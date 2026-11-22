El Ministerio de Transporte y la Autoridad de Aviación Civil anuncian el inicio de las pruebas técnicas en Qlayaat, Akkar. Los vuelos adicionales de inspección siguen estando condicionados a la terminación del trabajo en las carreteras. La versión no confirma el despegue y no establece un nuevo calendario para vuelos comerciales. Desde el 10 de noviembre, la Presidencia del Consejo ha avanzado el 14 de diciembre para prestar servicios ordinarios. Las autoridades no dan esa fecha en el texto del domingo.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte del Líbano y la Autoridad de Aviación Civil General anunciaron el domingo 22 de noviembre el comienzo de las operaciones de calibración y los ensayos técnicos en el aeropuerto René-Muawad en Qlayaat, Akkar. En el comunicado de prensa se afirma que los vuelos adicionales de inspección deben seguir la conclusión del trabajo en las vías de ejecución y la terminación de las condiciones de seguridad. No confirma ningún despegue específico este domingo.

En Qlayaat, los cheques comienzan con ayudas de aterrizaje

Los controles cubren ayudas visuales y sistemas de navegación, procedimientos de aproximación y aterrizaje y gestión del tráfico aéreo en todo el aeropuerto. Entre los equipos mencionados se encuentra el sistema de luz que informa al piloto sobre su pendiente de aproximación. Revisar su funcionamiento es parte de la preparación de la plataforma; Esto no es válido para permitir vuelos programados.

El Ministerio y la Autoridad de Aviación Civil presentan esta fase como la transición de la planificación a la ejecución técnica. They claim to apply International Civil Aviation Organization standards for the design and operation of aerodromes. La versión no proporciona los resultados de las auditorías, ni especifica la duración del trabajo de pista ni la fecha de los próximos vuelos de inspección.

Las fechas anunciadas por el gobierno siguen siendo separadas

La Presidencia del Consejo había elegido el 22 de noviembre para lanzar los vuelos piloto. La fecha corresponde al festival de independencia y el aniversario del asesinato de René Moawad, cuyo nombre lleva el aeropuerto. El 22o comunicado confirma el comienzo de la fase técnica, pero no dice que uno de los vuelos previstos se despegó. Tampoco dice que se ha cancelado una salida anunciada.

14 de diciembre es la fecha presentada por la Presidencia del Consejo el 10 de noviembre para el inicio de vínculos comerciales periódicos. Las autoridades de aviación civil y el Ministerio no lo devuelven en su comunicado dominical. Este silencio no confirma la retención de la fecha o un aplazamiento. El horario ya había cambiado desde octubre, cuando se mencionó el 15 de noviembre para un primer vuelo comercial.

Todavía no hay entradas confirmadas para la venta

Mada Airways presentó el 15 de noviembre un proyecto de siete rutas de ida y vuelta a la semana con El Cairo, Estambul y Ammán. La empresa pretendía abrir reservas el 1 de diciembre, con sujeción a las aprobaciones necesarias. Este programa de servicio y la fecha de la reserva son intenciones anunciadas por la empresa, no entradas ofrecidas para la venta o vuelos confirmados por la autoridad.

Qlayaat ya ha acogido un vuelo especial desde Beirut el 6 de junio, durante el lanzamiento del proyecto de rehabilitación, con una delegación dirigida por el Primer Ministro Nawaf Salam. Este precedente no marcó la reanudación de un enlace regular. Los próximos pasos anunciados el domingo son la terminación del trabajo de pista y los vuelos adicionales de inspección; La apertura de las reservas sigue siendo un hito que debe verificarse por separado.

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