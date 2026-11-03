Medios: La justicia obstaculiza las listas de votantes

El juez federal Tanya Chutkan retenía una política de transmisión de listas de votantes presentadas como no ciudadanos en la víspera de los midterms americanos. En un procedimiento separado, el noveno circuito inició una revisión de entrenamiento ampliada y canceló la suspensión obtenida por Washington. Estas decisiones no deben confundirse con el Tribunal Supremo ya opuesto a la administración Trump en California. Un tercer tribunal requiere salvaguardias específicas para los observadores federales desplegados durante las elecciones del 3 de noviembre.

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En vísperas de los períodos intermedios, un juez federal bloqueó una política de transmisión de listas de votantes presentadas como no ciudadanos. La decisión de Tanya Chutkan, emitida el 2 de noviembre en Washington, pone un nuevo freno a la administración Trump. En otro procedimiento, una estancia obtenida por Washington fue cancelada después de que se iniciara una revisión amplia de la capacitación. Estas decisiones separadas no cambian las condiciones de la ciudadanía para votar o el resultado de una votación que aún no se puede votar.

Nueva protección de los datos electorales

El juez Chutkan concedió una orden preliminar y suspendió la política de transmisión de datos impugnada. El caso se refiere a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Se refiere al envío a las autoridades electorales de listas que identifican a personas no ciudadanos que puedan inscribirse en las listas electorales.

La solicitud de emergencia provenía de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocida como LULAC, y el Centro de Información de Privacidad Electrónica, o EPIC. Estas organizaciones impugnan el cumplimiento de la Ley de privacidad, que rige el uso y la divulgación de datos personales por parte del gobierno federal.

La decisión no termina el juicio. En esta etapa, Chutkan estima las condiciones para la protección provisional. Su razonamiento hace hincapié en el riesgo de errores en los datos y sus consecuencias para los ciudadanos legalmente registrados. La identificación puede causar un reto al boletín o desalentar la participación.

El juez también observa el peligro de una mayor confusión entre los votantes y los funcionarios locales. Considera que la protección de los procedimientos electorales existentes justifica la intervención del tribunal. Este análisis no significa que nadie en una lista federal sería necesariamente ciudadano. Tampoco convierte las sospechas de la administración en evidencia de votación ilegal.

A suspended stay, an extended training review

El 2 de noviembre se adoptaron dos decisiones sucesivas. Un grupo de tres jueces del noveno circuito había suspendido inicialmente la protección otorgada a los sindicatos y asociaciones por la Justicia Trina Thompson.

Pero la mayoría de los jueces activos no discutidos votaron por la revisión de este caso en la formación ampliada, conocida como « en banca ». La orden firmada por Mary Murguia anuló expresamente la decisión del panel. Por consiguiente, la suspensión otorgada a la administración ya no puede presentarse como última decisión del tribunal.

La protección inicial incluía solicitudes de votación separada y amenazas de enjuiciamiento de funcionarios electorales. The panel questioned the possibility of bringing private action against the executive under Section 11(b) of the Voting Rights Act.

La iniciación del examen todavía no constituye un paro definitivo de la capacitación ampliada sobre esta cuestión. El caso sigue separado del de Chutkan y la negativa de la Corte Suprema a imponer a California la anulación de las votaciones disputadas.

Midterms: Federal observers under judicial control

Una tercera decisión se refiere a la vigilancia de las mesas electorales. In a case initiated by NAACP, Judge Reggie Walton refused an emergency measure on 2 November, without closing the possibility of a new application. It relies on government assurances, but also imposes conditions: administrative observers, unarmed, without uniforms or arrest powers.

Sin embargo, Walton requiere un informe preciso. La administración debe explicar cómo verificó que ningún participante en el programa de observación del Departamento de Justicia es un agente de orden público con la facultad de arrestar a personas.

La orden fija el 3 de noviembre a las 7 a.m. en Washington, D.C., a las 12 UTC, el plazo para la presentación de este informe. The court plans to respond quickly if complainants report a violation of government commitments during the vote.

Cover: Federal Court E. Barrett Prettyman in Washington, behind the George Meade Memorial, archive of May 17, 2007. Foto:Jorfer / Wikimedia Commons, dominio público (PD-self). Boxeo y aderezo Libnanews. Esta imagen no representa al Tribunal Supremo ni a una audiencia del 2026 de noviembre.

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