Triatlón: Campeones Nader y al-Zoubi del Líbano

Lindsey Nader y Ali al-Zoubi ganaron el campeonato del triatlón libanés 2026 en Beirut. Aproximadamente 150 hombres y mujeres de diferentes grupos de edad participaron en el concurso de la Federación Libanesa de Triatlón. El curso se asocia a nadar en piscina, ciclismo y correr en la cornisa.
Campeonato de triatlón libanés: segundo entre los dos primeros
Entre las mujeres, Lindsey Nader, del club ProFit, ganó en 01:11:28. El compañero de equipo Lara Chehayeb cruzó la línea un segundo más tarde, en 0111:29. ProFit tiene los dos primeros lugares en la posición de las mujeres.
Ramona Khalife, de Elite, completa el podio con un tiempo de 1 h 16 min 20 s. Acaba a 4 min 52 segundos del ganador.
Ali al-Zoubi leading men
Ali al-Zoubi, representante del Ejército Libanés, ganó el evento masculino en la 1:00:36. Está por delante de Samir Sabaa Ayoun de Blue Stars Club, segundo en 1 h 04 min 10 s. La diferencia entre los dos primeros es de 3 min 34 s.
Youssef Dandachi del club ProFit tuvo tercer lugar en 1 h 05 min 14 s. Terminó 1 min 04 segundos del segundo y 4 min 38 segundos del ganador.
Salida a las 7 horas en Manara
Los participantes partieron a las 7 de la mañana del Grupo Militar Central Manara. Después de nadar en la cuenca, encadenaron el ciclismo y las rutas de senderismo a la cornisa de Beirut.
El presidente y miembros de la Federación Triatlón Libanesa asistieron al campeonato. Copas y medallas fueron otorgadas a la cima de la clasificación.
According to the communiqué of the Lebanese Triathlon Federation received on 3 November 2026. No se especifica la fecha exacta de la competencia.
Cubierta: podios del campeonato de triatlón del Líbano 2026. Fotos Talal, proporcionada con el comunicado de prensa recibido el 3 de noviembre de 2026. Libnanews vestido.
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