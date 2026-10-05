LibnaNEWS Journal of 5 October 2026: Lebanon, region, world, economy
Diario LibnaNEWS del lunes 5 de octubre de 2026, todo esencial en 5 minutos!
🇱🇧 Liban : loi électorale rouverte, loi bancaire devant le Conseil constitutionnel, positions israéliennes au Sud, négociations attendues le 20 octobre
🌍 Région : réunion de Camp David sur l’Iran, ministre iranien du Pétrole démissionnaire, cérémonie du 7 octobre en Israël, offensive au Yémen
Mundo: Bolsonaro por delante de Lula en Brasil, Merz en Kiev, Letonia elecciones, lluvias en Barcelona
Francia: bloqueo de escuelas secundarias, escuela primaria socialista
EE.UU.: sólo 29.000 empleos en septiembre
💰 Économie : Brent à 102 $, le kWh du générateur à 52 840 LL
Inusual: zar Samuel de vuelta a Sofía, canales verdes Gante
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Foto: Wikimedia Commons
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