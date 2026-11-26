En su informe al Parlamento, el Departamento de Finanzas estima que los daños materiales acumulados de las dos guerras ascienden a 11.000 millones de dólares. El proyecto de presupuesto para 2027 tiene 628 868 millones de libras de ingresos y tantos gastos, de los cuales el 9,3% se gasta en inversión.

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En su informe al Parlamento, el Departamento de Finanzas estima que los daños materiales acumulados de las dos guerras ascienden a 11.000 millones de dólares. El proyecto de presupuesto para 2027 tiene 628 868 millones de libras de ingresos y tantos gastos, de los cuales el 9,3% se gasta en inversión.

El Ministerio de Finanzas del Líbano prevé una contracción de aproximadamente el 7% del producto interno bruto real en 2026, tras un aumento de aproximadamente el 4% en 2025. Esta estimación figura en el informe explicativo sobre el proyecto de presupuesto 2027, que se presentó el 25 de noviembre. El documento no constituye un nuevo proyecto de ley: establece las hipótesis aprobadas por el Gobierno para el texto aprobado por el Consejo de Ministros el 1o de octubre y luego remitido al Parlamento.

El Banco Mundial pronosticó una disminución del 6,4% en octubre en 2026. Su escenario, como el del ministerio, reportó una inversión después del rebote de 2025. La diferencia de unos 0,6 puntos entre las dos previsiones no mide una revisión de las cuentas nacionales: se trata de estimaciones hechas en diferentes fechas. En particular, el Ministerio cita la disminución de la actividad turística y el consumo, así como el aumento de las importaciones de energía.

Dos $11 mil millones de estimaciones que no miden lo mismo

La proporción es de alrededor de 11.000 millones de dólares, el daño acumulativo directo de las dos guerras, equivalente al 29% del PIB previsto en 2026. Esta es una estimación de la destrucción física. El informe no presenta esta cantidad como un sobre que se incluirá en el presupuesto del Estado más de un año.

Los 1.000 millones de dólares liberados por el Banco Mundial en marzo de 2025 abarcan otra medida: las necesidades de rehabilitación y reconstrucción relacionadas con el conflicto entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de diciembre de 2024. Sólo para esta esfera, el Banco estimó que de 3 a 5 mil millones de dólares debían provenir de la financiación pública. La estimación ministerial, que abarca el daño acumulativo de las dos guerras, no permite al Banco Mundial duplicar su cifra ni deducir el costo del segundo conflicto.

El proyecto se reserva el 9,3% de los gastos de inversión

El proyecto cuenta con 628.868 millones de libras libanesas en ingresos y gastos. De los gastos, se prevén 570.299 millones de dólares para gastos corrientes, de los cuales 15.432 millones corresponden al servicio de la deuda. Las inversiones representan 58.569 millones de libras, es decir, el 9,3% del total. El Ministerio afirma que se basa principalmente en la financiación externa para apoyar esta categoría de gastos. Por lo tanto, el saldo de los ingresos y gastos introducidos en el proyecto no establece la cantidad movilizada para los proyectos o el momento de los pagos.

Los ingresos previstos aumentan en un 16,8% en comparación con la cantidad establecida en la Ley de Finanzas de 2026, pero en un 8,6% en comparación con lo que el Ministerio estima que puede recaudar en ese año. Los impuestos representarían el 85,9% de los ingresos en 2027. Los impuestos nacionales sobre bienes y servicios por sí solos alcanzarían 329.448 millones de libras, es decir, el 52,4% del total. Estas cifras describen la estructura de ingresos prevista; No corresponden a sumas ya recibidas.

Las consignaciones siguen siendo objeto de examen

El 25 de noviembre, el Comité Parlamentario de Finanzas y Presupuesto aprobó consignaciones operacionales y dejó varios puestos en la agricultura, los jóvenes y los deportes y las personas desplazadas en espera de pruebas. Está previsto que se reúna nuevamente el jueves 26 de noviembre a las 10.30 horas (hora de Beirut). These decisions in committee are not valid for adoption by Parliament.

Archivo fotográfico: Parlamento libanés, Beirut, 26 de julio de 2005. Heretiq / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.5Libnanews bajo la misma licencia.

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