al gigante y lo derriben.

Luego cortaron un inmenso cedro, cuya corona, según el texto, casi tocó el cielo.

Varios investigadores señalan este bosque mítico a las altas montañas del Levante, incluido el Líbano.

Incluso hoy, el Bosque de los Cedros de Dios, cerca del Valle de Qadisha y clasificado por la UNESCO, lo recuerda.

Bcharre, Northern Lebanon

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *