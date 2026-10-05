Registros de órganos: cómo el Líbano está tratando de reconstruir un sistema casi desaparecido

El Líbano está tratando de reactivar su sistema nacional de trasplante de órganos, casi paralizado por crisis sucesivas. Es necesario reconstruir la nueva estructura, la financiación pública, la coordinación hospitalaria, las listas de espera y la sensibilización sobre la donación. El problema va más allá de la cirugía: restaurar toda la cadena para transformar a un posible donante en un trasplante exitoso y sostenible.

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Un avivamiento que comienza desde un sistema para reconstruir, no una página blanca

El Ministro de Salud Rakan Nassereddine anunció la reactivación de una estructura nacional para organizar la donación y trasplante de órganos y preparar la legislación necesaria para la reanudación de las operaciones financiadas por el Ministerio. El anuncio puede parecer técnico. Sin embargo, afecta a una cadena médica que es uno de los más complejos que un sistema de salud puede mantener: identificar a un donante, confirmar las condiciones médicas de la muestra, coordinar varios equipos, mantener los órganos, seleccionar a los receptores, realizar el trasplante y dar seguimiento a la vida.

El Líbano no descubre esta medicina. Había construido gradualmente un experimento nacional, con una estructura dedicada a la donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. Esta organización trabajó durante años antes de que sus actividades fueran gradualmente paralizadas. La crisis financiera provocó a partir de 2020, la pandemia, la insuficiencia e irregularidad de los presupuestos y, más tarde, la desaparición de una figura central en el plan debilitaba un sistema que ya dependía de la coordinación permanente entre ministerios, hospitales, médicos, laboratorios, familias y autoridades religiosas.

Por consiguiente, el reavivamiento anunciado no implica la inauguración de un nuevo programa. Consiste en restablecer una arquitectura que ya ha existido, entendiendo por qué casi se ha detenido y determinar si el estado es hoy capaz de financiar no sólo cirugía quirúrgica, sino todo lo que hace posible esta operación.

1999: construcción de un marco nacional

En 1999 se estableció una Comisión Nacional de Trasplante de Órganos mediante la Decisión Ministerial No 1:59. Posteriormente, otras decisiones organizaron consejos administrativos sucesivos, en particular entre 2005 y 2009. Esta institucionalización fue indispensable. El trasplante no puede basarse únicamente en la iniciativa de un cirujano o un hospital. Requiere normas comunes para la recopilación, el consentimiento, la selección de los destinatarios y el flujo de información.

Ese mismo año, en la noche del 23 al 24 de enero de 1999, se informó de un trasplante cardíaco natural al Hospital Universitario Hammoud de Saida, bajo la dirección del cirujano cardíaco Mohammad Saab y con la cooperación de un equipo del Hospital Rizk. Este episodio pertenece a la memoria médica de un país que luego tenía las habilidades humanas y hospitalarias necesarias para realizar intervenciones de muy alto nivel.

Sin embargo, el reto era más amplio que la cirugía. A fin de que funcione un programa nacional, se debe informar rápidamente de una muerte que permita una donación, revisar los criterios médicos, acompañar a la familia, reunir equipos disponibles y recibir receptores compatibles identificados sin demora. Un solo fallo de paso puede hacer que el órgano sea inutilizable. La función de la estructura nacional era precisamente vincular a estos actores.

El problema no era sólo médico: una cultura de dar debía ser creada

El programa encontró rápidamente que la competencia médica no era suficiente. La donación de órganos afecta a la muerte, el cuerpo, la familia y las creencias religiosas. En 2006, una encuesta de 2.500 personas indicó que el 52% estaba a favor de la donación, mientras que el 22% se oponía a ella. La religión parecía ser el primer motivo de rechazo. This result directed an important part of the work towards raising awareness.

Durante varios años se organizaron campañas en escuelas, universidades y otros espacios públicos. El objetivo no era sólo distribuir tarjetas de donantes. Era necesario explicar qué es un levy, distinguir el don después de la muerte del don de la vida, responder a los temores de las familias y sobre todo obtener una palabra clara de las autoridades religiosas.

Esta estrategia llevó a un diálogo profundo con los líderes comunitarios. En 2015, se firmó un protocolo de cooperación con la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud, representada por el Obispo Maroun Ammar. Luego, en mayo de 2016, el trabajo resultó en la obtención de fatwas, cartas eclesiásticas y firmas de representantes comunitarios en tarjetas de regalo. Esta etapa, llevada a cabo bajo el mandato del ministro de Salud, Wael Abu Faour, tenía un alcance muy concreto: levantar la idea de que el regalo sería automáticamente contrario a la religión.

En un país donde la membresía denominacional es parte de la vida social, este reconocimiento fue indispensable. Una familia enfrentada a la brutal muerte de un pariente no tenía tiempo para abrir un debate teológico. Saber que su autoridad religiosa ya ha tomado una posición puede reducir la incertidumbre cuando se debe tomar una decisión rápidamente.

Desde 2020, la cadena se descompone en varios lugares

La disminución del programa no se explica por una sola causa. La crisis financiera golpeó primero los presupuestos y hospitales públicos. Los trasplantes requieren exámenes biológicos, pruebas de compatibilidad, medicamentos, equipos especializados y capacidades de conservación. Algunos de estos gastos dependen de productos importados o tecnologías costosas. Cuando la financiación pública se vuelve irregular, toda la cadena se vuelve frágil.

La pandemia Covid-19 añadió otro descanso. Se interrumpieron o redujeron campañas de sensibilización, mientras que las instalaciones sanitarias se concentraron en emergencias sanitarias. Un programa de donación también depende de la continuidad de su presencia pública. Cuando las campañas desaparecen, disminuye el registro, las familias están menos familiarizadas con el tema y los propios profesionales pueden perder algunos reflejos de la presentación de informes.

El presupuesto de la estructura nacional siguió siendo insuficiente e irregular. No es suficiente tener una existencia legal. Una organización de trasplante debe tener permanencias disponibles, coordinadores y medios operativos cuando aparezca un posible donante, incluso de noche o durante un fin de semana. La falta de financiación estable transforma una estructura teóricamente nacional en un dispositivo incapaz de reaccionar con la velocidad requerida por la medicina del trasplante.

La desaparición de Antoine Georges Stephan dejó un vacío humano

Además de la crisis financiera e institucional, el profesor Antoine Georges Stephan, director médico y fundador de la estructura nacional, desapareció a finales de 2024. Su muerte creó un vacío de liderazgo en un área donde la experiencia acumulada es muy importante. La coordinación nacional no sólo funciona con los textos; También se basa en personas que pueden trabajar junto con equipos de diferentes instituciones.

Esta dependencia de algunas cifras es en sí misma una debilidad institucional. Un sistema robusto debe sobrevivir a la salida de su fundador. Por lo tanto, la nueva estructura anunciada debería evitar reproducir una organización sobrepersonalizada. Debe asignar responsabilidades, formar coordinadores, documentar procedimientos e integrar varias instituciones académicas para que la operación no se base en una persona.

La desaparición de Stephan también recuerda la pérdida de habilidades en el sistema de salud libanés desde la crisis. El trasplante requiere cirujanos, anestesistas, reactores, nefrólogos, cardiólogos, inmunólogos, enfermeras especializadas y técnicos. Por lo tanto, el relanzamiento tendrá que comprobar no sólo que existen los textos, sino que los equipos necesarios aún están disponibles y pueden ser movilizados.

Pagar la transacción no es suficiente

El anuncio de la propiedad de un departamento de operaciones es uno de los obstáculos más obvios: costo. Pero el trasplante no puede ser financiado como un acto quirúrgico aislado. Antes de la intervención, el destinatario debe someterse a exámenes y estar inscrito en un sistema para determinar la elegibilidad. Cuando un órgano esté disponible, las pruebas necesarias deben realizarse rápidamente. Después del trasplante, el paciente debe ser monitoreado y tratado para prevenir el rechazo.

Por lo tanto, el costo real se extiende durante varios períodos. Hay un costo de pre-transplante, un costo de recogida y transporte, un costo operativo y un coste posterior a la intervención. Un programa que financia la hospitalización pero permite al paciente pagar exámenes o medicamentos necesarios para el seguimiento por sí solo crea cobertura incompleta. La supervivencia del injerto depende precisamente de esta continuidad.

El departamento también tendrá que aclarar cómo se pagarán los hospitales. Si los reembolsos públicos son demasiado tarde, las instituciones pueden ser reacias a incurrir en gastos significativos. Por lo tanto, la recuperación requiere un procedimiento financiero específico, lo suficientemente rápido para garantizar que la decisión médica no esté paralizada por el temor a una factura no pagada.

El donante fallecido, el vínculo más difícil para reconstruir

Parte de los trasplantes pueden ser realizados por donantes vivos, especialmente en ciertos trasplantes renales. Pero un programa nacional integral también depende de la donación posterior a la muerte. Aquí es donde la coordinación se convierte en la más compleja. Es necesario identificar rápidamente situaciones médicas compatibles, aplicar criterios legales y médicos, ponerse en contacto con la familia y organizar la recogida en un plazo muy corto.

Por lo tanto, el consentimiento es un elemento central. Las tarjetas de donación y las campañas de sensibilización pueden expresar su voluntad, pero el funcionamiento práctico depende del marco jurídico y de la forma en que las familias participan. Un equipo hospitalario frente a una familia afligida debe ser capaz de explicar el proceso con precisión, sin presión y sin ambigüedad.

La confianza es esencial. Cualquier sospecha de favoritismo en la asignación de órganos puede destruir un programa. Por consiguiente, la nueva estructura tendrá que establecer criterios transparentes para las listas de espera y la asignación. La emergencia médica, la compatibilidad y las reglas deben ser conocidas. El estado social, las relaciones o la capacidad financiera no pueden convertirse en criterios implícitos.

Las cifras regionales muestran lo que representa un sistema organizado

Los experimentos árabes citados en el dossier dan órdenes útiles de magnitud sin permitir la clasificación directa. En los Emiratos Árabes Unidos, el programa Hayat contaba con más de 39.000 donantes registrados al 12 de agosto de 2026 y había contribuido a más de 1.195 trasplantes desde su creación. Estas cifras no significan que los 39.000 inscritos realmente dieron un órgano; miden una base de voluntarios y un volumen acumulativo de operaciones.

En Túnez, las estimaciones publicadas el 17 de mayo de 2026 reportaron más de 1.500 pacientes en las listas de espera de trasplante renal, en comparación con alrededor de 16.000 donantes registrados. De nuevo, las categorías no son directamente comparables con las de los Emiratos Árabes Unidos o el Líbano. Algunas cifras miden registros, otras de trasplantes o pacientes esperando.

El interés de estos ejemplos es otro lugar. Muestran que un programa moderno se basa en registros, datos y la capacidad de rastrear los posibles donantes y receptores simultáneamente. Por consiguiente, la recuperación libanesa tendrá que producir sus propias cifras actualizadas. ¿Cuántos pacientes esperan hoy un trasplante? ¿Cuántos son elegibles? ¿Cuántos donantes están registrados? ¿Cuántos hospitales pueden realizar cada tipo de intervención? Sin estos datos, es imposible planificar las necesidades.

Los primeros meses serán los de la arquitectura, aún no promesas

Rakan Nassereddine dijo que la nueva estructura pronto debería celebrar sus primeras reuniones y preparar los decretos de implementación necesarios para la organización del sector. Este paso es menos visible que un trasplante exitoso, pero determinará lo que sigue. Debe aclararse la composición de la organización, las responsabilidades médicas y administrativas, las relaciones con los hospitales y los arreglos de financiación.

La nueva arquitectura también tendrá que incorporar las lecciones de la parada anterior. Un presupuesto ocasional no es suficiente. Una estructura sin sucesión organizada es vulnerable. Las campañas especiales de sensibilización no reemplazan una estrategia en curso. Y la gestión pública de la operación debe estar vinculada a la de los exámenes y seguimiento.

Por consiguiente, el reto es pasar de un anuncio a una cadena operacional real. El día en que un donante potencial sea identificado en un hospital, el sistema tendrá que saber quién llamar, quién revisar los criterios, quién contactar a la familia, quién organizar las pruebas, cómo se selecciona el destinatario, quién realizar la operación y quién pagar por cada paso. Es en este mismo momento que sabremos si la estructura realmente existe.

Fomento de la confianza con la medicina

El Líbano ha logrado cambiar las perspectivas de la donación de órganos mediante la participación de médicos, instituciones públicas, escuelas, universidades y autoridades religiosas. Esta construcción tardó años. Su debilitamiento muestra que una cultura de regalo nunca se adquiere definitivamente. Cuando las instituciones desaparecen del espacio público, el sujeto vuelve a estar distante y las familias se encuentran solas ante una decisión extremadamente difícil.

Por lo tanto, el relanzamiento tendrá que reanudar la labor de sensibilización casi al mismo tiempo que la labor reglamentaria. Tendrá que explicar los procedimientos, recordar las posiciones religiosas obtenidas, capacitar a los equipos hospitalarios y demostrar que la atribución de órganos se basa en reglas justas. La confianza no se decreta por decisión ministerial.

El país todavía tiene la historia, habilidades y experiencia necesarias para reconstruir este mecanismo. Pero la apuesta es ahora más exigente que en 1999. Ya no se trata de probar que el Líbano sabe cómo realizar trasplantes. Debe demostrar que puede mantener una institución capaz de funcionar a pesar de las crisis, financiar toda la cadena de cuidado y sobrevivir la salida de las personas que la crearon. Por lo tanto, el éxito no será medido por la primera operación anunciada. Medirá la capacidad de hacer de esta primera operación el comienzo de un sistema sostenible.

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