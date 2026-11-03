Períodos intermedios a las 9:45 horas: votación bajo vigilancia

Las elecciones de mitad de período de Estados Unidos continúan el martes 3 de noviembre. En Westchester, estado de Nueva York, los problemas de lectura de la madrugada requieren que los oficiales los mantengan en bolsas seguras antes de contar. Los votantes siguen votando. En Iowa, Kansas y Michigan, las razas del Senado siguen abiertas. A las 9:45 horas El plazo de Beirut se remonta al incidente, las declaraciones políticas y los próximos cierres de oficinas.

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Tema 3 de noviembre de 2026 a las 21.45 horas Hora de Beirut (1945 horas UTC).Las mitades de los Estados Unidos continúan este martes por la tarde en Estados Unidos. En el condado de Westchester, al norte de Nueva York, ha habido un problema leyendo las boletas desde esta mañana, sin interrumpir el voto. En Iowa, Kansas y Michigan, los votantes siguen seleccionando candidatos para las principales razas del Senado. Ningún ganador se anuncia en estos tres estados en este momento.

En Westchester, los boletines son seguros

La oficina electoral del condado confirmó que las máquinas no aceptaban papeletas en las mesas electorales. Pidió a los votantes que se quedaran en fila y llenaran sus votos según lo indicado por los agentes.

Los boletines correspondientes se colocan en bolsas de emergencia naranja, aseguradas y vigiladas. A continuación, deben contarse de conformidad con los procedimientos electorales. Las autoridades locales velan por que se tenga en cuenta la votación y dicen que están trabajando con el Estado de Nueva York para resolver el problema.

El incidente comenzó por la mañana. Por lo tanto, no significa que se detenga la votación en el condado o que se cancelen los votos emitidos. En particular, toca un territorio donde hay una batalla para la Cámara de Representantes, entre el republicano saliente Mike Lawler y el demócrata Cait Conley.

Midterms: tres batallas del Senado aún abiertas

En Iowa, el republicano Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek compiten por el asiento dejado vacante por Joni Ernst. La elección ofrece a los demócratas la posibilidad de conquistar en un estado a favor de los republicanos. Las oficinas están programadas para cerrar a las 8 p.m. Hora central, a las 16.00 horas miércoles por la mañana en Beirut.

En Kansas, el republicano Roger Marshall defiende su asiento contra el demócrata Adam Hamilton. En la parte central del Estado, las oficinas cierran normalmente a las 19.00 horas o a las 15.00 horas del miércoles en Beirut, con sujeción a horarios locales específicos.

En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers están luchando contra el asedio abierto por la salida de Gary Peters. Los demócratas están aquí tratando de mantener un asiento. Las oficinas cierran a las 8 p.m. hora local: a las 15.00 horas miércoles en Beirut en la mayoría del Estado, y una hora más tarde en los condados de la zona central.

Trump defiende su balance, Schumer muestra su confianza

Donald Trump defendió su historial económico el martes en una entrevista con Fox News, diciendo que las cosas estaban bien. Chuck Schumer, por su parte, expresó optimismo después de votar en Brooklyn. El líder de los demócratas en el Senado espera recuperar la mayoría. Estas posiciones tienen lugar mientras los votantes todavía votan.

El Senado será controlado a nivel nacional. Una mayoría democrática requiere 51 escaños; los republicanos pueden controlar la sala con 50, gracias a la voz del vicepresidente JD Vance en caso de igualdad. Los asientos que no son renovados este año también se incluyen en este cálculo.

Los primeros recuentos de los Estados supervisados sólo comenzarán a arrojar luz sobre estas proporciones de energía después de los cierres. El calendario dependerá entonces de las votaciones restantes y de la brecha entre los candidatos, en particular en las carreras más estrictas.

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