Bekaa : IDAL quiere preparar proyectos financieros

IDAL propone preparar tres o cinco casos de inversión con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Zahlé. La reunión del 4 de noviembre abre un trabajo de selección, sin anunciar ningún financiamiento adquirido. Los proyectos deberán especificar sus necesidades de capital, mercados y puestos de trabajo esperados. En Bekaa, la capacidad agrícola e industrial se ve obstaculizada por la falta de crédito, los riesgos de sequía y las necesidades de reconstrucción. Los incentivos fiscales existentes no sustituyen los fondos necesarios para la puesta en marcha.

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IDAL quiere preparar tres a cinco archivos de inversión en Bekaa con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Zahlé. En la reunión del 4 de noviembre, el Presidente de D’IDAL, Majed Mneimneh, propuso un equipo de coordinación para seleccionar estos proyectos en las próximas semanas. No se anunció financiación. El trabajo debe especificar primero las necesidades de capital, los mercados de destino y los puestos de trabajo previstos.

Entre los sectores previstos figuran los agroalimentarios, la agricultura moderna, la energía renovable, el turismo y la logística. Los archivos serían presentados a los inversores. Para las empresas de la región, este cambio de idea a proyecto costoso ocurre en una economía donde el crédito sigue siendo escaso y los costos de producción son altos.

Inversión en Bekaa desde una antigua base

La región tiene un largo tejido agrícola e industrial documentado. El registro industrial 2015-2016 utilizado por IDAL incluyó 323 empresas con más de ocho empleados en la provincia de Bekaa. Alrededor del 43% eran del sector agroalimentario. Zahlé concentró 278 establecimientos.

Estos datos no describen el estado del sector en 2026. Sin embargo, muestran por qué la transformación agrícola desempeña un papel importante en las discusiones. Una planta cercana a los productores puede limitar sus costos de recogida, siempre que tenga cosechas regulares, calidad suficiente y capacidad de almacenamiento.

La hoja de datos regional del D-IDAL también se basa en el censo agrícola de 2010. Menciona 16.566 hectáreas de cultivos permanentes, de las cuales 31% son vides, 28.4% son frutos de piedra y 20,9% son olivos. Estas áreas históricas no proporcionan información sobre granjas todavía activas después de crisis sucesivas.

Un precedente ilustra el papel de la agencia. En 2018, el IDAL representó 15,34 millones de dólares en inversiones sostenidas y 117 empleos en Bekaa. En el plano nacional, su balance era de 78,55 millones de dólares y 812 puestos de trabajo. Estos fueron sólo proyectos apoyados por la organización, no todas las inversiones realizadas en el Líbano.

Gastos de agua, cultivos y existencias

La sequía ya ha reducido los volúmenes disponibles para procesadores. En su boletín de 25 de agosto de 2025, la FAO estimó que las lluvias entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 eran más del 50% por debajo del promedio en Bekaa y Baalbek-Hermel. Se estimó que la cosecha de cereales para todo el Líbano era de alrededor de 90.000 toneladas en 2025, casi 50% por debajo del promedio.

Estas cifras se refieren al año pasado, no a 2026. However, they provide a measure of the risk to which a new production unit may be exposed. Cuando la cosecha cae, la planta utiliza menos de su equipo. Sus costos fijos siguen siendo, mientras que la compra de materias primas en otros lugares puede aumentar sus costos.

Por lo tanto, el riego y la electricidad son importantes en la elección de proyectos. La energía más barata puede reducir la factura para bombear o fría habitaciones. No garantiza la disponibilidad de agua. Los registros también tendrán que incluir la financiación del inventario y el tiempo entre el pago a los proveedores y la recogida de ventas.

Reconstruido antes de expandirse

La guerra dañó granjas y equipos. La valoración agrícola publicada en abril de 2025 estimó daños de 118 millones de dólares y pérdidas de 586 millones de dólares en todo el Líbano. Cumplió el período comprendido entre octubre de 2023 y noviembre de 2024. El sur y el valle de Bekaa estaban entre las zonas más afectadas.

Las necesidades de recuperación y reconstrucción ascendieron a 263 millones de dólares, de los cuales 95 millones se determinaron como prioridades para 2025-2026. Esta cantidad no es un fondo disponible ni un sobre reservado para Bekaa. La evaluación no abarca la destrucción que ocurrió después de noviembre de 2024.

Para un inversor, reemplazar una sala fría destruida y abrir una nueva línea de procesamiento satisface dos necesidades diferentes. La primera inversión puede simplemente restaurar las ventas perdidas. El segundo supone que las granjas vecinas pueden suministrar volúmenes adicionales. La rehabilitación de los proveedores es tan importante como la de la fábrica.

IDAL apoya proyectos, pero no los financia

El Organismo facilita el proceso y propone incentivos para proyectos elegibles. No les trae el dinero directamente. Por lo tanto, su participación en la preparación de un expediente no constituye un compromiso de préstamo o inversión.

En su documentación sobre agroalimentos, el IDAL presenta, entre otras cosas, la Zona C: un umbral de inversión de 1 millón de dólares y exenciones de impuestos corporativos y dividendos durante 10 años. El contrato mundial de incentivos prevé un mínimo de 3 millones de dólares y 60 puestos de trabajo. Una reducción enmarcada del umbral de empleo es posible a cambio de la capacitación.

Estos planes siguen sujetos a criterios de elegibilidad. Ninguno de los proyectos mencionados el 4 de noviembre fue anunciado como beneficiario. Sobre todo, una exención fiscal se refiere a futuras ganancias. No regula la compra inicial de las máquinas, el trabajo y el dinero necesario para comenzar.

Las previsiones nacionales ponen de relieve la dificultad del contexto. En octubre, el Banco Mundial proyectó una contracción del 6,4% en el PIB libanés en 2026 y una tasa de inflación del 17,5%. Señaló las perturbaciones de la oferta y el aumento de los costos de energía y transporte. En su informe económico de verano también se destacó la persistente debilidad del sector bancario.

Rayak, Masnaa y el ferrocarril siguen siendo propuestas

El Presidente de la Cámara de Representantes, Mounir Tini, defendió una visión más amplia: la carretera árabe, el aeropuerto de Rayak, el ferrocarril y el área económica conectada con Masnaa. Habló de una plataforma logística, un puerto seco y un mecanismo de financiación con el Banco del Líbano. Esas propuestas no fueron objeto de decisiones de inversión anunciadas en la reunión.

Su horario no se confunde con la preparación de los tres a cinco archivos. Una empresa capaz de utilizar las redes existentes puede avanzar sin demora todo este equipo. Por otro lado, un proyecto cuyo ingreso depende de una infraestructura que todavía no se encuentra debe incorporar este tiempo y costo.

El siguiente paso anunciado por IDAL es la selección de archivos en las próximas semanas. Los promotores de proyectos, sitios, presupuestos y mercados de destino aún deben especificarse antes de presentarlos a los inversores.

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