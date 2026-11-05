Paraguay: Peña dirigida por el debate de eliminación

El 5 de noviembre de 2026, los parlamentarios paraguayos abrieron el debate sobre una acusación contra Santiago Peña, tras la resolución del Banco Ueno. Treinta y cinco representantes elegidos presentaron el texto el día anterior. Cuestionan la relación del presidente con el grupo financiero y las inversiones de fondos sociales. Un cargo separado es contra el vicepresidente Pedro Alliana. No se ha votado el despido: la Cámara debe decidir primero remitir el asunto al Senado, que es entonces responsable de juzgar al Jefe de Estado.

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La Cámara de Diputados del Paraguay abrió el debate sobre una acusación contra el Presidente Santiago Peña el jueves 5 de noviembre de 2026 en Asunción. Esta iniciativa puede llevar a un procedimiento de expulsión en el Senado. Intervino después de que el Banco Ueno fuera puesto en resolución, en el centro de una crisis que ahora llegó a la presidencia.

El Jefe de Estado no fue despedido. Los miembros deben decidir primero si están enviando la carga a la casa superior. La reunión comenzó por la mañana, mientras que varios funcionarios del Partido Colorado, el partido presidencial, solicitaron la salida de Santiago Peña.

Paraguay: Cargos relacionados con el Banco Ueno

Treinta y cinco Miembros presentaron el texto el 4 de noviembre. Un segundo documento se dirige por separado al Vicepresidente Pedro Alliana. En particular, los signatarios acusan a Santiago Peña de un conflicto de interés relacionado con sus intereses en Ueno Holding. También impugnan el nombramiento de Carlos Carvallo, ex Presidente de Financiala Ueno, como jefe del banco central.

Sus agravios también se refieren a cambios en la legislación sobre conflictos de intereses y las inversiones del Instituto de Seguridad Social en el Banco Ueno. Acusan al Presidente de dejar que estos depósitos superen los límites reglamentarios. Estos son los cargos presentados ante los Miembros, no los hechos establecidos por una condena.

El Presidente de la Cámara, Raúl Latorre, declaró el jueves que Santiago Peña se considera inocente y tiene la intención de defenderse en este procedimiento.

Dos votos separados antes del posible despido

Article 225 of the Constitution entrusts deputs with the indictment, by a two-thirds majority. El Senado debe entonces juzgar a los responsables ante un tribunal abierto. Se requiere una mayoría absoluta de dos tercios para encontrarlos culpables y excluirlos de sus deberes. Los delitos penales están comprendidos en la justicia ordinaria.

El Banco Central decidió el 2 de noviembre abrir un procedimiento de resolución en el Banco Ueno y anunció el día siguiente. Se encontró una relación de solvencia inferior a la mitad del mínimo requerido, después de la corrección de las cuentas. Presenta este caso como caso específico de esa institución, no como insolvencia general del sistema bancario paraguayo.

En la apertura del debate, la cuestión inmediata sigue siendo el voto de los Miembros sobre la transferencia del cargo al Senado.

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