Finanzas públicas en el Líbano: aumentos excedentes, queda por clasificar un tercio de los ingresos

El superávit de caja del Líbano alcanzó 108.698 millones de libras en la primera mitad de 2026, lo que representa un 20%. Sin embargo, un tercio de los ingresos quedan por clasificar, los ingresos fiscales disminuyen y el gasto social aumenta. El informe del Ministerio de Finanzas, tomado del BLOMINVEST, examina la calidad de esta mejora, sus efectos temporales y la información todavía necesaria para evaluar los márgenes del Estado de manera sostenible.

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El Líbano registró un superávit de caja de 108.698 millones de libras esterlinas en la primera mitad de 2026, lo que representa un aumento del 20% durante un año. Pero más de un tercio de los ingresos recibidos siguen siendo asignados entre categorías fiscales y no fiscales. Detrás de la mejora del equilibrio, esta incertidumbre contable y la caída de los impuestos recogidos en el segundo trimestre requieren una lectura cautelosa.

La nota publicada el 3 de noviembre por Jana Boumatar del departamento de investigación de BLOMINVEST asume elPublic Finance Review – First Half 2026ministerio de Finanzas. El documento ministerial, anunciado el 22 de octubre, describe la corriente de efectivo real de la Dependencia del Tesoro y las Aduanas. Advierte desde su primera página que estos datos siguen siendo provisionales, sujetos a reconciliación, reclasificación y ajuste. Las cifras se utilizan para evaluar los recibos y pagos del semestre. No constituyen cuentas estatales definitivas.

Aumento del excedente a pesar de un gasto más dinámico

Los ingresos y donaciones alcanzaron £304,335 mil millones, en comparación con £243,802 mil millones en la primera mitad de 2025. Su aumento es del 24,8%. Los gastos aumentaron de 153.13.000 millones a 195.636 millones, lo que representa un aumento del 27,7%.

¿Cómo puede aumentar el excedente a medida que el gasto crece más rápido? Los dos porcentajes se aplican a diferentes bases. Los recibos adicionales representan unos 60.500 millones de libras, en comparación con unos 42.400 millones de libras esterlinas en pagos adicionales. La diferencia mejora así el equilibrio en cantidad absoluta.

Los principales agregados en efectivo, en miles de millones de libras libanesas Indicador Primera mitad 2025 Primera mitad 2026 Cambio Ingresos y subvenciones 243 802 304 335 +24,8% Gastos 153 193 195 636 +27,7% Superávit de caja 90 609 108 698 +20,0 % Superávit primario 99 271 115 213 +16,1 %

Fuente: Departamento de Finanzas, Cuadro 1, página 3.

El superávit primario mide el saldo antes de los pagos de intereses. El término « primario » no elimina su carácter temporal o dependencia de las fechas de efectivo y desembolso.

Otra diferencia: el superávit total representa alrededor del 35,7% de los ingresos y donaciones en 2026, en comparación con el 37,2% al año anterior, según nuestros cálculos. Aumenta en libras, pero su proporción en recibos disminuye. Esta proporción no mide la sostenibilidad de la deuda; Simplemente muestra que el margen del cuerpo no mejora desde todos los ángulos.

Un tercio de los ingresos sigue pendiente de clasificación

El punto más sensible del informe es « otros ingresos ». Alcanzó £103,718 mil millones, en comparación con £67.740 mil millones al año anterior. Su aumento del 53,1% representa un adicional de 35.978 millones, o alrededor del 59,4% del aumento total de ingresos y donaciones.

Estos recibos están bien registrados. Sin embargo, queda por establecer su asignación final entre los impuestos y los ingresos no fiscales. El departamento establece específicamente que el artículo incluye cantidades que aún no se han clasificado en una o en la otra categoría.

Esta distinción cambia la lectura del balance. Los ingresos fiscales indicaron un total de 17.570 millones de libras esterlinas, es decir, el 48,5% de los ingresos y donaciones. Los ingresos no fiscales identificados representan 48.376 millones de dólares, es decir, el 15,9%. El 34,1% « otros ingresos » no se puede añadir automáticamente a los ingresos no impuestos. A estas categorías se agregan los recibos de efectivo, por 4.462 millones y donaciones, por 209 mil millones.

El Ministerio proporciona un índice del posible origen de algunas de las cantidades no clasificadas: el sistema de recaudación de impuestos muestra un fuerte aumento del impuesto corporativo en junio. Los plazos para la presentación de los resultados de 2025 y el pago se ampliaron sucesivamente hasta el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, una concentración de regulaciones en esa fecha podría explicar parte del aumento de « otros ingresos ».

Sin embargo, los datos fiscales y monetarios no son directamente comparables. El informe no nos permite cuantificar esta parte ni reclasificar las cantidades nosotros mismos. La prioridad de la transparencia se especifica aquí: publicar su desglose final y distinguir entre recibos recurrentes y efectos calendario. Sin este trabajo, la calidad del crecimiento de los ingresos sigue siendo difícil de apreciar.

El segundo trimestre muestra una marcada desaceleración

El total semianual enmascara un colapso. En comparación con los mismos trimestres de 2025, el crecimiento de los ingresos y donaciones aumentó del 47,5% en el primer trimestre al 9,7% en el segundo. Los ingresos fiscales identificados están aumentando del 45,1% al 12,7%. Estas son variaciones año tras año, no una comparación directa entre los tres primeros meses de 2026 y los tres siguientes.

El IVA interno cayó en un 45,9% en el segundo trimestre. Esta espectacular figura no mide una contracción equivalente en el consumo. El Ministerio recuerda que un aplazamiento del pago había trasladado parte de los recibos del IVA de 2025 al segundo trimestre, cambiando la base de la comparación. Durante el período de seis meses, el IVA interno cayó un 10,8%, mientras que el IVA de importación aumentó un 2,5%.

Estos resultados extienden las debilidades ya discutidas en nuestro análisis de larecopilación y actividad fiscal en el LíbanoEl informe también combina bajos ingresos nacionales con una disminución del 37% de las llegadas de pasajeros durante el semestre. Este acercamiento es consistente con una actividad turística perturbada; no aísla la contribución exacta del turismo, el calendario tributario o la recuperación.

Otro ejemplo de la precaución necesaria es el deber exciso sobre el combustible. Sus ingresos aumentaron un 180,6% en la primera mitad del año, mientras que los volúmenes importados de 95 y 98 octanes disminuyeron un 28,1%. El departamento explica principalmente esta diferencia aumentando las obligaciones aplicables. Por lo tanto, un aumento de los impuestos puede apoyar al fondo del Estado como las cantidades intercambiadas disminuyen.

Recibimientos de apoyo al tabaco y las telecomunicaciones

Los ingresos no fiscales identificados aumentan en un 30%. El Régie des tabacs contribuye a 22.763 millones de libras, un aumento del 56,8%. Las transferencias de empresas móviles ascendieron a 12.193 millones de dólares, lo que supone un aumento del 16,2%.

Sólo el Régie representa aproximadamente el 47% de los ingresos no impuestos identificados, según nuestros cálculos. Esta concentración destaca el peso de algunos organismos en la dieta del Tesoro. Hace útil información más detallada sobre sus resultados, sus propias necesidades y el momento de sus pagos.

Los ingresos del aeropuerto aumentaron un 33,2% sobre el semestre, pero cayeron un 68,4% en el segundo trimestre según la tabla ministerial. El contraste ilustra de nuevo los límites de una lectura basada únicamente en la acumulación. También prohíbe asimilar mecánicamente los ingresos de un órgano público a la actividad física durante el mismo período.

El aumento de los gastos se centra en las necesidades actuales

Los gastos corrientes representan el 77,2% de los pagos registrados. Los gastos de personal, incluidos los sueldos, prestaciones y pensiones, ascendieron a 119.864 millones de libras esterlinas: 61,3% del total, con un aumento del 15,5%. Este aumento no significa que los salarios individuales hayan aumentado en un 15,5%.

Los salarios, los sueldos y las prestaciones sociales ascienden al 4,2%, mientras que los pagos de pensiones ascienden al 54,3%. El Ministerio vincula este último desarrollo con las mejoras decididas en 2025 para los jubilados militares y civiles, cuyos efectos se reflejan en los desembolsos de 2026.

Los pagos de intereses disminuyeron de 24,8% a 6.515 millones. En el informe se explica la ausencia de nuevas cuestiones relativas a la deuda interna y el pago de valores maduros. Esta disminución mejora el saldo de caja. No basta con establecer la sostenibilidad de toda la deuda pública, que requiere un análisis de las cantidades pendientes, las dificultades y las obligaciones futuras.

Los gastos de capital aumentaron considerablemente de 5.99 millones a 15.500 millones de dólares, es decir, casi el 159%. Su parte sigue limitada al 7,9% de los pagos totales. El mantenimiento representa 7.569 billones, casi la mitad de este sobre. Por consiguiente, el crecimiento del capital no puede presentarse plenamente como la creación de nuevas infraestructuras.

Los detalles de la labor en curso también requieren precisión. En el cuadro 4 se incrementan las sumas asociadas con el Consejo del Sur de 225 millones a 5.219 millones de dólares, y el Comité del Alto Socorro de 2.040 millones de dólares. La línea del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción disminuyó de 199 millones a 120 mil millones. Estos datos no permiten que todas las organizaciones tengan la misma dinámica de inversión.

Mayor gasto social pero desigual cobertura

En su presentación por función, el Ministerio registra 86.843 millones de libras esterlinas en gasto social, un 37,9%. Esta clasificación abarca varias categorías ya mencionadas: esta cantidad no debe añadirse a los gastos totales como si fuera un sobre adicional.

Los gastos de salud clasificados como protección social no pública ascendieron a 16.740 millones de dólares, lo que representa un aumento del 127,5%. Las compras de medicamentos ascendieron a 7.863 millones de dólares y el socorro de emergencia a 7.773 millones de dólares. Estos aumentos proporcionan información sobre las cantidades pagadas, sin medir directamente el número de pacientes cubiertos, la disponibilidad de medicamentos o la proporción de necesidades realmente satisfechas.

Por otra parte, el informe no muestra transferencia al Fondo Nacional de Seguridad Social durante el semestre, en comparación con 1.203 millones al año anterior. Tampoco implica pagos a la Cooperativa de Funcionarios Públicos, en comparación con 7.200 millones en 2025. Deben explicarse estas ausencias en las corrientes notificadas. No demuestran en sí mismos la eliminación de los derechos, beneficios o obligaciones del Estado.

Las preguntas a las que el saldo de caja no responde

El superávit da al Estado una situación de flujo más favorable durante el período. Por sí solo no constituye un inventario de dinero inmediatamente disponible para nuevos compromisos. A fin de pasar de la capacidad financiera de medio año, sería necesario conocer, entre otras cosas, los saldos iniciales y finales de período, las transacciones de financiación y los pagos pendientes.

El informe no proporciona un registro amplio de los compromisos y posibles atrasos. Por consiguiente, no puede decirse que el exceso se debe a facturas no pagadas o que se han cumplido todas las obligaciones. La crítica útil es pedir esta información, en lugar de convertir su ausencia en evidencia.

Las variaciones presentadas también son nominales. Un aumento de los gastos expresados en libras no mide automáticamente una mejora equivalente en el servicio público. También deben considerarse los precios, la naturaleza de las compras, las necesidades relacionadas con la guerra y el calendario de las reglamentaciones.

Por último, el anexo aduanero recuerda la fragilidad del contexto: las importaciones alcanzan alrededor de 10.15 mil millones de dólares en el semestre, en comparación con 1.50 mil millones de exportaciones. El déficit comercial es de unos 8.650 millones, un 10%. Las cantidades importadas y exportadas, medida por peso, disminuyeron un 18% y un 24% respectivamente. Este déficit externo es distinto del equilibrio gubernamental. Su coexistencia simplemente muestra que un superávit público no es suficiente para describir la salud de la economía.

La próxima prueba de finanzas públicas será la publicación de cuentas estrechas y un desglose total de los ingresos, junto con información sobre pasivos y servicios financiados. Los recibos de la primera mitad del año ofrecen una mejora real en el balance publicado. La capacidad de ampliarla dependerá de los ingresos ordinarios suficientes y de los gastos que satisfagan las necesidades sin aplazar sus costos fuera del alcance visible de las cuentas.

Fuentes y método

Ministerio de Finanzas del Líbano, Revisión de Finanzas Públicas – Primera mitad 2026, 15 páginas, anunciadas el 22 de octubre de 2026: aviso metodológico y páginas de calendario tributario 1–2; agregados de tesorería página 3; páginas de ingresos e impuestos 4–6; páginas de gastos 7–10; páginas de gasto social 10–13; páginas comerciales extranjeras 14–15.

Jana Boumatar, BLOMINVEST, Libanés Public Finance Strength in H1 2026 Despite Tax Revenues Rising by Less than Spending3 noviembre 2026, 9 páginas. Resumen cruzado con el informe completo departamental.

Las sumas presupuestarias se expresan en miles de millones de libras libanesas. Los datos comerciales están en dólares estadounidenses. Las comparaciones abarcan los mismos períodos de 2025 y 2026. Las ratios explícitamente presentadas como nuestros cálculos se obtienen de cantidades publicadas. Las pequeñas diferencias entre los totales y las transacciones en las cantidades mostradas pueden resultar de redondeo. Las corrientes de efectivo siguen siendo provisionales y no constituyen cuentas finales.

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