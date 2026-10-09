Líbano: 31 mil millones de dólares por defecto desde 2020, ¿dónde estamos?

Líbano: 31 mil millones de Eurobonos por defecto desde 2020, ¿dónde estamos? El 9 de marzo de 2020, Líbano no paga 1.200 millones de dólares. No más..

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Líbano: 31 mil millones de Eurobonos por defecto desde 2020, ¿dónde estamos?

El 9 de marzo de 2020, el Líbano no paga 1.200 millones de dólares. Más de seis años después, la deuda externa aún no ha sido reestructurada.

Deuda pública de aproximadamente $90 mil millones en 2020, o 170% del PIB

Eurobonds: alrededor de $31 mil millones en principal, $42 mil millones en intereses no pagados

Mercado: Índice BLOM +26% desde enero, 30 puntos a partir de octubre

FMI: misión del 15 al 18 de septiembre de 2026, ningún programa concluido

El vínculo con sus depósitos: los bancos y el Banco del Líbano mantienen algunos de estos valores

Más noticias libanesas sobre LIBNANEWS.COM

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews