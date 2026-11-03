Justicia constitucional: nombramiento en diciembre

La justicia constitucional será el centro de una conferencia anunciada en el Líbano los días 8 y 9 de diciembre de 2026. Tannous Mechleb presentó sus preparativos para Joseph Aoun el 2 de noviembre en el Palacio de Baabda. La reunión se centrará en la comparación de los consejos y cursos constitucionales y las experiencias de los países árabes y del norte de África. El informe todavía no especifica la ubicación exacta, horarios, partes interesadas o términos de acceso. Por consiguiente, queda por concluir el programa detallado.

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La justicia constitucional será objeto de una conferencia anunciada en el Líbano los días 8 y 9 de diciembre de 2026. La reunión se centrará en la comparación de los consejos y tribunales constitucionales. El Presidente del Consejo Constitucional, Tannous Mechleb, presentó los preparativos para esta reunión al Presidente de la República, Joseph Aoun, durante su reunión del 2 de noviembre de 2026 en el Palacio de Baabda.

Según el informe oficial de la entrevista, el objetivo es aprovechar las experiencias de esas jurisdicciones en los países árabes y en África septentrional. Tannous Mechleb también mencionó sus visitas a Egipto, Rumania y España, donde se reunió con funcionarios y presidentes de tribunales constitucionales.

Justicia constitucional: el papel del Consejo Libanés

En el Líbano, el Consejo Constitucional fue establecido por la Ley de 1993, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución. Entre sus tareas cabe mencionar la vigilancia de la constitucionalidad de las leyes y la solución de controversias y apelaciones derivadas de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este marco distingue su función de la de los tribunales que resuelven las controversias ordinarias.

La institución está integrada por diez miembros: cinco son nombrados por la Cámara de Diputados y cinco por el Consejo de Ministros.

Aún queda por aclarar los arreglos prácticos

El 2 de noviembre no especifica la ubicación exacta, horario o lista de los interesados. Tampoco menciona los procedimientos de registro o acceso público. Esta información queda por especificar para completar el programa de la reunión.

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