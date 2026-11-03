3 novembre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Qeshm: Israel niega haber participado en las huelgas

Libnanews
· 2 min de lectura · 5 vues

El ejército israelí afirma no haber participado en las huelgas estadounidenses denunciadas en Qeshm. Un portavoz militar respondió negativamente a la AFP el martes 3 de noviembre. Los funcionarios estadounidenses colocan las huelgas el lunes y las describen como limitadas y defensivas. La negación israelí no proporciona detalles operacionales adicionales. Debe distinguirse de una verificación independiente de los hechos, mientras que las instalaciones afectadas y la evaluación humana siguen ausentes de esta declaración.

Drapeau israélien sur une photographie d’archive de décembre 2009, couverture « Qeshm : Israël nie toute participation ».
Drapeau israélien, photographie d’archive du 30 décembre 2009. Photo : א.ינאי / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Habillage Libnanews. Cette illustration ne représente ni Qeshm ni les frappes rapportées en novembre 2026.
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El ejército israelí negó haber participado en los ataques estadounidenses denunciados en la isla iraní de Qeshm. Preguntado el martes 3 de noviembre sobre una posible participación israelí, un portavoz militar respondió « no » a la AFP. Esta declaración sigue los informes de una operación limitada de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz.

Qeshm: Israel niega su participación

The response relates to the reported attacks on the southern island of Iran. El portavoz no proporcionó detalles adicionales en la declaración emitida. Expresa la posición del ejército israelí; no constituye una verificación independiente de la operación.

La negación se refiere a la participación israelí. Sólo él no cuestiona información sobre huelgas americanas. Tampoco puede concluirse que no haya coordinación entre los dos países en otras operaciones.

Lunes huelgas de fuentes americanas

Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a ABC News que Estados Unidos había golpeado a Qeshm el lunes 2 de noviembre. Presentaron la operación como limitada y defensiva. Según uno de ellos, estaba respondiendo a un ataque iraní contra un avión estadounidense.

La negación israelí fue publicada el martes, mientras que estos funcionarios colocan la acción estadounidense el día anterior. La hora exacta de las huelgas no se establece en los artículos consultados.

Los detalles operacionales siguen siendo incompletos

El mando militar estadounidense para Oriente Medio no había respondido a las solicitudes de comentarios de ABC News cuando se publicó su artículo. La presentación de una operación limitada sigue siendo responsabilidad de los entrevistados. La negación israelí no trae ningún humano o inventario de las instalaciones afectadas en Qeshm.

La bandera israelí fotografió el 30 de diciembre de 2009, según la fotografía y sus metadatos. Archivo fotográfico: Ropa clásica Libnanews. Esta ilustración no representa Qeshm ni las huelgas reportadas en noviembre de 2026.Fuente·Licencia CC0 1.0.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *