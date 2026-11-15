Rai exige resultados de las negociaciones

Béchara Rai pidió que las negociaciones dieran resultados concretos para el sur del Líbano. En su homilía en Bkerké, el 15 de noviembre, pidió que se fortaleciera el ejército ante el riesgo de un vacío de seguridad asociado al retiro de la FPNUL. El patriarca también defiende una sola autoridad nacional, los derechos de los solicitantes y la continuidad de las instituciones. Su intervención extendió las posiciones del Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos, que apoyó las negociaciones del gobierno dos días antes.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Maronite Patriarca Béchara Rai pidió a Bkerké el domingo 15 de noviembre que las negociaciones produzcan resultados concretos para el sur del Líbano. En su homilía, asoció la búsqueda de una paz duradera con apoyo al ejército y una sola autoridad nacional. También defiende los derechos de los solicitantes y pide que se preserve el funcionamiento de las instituciones.

Rai pide resultados de las negociaciones

El cardenal temía un asentamiento israelí extendido en ciertas zonas del sur. Expresa su preocupación por los continuos ataques y movimientos militares israelíes. Su discurso describe un miedo político; No anuncia un nuevo acuerdo territorial.

Para Rai, la sucesión de reuniones diplomáticas no es suficiente. Su historial debe ser medido por el cese de los ataques, la protección del Sur y una estabilidad que aleja permanentemente al país de la guerra. Se negó a permitir que los libaneses permanecieran entre períodos de crisis y temor a un nuevo conflicto.

El patriarca vincula este requisito con el control de las armas y la decisión de guerra y paz. En su opinión, sólo una autoridad de seguridad debería sustituir la dispersión de las decisiones que cometen el destino nacional.

Ejército frente al riesgo de vacío en el sur

Rai está preocupada por las consecuencias de un vacío de seguridad relacionado con la retirada de la FPNUL. Pide una manifestación nacional alrededor del ejército y exhorta a los actores interesados a fortalecer sus capacidades. Su llamamiento se refiere a los medios necesarios para cumplir sus misiones, sin anunciar ningún nuevo financiamiento.

También acoge con satisfacción el papel del ejército, las fuerzas de seguridad y la justicia en la protección de las fronteras y el interior del país. Mencionó intentos de contrabando, entrada irregular y circulación de armas como amenazas que requerían más control.

Esta intervención ocurrió dos días después del comunicado final del Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos, reunido en Bkerké del 9 al 13 de noviembre. El Consejo había apoyado las negociaciones del gobierno, pidió la retirada israelí y defendió el monopolio de las armas por fuerzas legítimas. También ha anunciado una iniciativa para ayudar a las aldeas fronterizas, seguida de una comisión presidida por el Obispo Elias Nassar.

Reforma bancaria: protección de depositantes

En el plano nacional, el patriarca coloca la reforma financiera y bancaria entre las emergencias nacionales. Pide que se transfieran las promesas a su aplicación para restablecer la confianza y preservar los derechos de los solicitantes. Se negó a permitir que los ciudadanos soportaran nuevamente el costo de las crisis por las que no eran responsables.

Rai también insiste en la continuidad del estado. La diversidad de opiniones es legítima, pero no debe conducir al estancamiento institucional. Se distingue entre los casos políticos, que deben tratarse en instituciones, y los casos judiciales, que son responsabilidad del poder judicial. Su homilía no detalla los arreglos de reembolso bancario o las nuevas decisiones judiciales.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews