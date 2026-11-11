El Fiscal General Ahmad Rami al-Hajj supervisa la investigación preliminar de la muerte de Ahmed al-Alwani. Según MTV, el cuerpo del ex diputado iraquí fue encontrado en un apartamento en Tarik Jdidé, Beirut. Al Jadeed reporta, citando fuentes de seguridad, un descubrimiento en la noche del 9 de noviembre y una identificación al día siguiente. The former MP was reportedly drawn to the apartment, according to these same sources. Estas circunstancias no están incluidas en la comunicación judicial consultada. La embajada iraquí espera el informe final de los servicios libaneses.

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In Beirut, the prosecution oversees the preliminary investigation into the death of Ahmed al-Alwani. El Fiscal General Ahmad Rami al-Hajj sigue personalmente el caso. Su oficina de prensa indicó el martes 10 de noviembre de 2026, según información transmitida por una agencia de noticias.

El fiscal supervisa la investigación

The Intelligence Branch of the Internal Security Forces (ISF) is conducting investigations. El Fiscal General del Tribunal de Casación supervisa esto directamente.

Según MTV, el cuerpo del ex diputado iraquí fue encontrado en un apartamento en el barrio de Tarik Jdidé en Beirut. El canal divulgó esta información el martes 10 de noviembre.

Según MTV, el ex diputado también fue estrangulado después de ser atraído a este apartamento. Los elementos judiciales consultados no confirman esta versión.

Según fuentes de seguridad citadas por Al Jadeed, un cuerpo fue descubierto la noche anterior, el 9 de noviembre. His identification as that of Ahmed al-Alwani was said to have taken place on 10 November.

Al Jadeed también informa, sobre la base de estas fuentes, de que el ex diputado habría sido atraído al apartamento. Los servicios de seguridad revisarían las grabaciones de videovigilancia para identificar posibles sospechosos.

Estas fuentes estiman que la muerte podría volver varios días. Esta suposición no establece una fecha específica de muerte. La divulgación de la fiscalía consultada no detalla las circunstancias de la muerte o la fecha de descubrimiento. No hay resultados de la autopsia.

Embajada espera informe final

El embajador iraquí en el Líbano, Mohammad Reda al-Husseini, también dijo a la agencia de noticias iraquí que el poder judicial libanés había abierto una investigación e instruyó a un juez que la siguiera. La embajada sigue en contacto con los servicios de seguridad libaneses y espera su informe final antes de anunciar las circunstancias de la muerte.

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