El Ministerio de Justicia del Líbano ha puesto en marcha la campaña de renovación de expertos jurados, fideicomisarios de quiebra y supervisores de los concordantes preventivos registrados durante más de cinco años. Las solicitudes pueden presentarse al Ministerio o a los organismos de LebanonPost hasta el 28 de diciembre de 2026 inclusive. El archivo incluye documentación de apoyo reciente, pruebas de registro y documentación de la misión. Las solicitudes pendientes deben rellenarse de conformidad con el procedimiento anunciado.

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In Lebanon, judicial experts concerned with the renew of their registration have until Monday 28 December 2026 included to file their application. La campaña del Departamento de Justicia comenzó el 28 de octubre. Se dirige a expertos juramentados ante los tribunales, fideicomisarios en quiebra y supervisores de las concordias preventivas que han estado sobre la mesa durante más de cinco años.

Expertos judiciales: ¿dónde archivar el expediente?

El Decreto No 1398, de 23 de octubre de 2026, establece dos modalidades: el servicio de expertos del Ministerio de Justicia o los organismos libanesesPost. Indica tiempos de depósito de 9 a.m. a 1 p.m., y hasta las 12 del mediodía del viernes. El departamento publica un formulario de renovación que se utilizará para preparar el archivo.

El formulario pide la identidad, fecha de nacimiento, especialidad para ser renovada, gobernación y detalles de contacto del solicitante. Los traductores también deben especificar sus idiomas de trabajo. La solicitud se refiere a un registro existente: la opinión no presenta esta campaña como reclutamiento de nuevos expertos.

Documentos necesarios

El archivo debe incluir la siguiente documentación justificativa:

Dos fotografías de identidad certificadas y un extracto de antecedentes penales datan de menos de un mes.

A medical certificate of less than three months attesting to the absence of illness or disability preventing the exercise of expertise.

Un compromiso personal que indica que el solicitante no es ni un funcionario ni un empleado de una administración pública o establecimiento.

Una copia del Diario Oficial que establece la entrada en el cuadro.

Para los fideicomisos de ingeniería, medicina, contabilidad, topografía, farmacia y quiebra, un certificado de membresía del organismo profesional interesado, fechado menos de un mes.

Los tres últimos informes presentados a un tribunal durante los últimos cinco años, cuando el solicitante recibió misiones de expertos.

A record of the courts which have already entrusted the applicant with tasks.

Los traductores deben presentar un informe detallado sobre su labor en los últimos cinco años con documentación de apoyo. El aviso cita en particular el registro de la oficina y los correspondientes pagos fiscales. In the absence of a registered office, he requested a description of the modalities and place of exercise.

El candidato a renovación también debe informar de cualquier remisión previa al órgano disciplinario de los expertos, con el número de referencias y sus fechas. Los documentos deben ser completos y válidos en el depósito. Deben ser incluidos en un archivo de cartón cerrado con el nombre, la especialidad y la provincia.

Las aplicaciones anteriores deben actualizarse

Las personas que aún están pendientes pueden solicitar la retirada del Registro del Consejo Supremo del Poder Judicial. La notificación requiere una nueva presentación con arreglo al procedimiento vigente, dentro del plazo anunciado, para que estas solicitudes sean consideradas. Se prevé la cancelación de aquellos que no se remitan a tiempo. The opinion also warns that the registernts concerned who do not renew their registration may be considered no longer in the table. El plazo sigue siendo el 28 de diciembre, incluido.

Cover: Beirut courthouse, foto de Libnanews banco de archivos, fotógrafo y fecha de tiro no especificado. Composición editorial asistida por el IA. Imagen de ilustración, no relacionada con los archivos de renovación 2026.

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