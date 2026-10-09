Líbano: 31 mil millones de dólares por defecto desde 2020, ¿dónde estamos?

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Líbano: 31 mil millones de Eurobonos por defecto desde 2020, ¿dónde estamos?
El 9 de marzo de 2020, el Líbano no paga 1.200 millones de dólares. Más de seis años después, la deuda externa aún no ha sido reestructurada.
Deuda pública de aproximadamente $90 mil millones en 2020, o 170% del PIB Eurobonds: alrededor de $31 mil millones en principal, $42 mil millones en intereses no pagados Mercado: Índice BLOM +26% desde enero, 30 puntos a partir de octubre FMI: misión del 15 al 18 de septiembre de 2026, ningún programa concluido El vínculo con sus depósitos: los bancos y el Banco del Líbano mantienen algunos de estos valores
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