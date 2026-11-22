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On Saturday, Iraqi justice ordered the detention of eight members of the energy police in an investigation into suspected oil smuggling in Najaf. También emitió dos órdenes de detención, una de las cuales fue dirigida al presidente de la comisión energética del consejo provincial. Su ejecución no fue anunciada.

Ocho agentes de policía de energía detenidos

The Iraqi High Judicial Council reported that the investigating judge had visited the site in Najaf Governorate on Saturday, 21 November. According to the magistrate, the initial findings refer to alleged smuggling operations. The detention decision concerns five officers and three other members of the energy police. Fue tomada a los efectos de la investigación y no constituye una condena.

Las otras dos medidas son de naturaleza diferente. The court issued an arrest warrant against a provincial councillor who chairs the Energy Commission, and a second against his brother. The communiqué distinguishes these warrants from the detention of the eight police officers. No dice si los dos hombres fueron arrestados y no especifica las responsabilidades individuales que la investigación podría establecer.

Lo que la Justicia aún no ha establecido

El caso se refiere a un recurso que proporciona la mayor parte de los ingresos públicos iraquíes. La Constitución asigna la propiedad del petróleo y el gas a todo el pueblo iraquí. Pero el comunicado de prensa del sábado no da el volumen de petróleo interesado, el valor de cualquier venta o una estimación de la pérdida de ganancias. Por consiguiente, sería prematuro cuantificar el daño al Estado.

El comunicado tampoco vincula estas medidas a la reorganización anunciada el viernes en Jurf al-Sakhar, en la provincia de Babilonia. Este anuncio se refería a la apertura de un comando común; En Nadjaf, el nuevo hecho es una decisión del juez de instrucción. La investigación determinará el papel potencial de cada individuo.

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