Rachaya Citadel La ciudadela de Rachaya, al pie del monte Hermón, lleva un nombre que los libaneses no olvidan: la ciudadela de la independencia. – Su..

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Ciudadela de Rachaya, Líbano

La ciudadela de Rachaya, al pie del monte Hermón, lleva un nombre que los libaneses no olvidan: la ciudadela de la independencia.

Sus orígenes datan de tiempos antiguos. Los cruzados construirán una torre sobre los antiguos cimientos romanos para defenderse contra los ejércitos árabes.

En su configuración actual, la ciudadela fue un palacio construido por el Emirs Chehab en el siglo XVIII, a una altitud de 1.400 metros.

En 1925, su posición estratégica al pie del monte Hermon fue el escenario de luchas violentas durante la Gran Revuelta Druze.

Pero fue en 1943 que entraría en la historia: serviría como prisión para los líderes libaneses que acababan de proclamar la independencia.

Entre los presos, Béchara el Khoury, el futuro primer Presidente de la República, y Riad el Solh, Presidente del Consejo.

Tras once días de cautividad y grandes manifestaciones populares, Francia concedió la independencia del Líbano el 22 de noviembre de 1943.

Rachaya, Bekaa West

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