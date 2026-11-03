Midterms: la votación continúa, el Senado permanece abierto

Los estadounidenses votarán este 3 de noviembre para renovar el Congreso. Los centros de votación de Hawai se iniciaron, mientras que las batallas del Senado permanecen indecisos en varios estados. Iowa, Kansas y Michigan presentan diferentes problemas. Los rankings de RealClearPolling no son resultados y las llamadas de políticos siguen siendo mensajes de campaña. Los observadores federales se anuncian en Maine y otros lugares. En el Líbano se esperan las primeras tendencias importantes durante la noche después del cierre de las oficinas.

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Las mitades americanas tienen lugar este martes 3 de noviembre de 2026, con el control del Congreso en juego. En Hawaii, los centros de votación comenzaron su día a las 7 a.m. hora local, o a las 5 p.m. UTC. A las 18:00 p.m. UTC, todavía no hay resultado para separar a los candidatos en las principales batallas del Senado. Continúan los llamamientos de movilización, mientras que las autoridades electorales organizan un proceso electoral bajo mayor supervisión federal y judicial.

Para los lectores en el Líbano, la mayoría de la secuencia de resultados se reproducirá durante la noche. Todavía es temprano en los Estados Unidos: 1:18 p.m. en Washington y 8:18 a.m. en Honolulu en el momento de este tema. Las tendencias tempranas no deben confundirse con resultados completos, ni anuncios de candidatos con proyecciones electorales establecidas.

Períodos intermedios: nueve razas del Senado aún indecisos

El mapa principal de RealClearPolling consultó a las nueve carreras del Senado de clase martes como indeciso: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, Carolina del Sur, Texas y Nebraska. divide los puestos restantes entre 47 del lado democrático y 44 del lado republicano. Estas categorías incluyen escaños no renovados este año. No representan victorias registradas el martes.

Esta tarjeta también muestra una ganancia promedio potencial de cinco asientos para los demócratas. Esta es una indicación basada en promedios de encuesta, no en un recuento. El punto de vista « indeciso », que atribuye cada raza a un campamento, muestra 53 escaños democráticos y 47 republicanos. Ambas presentaciones no deben mezclarse para anunciar una mayoría adquirida.

Nebraska regresó de la categoría inclinando hacia los republicanos a la de las razas indecisos el 2 de noviembre. Por lo tanto, esta enmienda precede al voto del martes. Se refiere al duelo entre el senador republicano Pete Ricketts y el independiente Dan Osborn. Una clasificación electoral no prejuzga el resultado ni la elección de un grupo parlamentario de un candidato independiente.

Iowa, Kansas y Michigan, tres pruebas diferentes

En Iowa, el republicano Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek están luchando por el asiento dejado vacante por Joni Ernst. En Kansas, el senador republicano Roger Marshall se enfrenta a Adam Hamilton. En Michigan, los demócratas deben mantener la sede del senador saliente Gary Peters, que no se representa a sí mismo. Su candidato Abdul El-Sayed se opone al republicano Mike Rogers.

Estas situaciones muestran por qué una ventaja nacional en las encuestas no es suficiente para establecer la mayoría futura. Los demócratas deben ganar asientos republicanos mientras conservan sus propios. El éxito en un estado puede ser compensado por la derrota en otro lugar. En el Senado, los republicanos pueden mantener el control con 50 escaños gracias a la voz decisiva del vicepresidente JD Vance en caso de igualdad. Los demócratas están apuntando a 51 puestos.

La movilización continúa hasta el cierre

Los líderes de ambos campamentos siguen mostrando confianza. Después de votar en Brooklyn el martes, Chuck Schumer expresó su esperanza de que una nueva mayoría democrática surja en el Senado, según Associated Press. Esta declaración del líder demócrata es una cuestión de movilización política, no un anuncio de resultados.

Donald Trump puso su presidencia en el centro de la campaña. El martes, durante su entrevista con Fox & Friends, volvió a atacar a Abdul El-Sayed. Enlazó su crítica al candidato de Michigan a su anuncio de un paro de pagos anuales a Israel a finales de año. Este anuncio diplomático, ya tratado por separado, viene cuando el candidato demócrata desafía el apoyo estadounidense a Israel.

En Maine, anunciaron observadores federales

El Ministerio de Justicia anunció el martes unos 1.000 observadores electorales y observadores en los 50 estados. Su lista incluye, en Maine, Lewiston, Portland y Portland del Sur. También menciona varias ciudades en Michigan, incluyendo Detroit, así como condados en Iowa y Kansas. El anuncio de un despliegue no demuestra una presencia en cada estación de votación.

Este sistema sigue sujeto a normas locales y restricciones judiciales. El 2 de noviembre, el juez Reggie Walton rechazó una petición del NAACP para una emergencia, al tiempo que imponía el cumplimiento de los compromisos federales: la administración pública, la ausencia de armas y las insignias visibles, sin injerencia en el voto. El informe presentado el martes por el Departamento indica que varios agentes jurados fueron retirados de la piscina de voluntarios. No constituye una decisión judicial que valide el funcionamiento del procedimiento.

Calendarios a seguir desde Beirut

En la mayoría de Michigan, las oficinas cerrarán a las 8 p.m. local, a las 15.00 horas miércoles en Beirut. En los condados de hora central, el cierre tendrá lugar una hora más tarde. Iowa cerrará a las 4 de la mañana en Beirut. En Kansas, el horario habitual corresponde a 3 horas en Beirut, con variaciones decididas localmente.

Estos plazos abren el período de las primeras declaraciones públicas. No garantizan la identificación inmediata de los ganadores. Las votaciones restantes y los márgenes estrechos pueden prolongar la espera. Una proyección y certificación por parte de las autoridades electorales son dos etapas distintas.

Cobertura: Capitolio estadounidense, fotografía de archivo de 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público; Libnanews dressing. Esta imagen no representa el voto del 3 de noviembre de 2026.

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