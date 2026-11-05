Touch: interrupciones programadas para el 7 y el 8 de noviembre

Touch anuncia interrupciones específicas durante el fin de semana del 7 al 8 de noviembre para actualizar sus sistemas de facturación. Los centros de servicio estarán preocupados desde la tarde del sábado, luego las herramientas digitales por la noche. Los cargos, las transferencias y los pagos se suspenderán de la noche a la mañana, con un calendario separado para las llamadas internacionales y la itinerancia. El operador invita a los suscriptores a anticipar sus acciones. Su comunicado no prevé un corte general de llamadas nacionales o de Internet móvil.

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Las interrupciones de los servicios de Touch implicarán varias operaciones comerciales y comunicaciones internacionales durante el fin de semana del 7 al 8 de noviembre de 2026. El operador anuncia una actualización de sus sistemas de facturación. Pide a los suscriptores que anticipan sus recargas, sus pagos y la activación de la itinerancia.

El horario comunicado el jueves 5 de noviembre comienza la tarde del sábado para los centros de servicio. Se extiende hasta el domingo por la mañana para las otras funciones en cuestión. Los horarios varían según los servicios: se indican aquí en el momento de Beirut.

Touch vincula estas interrupciones a la modernización de su sistema de facturación y gestión empresarial, denominado NGBSS. El comunicado de prensa enumera las funciones suspendidas. No anuncia una parada general para llamadas nacionales o acceso a Internet móvil.

Interrupciones de servicios táctiles: recarga antes del sábado

Las recargas de líneas prepagadas, transferencias de crédito y pagos de facturas se suspenderán en todos los canales del sábado 7 de noviembre a las 10.00 horas. Su recuperación está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 8.00 horas.

Touch recomienda que estas operaciones se completen antes del 7 de noviembre. Por lo tanto, se invita a los suscriptores que planean volver a cargar su línea durante el fin de semana a hacerlo aguas arriba. El cambio de canal de pago no permitirá evitar esta interrupción, ya que el anuncio cubre todos los medios propuestos.

Centros de servicio desde 14 horas, herramientas digitales desde 20 horas

Las ventas y los servicios en los centros y puntos de venta de clientes no estarán disponibles de sábado a 2 p.m. hasta domingo a las 9 a.m. Hay dos excepciones: el punto de contacto en el aeropuerto internacional de Beirut y el centro de llamadas continuarán operando hasta el sábado a las 8 p.m.

El período de falta de disponibilidad de herramientas digitales también comenzará el sábado a las 8 p.m. Terminará, según el calendario anunciado, el domingo a las 8 de la mañana. Se refiere a las funciones de autoservicio del sitio web, aplicación móvil, SMS de servicio y servidor de voz interactivo.

Esto se refiere a los procedimientos de autoservicio. El comunicado de prensa no describe una suspensión general de todos los mensajes intercambiados entre suscriptores.

Llamadas internacionales y viajes interrumpidos durante la noche

Las llamadas internacionales y los viajes salientes estarán fuera de servicio desde el sábado a las 10 p.m. hasta el domingo a las 7 a.m. Esta gama es distinta de la de recargas y pagos, cuya recuperación se anuncia una hora más tarde.

El operador recomienda que los suscriptores pertinentes activen sus servicios de itinerancia antes del sábado. Sin embargo, este enfoque temprano no elimina la interrupción anunciada de las comunicaciones internacionales y la vagabundeo durante la noche.

Modernización de la gestión de la suscripción

Touch presenta la transacción como un rediseño de sus sistemas de facturación y soporte comercial. La empresa busca un monitoreo más rápido del consumo de crédito, pagos más transparentes y activación simplificada de paquetes y ofertas.

Estas mejoras son los objetivos anunciados del cambio de sistema. La mayoría de los suscriptores deben recordar las diferentes horas de reutilización programada el domingo: 7 horas para llamadas internacionales y itinerancia, 8 horas para pagos y autoservicio digital, y 9 horas para ventas y servicios de los centros.

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