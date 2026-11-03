Medicamentos libaneses: los fabricantes solicitan IDAL

Los fabricantes de drogas libaneses piden a IDAL incentivos fiscales y apoyo a las exportaciones. Carole Abi Karam ofrece una oficina especializada y coaching para certificaciones. Majed Mneimneh tiene dos ámbitos de trabajo: el marco legislativo y la identificación de los medios extranjeros. Los intercambios hechos públicos el 2 de noviembre de 2026 no dan lugar, en esta etapa, a arreglos anunciados o financiación cuantificada. El papel del IDAL y los requisitos de salud permiten especificar qué podría seguir esta reunión.

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Los fabricantes de drogas libaneses exigen incentivos fiscales y apoyo a las exportaciones. Una delegación dirigida por Carole Abi Karam presentó estas solicitudes al Presidente del IDAL, Majed Mneimneh. El informe publicado el 2 de noviembre de 2026 incluye una oficina dedicada a las exportaciones farmacéuticas. No se anunciaron nuevos arreglos ni se asignó financiación.

El comercio se centra en dos necesidades expresadas por los industriales: mantener la competitividad de las plantas y acceder a más mercados extranjeros. El presidente del sindicato de fabricantes destaca la continuidad del suministro de medicamentos y empleo. Requiere apoyo de las empresas, pero también trabaja en los textos que enmarcan sus actividades.

Majed Mneimneh mantuvo estas dos líneas en su respuesta. El Presidente de la Autoridad para el Desarrollo de las Inversiones en el Líbano distingue las medidas legislativas y reglamentarias de la búsqueda de mercados. Dijo que quería apoyar al sector y atraer nuevas inversiones.

Los medicamentos libaneses buscan apoyo específico

Carole Abi Karam pide incentivos fiscales y exenciones. También solicitó asistencia en la preparación de proyectos de ley. El sindicato presenta estas medidas como un medio para reducir las cargas que debilitan a los fabricantes.

El registro no muestra estos cargos. No identifica ningún impuesto para cambiar, costes presupuestarios o calendario parlamentario. Por lo tanto, las solicitudes constituyen un programa de debate con la autoridad pública, sin una decisión tributaria ya aplicable.

Para Majed Mneimneh, los cambios legislativos y reglamentarios deben apoyar la continuidad de las plantas y su capacidad de invertir. Subrayó la estabilidad del marco en el que trabajaban. Esta respuesta sigue siendo una directriz: ningún texto específico o grupo de trabajo formal se presenta en el anuncio.

La reunión también reúne a miembros de la Junta Directiva del IDAL. Pone las demandas industriales en la esfera del apoyo a las inversiones. Sin embargo, no proporciona una lista de extensiones de fábrica o nuevas líneas de producción pendientes de acuerdo.

A requested export office, markets to be identified

La propuesta más concreta se refiere a la creación de una oficina para la exportación de medicamentos. El sindicato también quiere ayuda para obtener las certificaciones y aprobaciones internacionales necesarias. Su objetivo es facilitar el acceso de los productos a los mercados regionales y mundiales.

El anuncio no especifica dónde se instalaría esta oficina, quién la financiaría o cómo los fabricantes podrían solicitarla. Tampoco establece su fecha de creación. El sindicato pide su establecimiento; el IDAL no anuncia la apertura de un servicio operativo.

Majed Mneimneh propone identificar mercados extranjeros accesibles a productos libaneses. Se vincula esta selección con los requisitos de calidad y las aprobaciones solicitadas en cada destino. Ningún país prioritario o objetivo de ventas acompaña esta propuesta.

This approach leads to a review of products and their records, beyond just commercial promotion. En el comercio farmacéutico, un certificado de producto documenta su situación en el país exportador. El modelo de la Organización Mundial de la Salud abarca un producto específico, ya que las formulaciones y las dosis pueden diferir.

Las buenas prácticas de fabricación se refieren a la producción regular de medicamentos que satisfacen los requisitos de calidad. La autorización de comercialización será responsabilidad de la autoridad competente del mercado pertinente. Por lo tanto, la obtención de un certificado no debe presentarse como acceso automático a todos los países.

IDAL apoya proyectos, sin ser su prestamista

The role of the organization informs the scope of the discussions. IDAL ofrece servicios de inversores, información y apoyo específicos para el sector en el proceso. Su marco normativo se basa en particular en la Ley de inversiones No 360.

En la presentación pública de sus misiones, la autoridad afirma que no financia proyectos directamente. Puede proporcionar incentivos cuando califican. De esta manera se distinguen los beneficios acompañantes y elegibles del capital requerido por una empresa.

Los servicios descritos por IDAL también incluyen asesoramiento jurídico e fiscal y asociación. Estas herramientas pueden satisfacer algunas de las demandas de los fabricantes. No permiten deducir que una planta recibirá un préstamo, una subvención o una exención como resultado de esta reunión por sí sola.

La calidad sigue siendo un requisito previo para el acceso a los mercados

En el Líbano, el Ministerio de Salud publica un directorio de fabricantes locales y sus productos. Presenta diversas actividades, como tabletas, inyectables y soluciones hospitalarias. Esta diversidad requiere especificar los productos afectados cuando se configura un proyecto de exportación.

También está en curso el debate sobre las normas farmacéuticas. On 29 October, Minister of Health Rakan Nassereddine presented to President Joseph Aoun the reforms in the registration of medicines. Se refirió a las medidas adoptadas con la OMS para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento.

Las solicitudes de identificación se refieren a la inversión y la exportación, mientras que la evaluación de la salud es responsabilidad de las autoridades competentes. El seguimiento concreto de la reunión dependerá ahora de las propuestas identificadas: qué textos enmendar, qué certificaciones acompañar y qué mercados apuntar.

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