ECW: 405.8 millones de personas prometidas para la educación en crisis

Education Cannot Wait anunció $405.8 millones en nuevos compromisos en Ginebra el 5 de noviembre de 2026. Con promesas anteriores, su campaña alcanzó 541,6 millones de un objetivo de 600 millones. El fondo prevé apoyar a 10 millones de niños entre 2027 y 2030 en países afectados por crisis. Varios países europeos, el Canadá y el Japón participan en la financiación. Estas sumas siguen siendo compromisos: no todas corresponden a pagos ya recibidos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Education Cannot Wait (ECW), el fondo mundial para la educación en emergencias, anunció el jueves 5 de noviembre de 2026 nuevos compromisos de $405.8 millones. Los donantes se reunieron en Ginebra por invitación de Suiza. El dinero debe apoyar la educación de los niños que se enfrentan a la guerra, el desplazamiento y los desastres.

Estas promesas traen los recursos anunciados para la campaña Hope Starts Here a $541.6 millones. Este total incluye 135,8 millones de compromisos multianuales anteriores. El objetivo de 600 millones de dólares sigue siendo de 58,4 millones de dólares.

ECW se dirige a 10 millones de niños

El plan 2027-30 prevé ayudar a 10 millones de niños, la mitad de ellos niñas y un millón de niños discapacitados. Combina la respuesta de emergencia y el apoyo sostenido a los sistemas escolares en crisis prolongadas.

Entre los contribuyentes anunciados figuraban Alemania, Reino Unido, Noruega, Canadá, Suiza, Irlanda, la Unión Europea y el Japón. Los Estados Unidos, que habían financiado el fondo en el pasado, no estaban incluidos en la lista de nuevos donantes.

La conferencia viene cuando los presupuestos internacionales de ayuda disminuyen. Más allá de la financiación pública, la CEW explora asociaciones con fundaciones e inversores. Quedan por desarrollar o aprobar varios mecanismos, por lo que sus cantidades no constituyen recursos adquiridos.

Necesidades concentradas en 20 países

Un estudio publicado por el Fondo el 23 de junio calculó el número de niños y adolescentes cuya educación se vio afectada por crisis a 258 millones. De ellos, 93 millones no asisten a ninguna escuela. Casi el 80% de estos niños no escolarizados viven en 20 países que enfrentan las crisis más graves.

Las cifras anunciadas el jueves se refieren a compromisos de financiación, no pagos ya efectuados. La campaña sigue aumentando los 58,4 millones de dólares desaparecidos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews