Taekwondo: 170 jóvenes se reunieron en Mont La Salle

El Campeonato Taekwondo 2026 Young Black Belts Líbano reunió a 170 participantes en Mont La Salle, Ain Saadé. El club anfitrión ganó tres clasificaciones de equipo, mientras que Antranik Antelias ganó entre los juniores de mujeres. Las reuniones tuvieron lugar durante dos días y dos zonas de combate.

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El 2026 Taekwondo Líbano Young Black Belt Championship reunió a 170 participantes en el Mont La Salle Club de Ain Saadé. Organizada por la Federación Libanesa de Taekwondo durante dos días y dos zonas de combate, la competencia incluyó a niños y niñas menores, así como a las categorías más jóvenes.

Mont La Salle ganó tres de los cuatro rankings por club. Antranik Antélias ocupó el primer lugar entre las mujeres jóvenes, según los resultados transmitidos por Jalal Beainou el 10 de noviembre.

Clasificación por clubes

Juniors de hombres: Mont La Salle, 50 puntos; Antranik Antelias, 17 puntos; Combat Arena, 14 puntos.

Mont La Salle, 50 puntos; Antranik Antelias, 17 puntos; Combat Arena, 14 puntos. Junior femenino: Antranik Antelias, 31 puntos; Mont La Salle, 24 puntos; Anwar, 13 puntos.

Antranik Antelias, 31 puntos; Mont La Salle, 24 puntos; Anwar, 13 puntos. Chicos más jóvenes: Mont La Salle, 32 puntos; Fighter Academy, 21 puntos; águila negra, 20 puntos.

Mont La Salle, 32 puntos; Fighter Academy, 21 puntos; águila negra, 20 puntos. Chicas más jóvenes:Mont La Salle, 18 puntos; Anwar, 12 puntos; Fighter Academy, 10 puntos.

Campeones junior

Menos de 45 kg: Charbel Andraos (Mont La Salle).

Menos de 48 kg : Rami Akkari (Mont La Salle).

Menos de 51 kg: Edmond Hashem (Antranik Antelias).

Menos de 55 kg: Ghassan Abu Jaoudé (Mont La Salle).

Menos de 59 kg: Andrew Nasr (Mont La Salle).

Menos de 63 kg: Anthony Naufal (Mont La Salle).

Menos de 68 kg: Christian Zeinoun (Combat Arena).

Menos de 73 kg: Ryan Hanna (Combat Arena).

Menos de 78 kg: Alex Metlan (Mont La Salle).

Más de 78 kg: Kevin Sawwan (Mont La Salle).

Campeones junior

Menos de 42 kg: Fatima Al-Batoul Raad (Antranik Antelias).

Menos de 44 kg: Karel Ibrahim (Mont La Salle).

Menos de 46 kg: Maria Dib (Antranik Antelias).

Menos de 49 kg: Katrina Geagea (Mont La Salle).

Menos de 52 kg: Angelina El-Murr (Antranik Antelias).

Menos de 55 kg: Yasmina Abu Daher (Académie des combatants).

Menos de 59 kg: Angela El-Ghaoui (Antranik Antelias).

Menos de 63 kg: Mary Jane Mourad (Mont La Salle).

Menos de 68 kg: Rebecca Kiameh (Lebanese Taekwondo Kwan).

Más de 68 kg: Lynn Kanj (Kassir).

Los ganadores entre los chicos más jóvenes

Menos de 26 kg: Kevin Abdallah (Mont La Salle).

Menos de 28 kg: Samuel Souma (Combat Arena).

Menos de 30 kg: Alexander Chalala (Taekwon).

Menos de 32 kg: Anthony Samra (Águila Negra).

Menos de 34 kg: Rafic Sakr (Académie des combatants).

Menos de 36 kg: Georges Ryan Nakhle (Mont La Salle).

Menos de 38 kg: Nicolas Chantiri (Mont La Salle).

Menos de 40 kg: Andrew Nakhl (Mont La Salle).

Menos de 43 kg: Amir Abu Daher (Académie des Combatants).

Menos de 46 kg: Hadi Farah (Águila Negra).

Menos de 49 kg: Elie El-Mouhayyer (Combat Arena).

Menos de 52 kg: Roel Anthony Abi Chaaya (Antranik Antelias).

Más de 52 kg: Georges Kai (Anwar).

Los ganadores entre las chicas más jóvenes

Menos de 26 kg: Larita Saliba (Académie des combatants).

Menos de 30 kg: Haya Ashkar (Anwar).

Menos de 32 kg: Yasmine Joy Hammoud (Taekwon).

Menos de 34 kg: Cielo Abou Rjeily (Mont La Salle).

Menos de 36 kg: Rimi El-Hage (Académie des Combatants).

Menos de 38 kg : Nay Hourani (Mont La Salle).

Menos de 40 kg: Yasmina Chaaya (Al-Saydé).

Menos de 43 kg: Sanaa Farah (Águila Negra).

Menos de 46 kg: Luna Choueiti (Maristes).

Más de 52 kg: Maria Christa Younes (Borj Aintoura).

Un marco federal y arbitral

El Presidente de la Federación Libanesa de Taekwondo, Habib Zarifé, asistió al campeonato con el Secretario General Richard Abi Zeid Daou, Tesorero Elie Nehmé, Contable Joe Khoury y miembro de la Federación André Rostom. Joseph Abu Samra, Anwar Nehmé, Georges Khattar y Ralph Harb también estuvieron presentes junto con líderes y familias del club.

El combate estuvo dirigido por Michel Majdalani, presidente de la Comisión de Arbitraje de Kyorugi, con el apoyo de árbitros internacionales y nacionales.

Fuente: Comunicado de prensa en árabe de la Federación Libanesa de Taekwondo transmitido por Jalal Beainou el 10 de noviembre de 2026. Presentación en francés de la clasificación de clubes y ganadores de cada categoría.

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