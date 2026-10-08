Gilgamesh y los cedros del Líbano
Hace casi 4000 años, la épica de Gilgamesh contó la leyenda de un bosque de cedros sagrados.
Este bosque, reservado a los dioses, se describe como un lugar denso y fragante donde resonan las aves y las cigarras.
Su cuidador, el terrorífico Humbaba, estaba observando al mando del dios Enlil, inspirando miedo y respeto.
Para traer un bosque digno de los dioses, el rey Gilgamesh y su compañero Enkidu se enfrentan al gigante y lo derriben.
Luego cortaron un inmenso cedro, cuya corona, según el texto, casi tocó el cielo.
Varios investigadores señalan este bosque mítico a las altas montañas del Levante, incluido el Líbano.
Incluso hoy, el Bosque de los Cedros de Dios, cerca del Valle de Qadisha y clasificado por la UNESCO, lo recuerda.
Bcharre, Northern Lebanon
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