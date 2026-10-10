Líbano 2026: las 5 cifras que dicen el estado de la economía Descripción: PIB: -6,4% (pronóstico del Banco Mundial)

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Líbano 2026: las 5 cifras que dicen el estado de la economía

Descripción:

Cinco dígitos para entender el estado de la economía libanesa en 2026.

PIB: 6,4% (pronóstico del Banco Mundial)

Inflación: 15,7% anual en julio

Déficit comercial: 8.650 millones de dólares en el primer semestre

Reservas Líquidas BDL: 1.500 millones de dólares finales de julio

Saldo de pagos: 2.300 millones de dólares (en comparación con los +8,9 al año anterior)

The Red Thread: War, que, según el Banco Mundial, elimina 10.4 puntos de crecimiento.

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