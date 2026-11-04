Los demócratas ganaron tres puestos republicanos de Pensilvania en la Cámara de Representantes, según Associated Press. Bob Brooks, Paige Cognetti y Janelle Stelson vencieron a Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan y Scott Perry. Estos anuncios por sí solos no determinan la mayoría nacional resultante de las elecciones americanas de 2026.

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Los demócratas ganaron tres puestos previamente ocupados por los republicanos en Pensilvania en la Cámara de Representantes, según los anuncios de la Associated Press en la noche del 3 al 4 de noviembre de 2026. Bob Brooks, Paige Cognetti y Janelle Stelson golpearon a un candidato republicano.

AP anunció la victoria de Brooks en 0327 UTC, seguido por Cognetti y Stelson en 0341 UTC el 4 de noviembre. En Pensilvania, estas horas corresponden a 2227 horas y 2241 horas respectivamente el martes 3 de noviembre. Se trata de atribuciones periodísticas de resultados, distintas de su certificación oficial.

Bob Brooks golpeó a Ryan Mackenzie en el distrito 7

En la séptima cabalgata,AP le da a Bob Brooks ganadorcontra el representante republicano Ryan Mackenzie. Este resultado lleva este asedio del Valle del Lehigh al campamento demócrata.

Brooks, ex bombero y líder sindical, había colocado su carrera y costo de los desafíos vivos en el centro de su campaña, informa la agencia. Mackenzie buscaba un segundo mandato en Washington.

Paige Cognetti gana el distrito 8

En la octava circunscripción, el alcalde demócrata de Scranton, Paige Cognetti,ganó sobre Rob Bresnahan según APEl republicano saliente también corrió por un segundo mandato.

La victoria de Cognetti es un segundo cambio de partido entre estos tres asientos. AP describe una campaña centrada en su independencia política reclamada y su acción municipal contra la corrupción.

Janelle Stelson venció a Scott Perry en el distrito 10

En la décima equitación,AP atribuye la victoria a Janelle Stelsoncontra el republicano Scott Perry. El ex presentador de televisión local ya había enfrentado a Perry en 2024, pero no pudo vencerlo.

Perry, ex jefe de la Cámara Libertad Caucus, buscaba un octavo término. El anuncio de la PA marca así una tercera ganancia democrática en esta serie de resultados de Pennsylvania.

Tres ganancias locales, ninguna conclusión sobre la mayoría nacional

Estas tres elecciones se refieren a la Cámara Federal. Son distintos de la elección del Gobernador de Pensilvania y la elección del Senado. Las victorias anunciadas aquí no solo determinan qué partido controlará a la Cámara de Representantes después de los períodos intermedios.

En este artículo no se presenta ningún margen o porcentaje definitivo. Los anuncios de la Autoridad Palestina identifican a los ganadores de estos tres distritos; la certificación es responsabilidad de las autoridades electorales.

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