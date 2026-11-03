Triatlón: Campeones Nader y al-Zoubi del Líbano

Lindsey Nader y Ali al-Zoubi ganaron el campeonato de triatlón libanés 2026 en Beirut. Aproximadamente 150 atletas participaron en esta competición, entre piscina y cornisa. Para las mujeres, un segundo separa a Lindsey Nader de Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi está por delante de Samir Sabaa Ayoun y Youssef Dandachi en hombres.

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lindsey Nader y Ali al-Zoubi ganaron el campeonato del triatlón libanés 2026 en Beirut. Aproximadamente 150 hombres y mujeres de diferentes grupos de edad participaron en el concurso de la Federación Libanesa de Triatlón. El curso se asocia a nadar en piscina, ciclismo y correr en la cornisa.

Campeonato de triatlón libanés: segundo entre los dos primeros

Entre las mujeres, Lindsey Nader, del club ProFit, ganó en 01:11:28. El compañero de equipo Lara Chehayeb cruzó la línea un segundo más tarde, en 0111:29. ProFit tiene los dos primeros lugares en la posición de las mujeres.

Ramona Khalife, de Elite, completa el podio con un tiempo de 1 h 16 min 20 s. Acaba a 4 min 52 segundos del ganador.

Ali al-Zoubi leading men

Ali al-Zoubi, representante del Ejército Libanés, ganó el evento masculino en la 1:00:36. Está por delante de Samir Sabaa Ayoun de Blue Stars Club, segundo en 1 h 04 min 10 s. La diferencia entre los dos primeros es de 3 min 34 s.

Youssef Dandachi del club ProFit tuvo tercer lugar en 1 h 05 min 14 s. Terminó 1 min 04 segundos del segundo y 4 min 38 segundos del ganador.

Salida a las 7 horas en Manara

Los participantes partieron a las 7 de la mañana del Grupo Militar Central Manara. Después de nadar en la cuenca, encadenaron el ciclismo y las rutas de senderismo a la cornisa de Beirut.

El presidente y miembros de la Federación Triatlón Libanesa asistieron al campeonato. Copas y medallas fueron otorgadas a la cima de la clasificación.

According to the communiqué of the Lebanese Triathlon Federation received on 3 November 2026. No se especifica la fecha exacta de la competencia.

Cubierta: podios del campeonato de triatlón del Líbano 2026. Fotos Talal, proporcionada con el comunicado de prensa recibido el 3 de noviembre de 2026. Libnanews vestido.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews