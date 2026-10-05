Caso Riad Salamé: las cuentas de Banque Richelieu Monaco en el corazón de las nuevas revelaciones

Las nuevas revelaciones sitúan a Mónaco en el corazón del caso Riad Salamé. Funds linked to the former governor were reportedly placed in 2021 with Banque Richelieu Monaco. Después de la congelación de aproximadamente 46 millones de euros en activos, algunas transacciones de inversión habrían continuado, planteando preguntas sobre su naturaleza y autorización exactas.

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Según informes, se invirtieron fondos en 2021 en el banco controlado por Antoun Sehnaoui, mientras que las operaciones de inversión continuaron después de la congelación de activos

Una nueva parte del caso Riad Salamé lleva a Mónaco parte de los circuitos financieros del ex Gobernador del Banco del Líbano. According to information published on 5 October by Intelligence Online, a significant part of the funds suspected of being diverted by the former governor were reportedly placed in 2021 with Banque Richelieu Monaco, a financial group owned by Lebanese banker Antoun Sehnaoui. Aún más inquietante, según la misma encuesta, las inversiones en la institución continuaron después de que las autoridades incautaron las cuentas correspondientes.

Esta información añade una nueva prueba a un caso judicial que ha estado mucho más allá de las fronteras del Líbano. Durante varios años, magistrados europeos han tratado de reconstituir la circulación de cientos de millones de dólares, entre otras cosas, de las comisiones pagadas por los bancos libaneses a Forry Associates, empresa controlada por Raja Salamé, hermano del ex gobernador. Las investigaciones realizadas en Francia, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Mónaco han llevado gradualmente a la identificación de cuentas bancarias, empresas y una importante base de bienes.

Banque Richelieu Monaco ahora aparece como una de las instituciones a través de las cuales parte de la capital habría pasado o se hubiera administrado.

Varias cuentas relacionadas con Riad Salamé en Mónaco

El archivo no se ocupa simplemente de la existencia de una cuenta personal abierta por Riad Salamé. Hay pruebas en los procedimientos europeos de que varias cuentas son mantenidas por empresas cuyo ex gobernador habría sido el beneficiario económico. Los procedimientos recientes incluyen ocho cuentas abiertas con Banque Richelieu Monaco y adscritas a estructuras vinculadas a Riad Salamé.

Esta distinción es importante. Las grandes fortunas internacionales no necesariamente tienen sus activos directamente en su nombre. Pueden utilizar empresas de patrimonio, empresas de tenencia u otras estructuras jurídicas que parezcan formalmente titulares de cuentas. La pregunta clave para las autoridades de lucha contra el blanqueo de dinero se convierte entonces en la del propietario beneficioso: la persona que, detrás de las empresas intermediarias, controla la capital.

En el caso de Riad Salamé, esta cuestión es particularmente sensible. Durante casi treinta años, de 1993 a 2023, dirigió el Banco del Líbano. Su condición le hizo una persona políticamente expuesta, una categoría por la que las instituciones financieras están sujetas a mayores obligaciones de diligencia debida, en particular con respecto al origen de activos y fondos.

The presence of several structures related to the former governor in the same bank does not in itself constitute proof of an offence committed by that institution. Sin embargo, plantea la cuestión de los cheques realizados en el momento de abrir las cuentas, y luego en el momento de la llegada y gestión del capital.

Año 2021 se convierte en central

La cronología revelada es particularmente importante. Inteligencia Online sitúa en 2021 la inversión con Banque Richelieu Monaco de una parte significativa de los fondos asignados a Riad Salamé. Sin embargo, en esa fecha el ex gobernador ya estaba recibiendo creciente atención en Europa.

En Francia, se abrió una investigación preliminar sobre el patrimonio de Riad Salamé y su séquito en mayo de 2021, antes de la apertura de información judicial en julio del mismo año. Las investigaciones incluían sospechas de lavado de dinero organizado y las condiciones en que se había creado un activo considerable en Europa.

Los investigadores europeos también estaban interesados en el mecanismo Forry. Durante años, los bancos libaneses que compraban instrumentos financieros del Banco del Líbano habían pagado comisiones a Forry Associates. La compañía fue controlada por Raja Salamé. Las sumas correspondientes se estiman en varios cientos de millones de dólares.

Los investigadores sospechan que algunas de estas sumas fueron redistribuidas a través de un complejo conjunto de cuentas, empresas e inversiones propiedad o beneficioso para Riad Salamé y su séquito. El ex gobernador, por su parte, retó los cargos que se le imputaban y sostuvo, entre otras cosas, que su riqueza provenía de sus activos antes de su llegada al Banco del Líbano y sus inversiones.

Por lo tanto, la supuesta colocación de grandes sumas en Mónaco en 2021 tiene una dimensión particular: habría tenido lugar al mismo tiempo que las investigaciones europeas sobre el legado del ex gobernador estaban empezando a crecer.

46 millones de euros congelados en Mónaco

Una nueva etapa tuvo lugar en marzo de 2022. Como parte de una operación coordinada entre varios países europeos, las autoridades anuncian la congelación de aproximadamente 120 millones de euros de activos relacionados con la investigación de Riad Salamé y su séquito.

Las sumas incautadas incluyen bienes inmuebles y cuentas bancarias distribuidas entre varias jurisdicciones. En Mónaco se congelan aproximadamente 46 millones de euros.

Esta cantidad es considerable. Sólo el componente monegasco representa más de un tercio de los aproximadamente 120 millones de euros en activos congelados durante esta operación europea.

Es también desde este momento que las nuevas revelaciones se vuelven particularmente sensibles. Según Inteligencia Online, la incautación de cuentas no interrumpió completamente las transacciones financieras: Riad Salamé continuó invirtiendo con Banque Richelieu Monaco después de la congelación de sus activos.

Esta declaración debe interpretarse con cautela. Una congelación judicial no significa automáticamente que cualquier operación de gestión de cartera sea legalmente imposible. El alcance exacto depende de la decisión de la autoridad competente. Algunos activos pueden madurar, generar interés o requerir operaciones de gestión técnica sin que el propietario pueda retirar o transferir los fondos.

Por lo tanto, toda la cuestión es qué se trataba exactamente de las transacciones realizadas después de la incautación: la simple gestión de salvaguardia de los activos ya presentes en las carteras, la reinversión automática de la liquidez, los despidos entre diferentes productos financieros o las nuevas inversiones realizadas siguiendo instrucciones del cliente o de sus representantes.

La diferencia es fundamental.

Un banco controlado por un jugador importante del sector bancario libanés

El caso es más sensible porque Banque Richelieu Monaco no está relacionado con el sistema bancario libanés. Pertenece al grupo financiero desarrollado alrededor de la Société Générale de Banque en Líbano y d’Antoun Sehnaoui.

SGBL adquirió actividades de Richelieu en Francia y Mónaco en 2018, así como Richelieu Gestion. Estos establecimientos se consolidaron en la Compagnie Financière Richelieu. Antoun Sehnaoui también presidió la Junta Directiva de Banque Richelieu Monaco.

Por lo tanto, el caso incluye dos importantes cifras en el sistema financiero anterior a la crisis del Líbano: por un lado, Riad Salamé, gobernador del Banco del Líbano y principal regulador del sector bancario; y por otro, un grupo bancario privado libanés que ha desarrollado una actividad de gestión de la riqueza en Europa y Mónaco.

Por supuesto, esta proximidad institucional no significa que Antoun Sehnaoui hubiera sabido personalmente del origen de la capital o las transacciones en las cuentas correspondientes. En este momento no existe una base pública para establecer esa responsabilidad personal. Del mismo modo, la existencia de cuentas pertenecientes a un cliente ulteriormente procesado no significa automáticamente que el banco depositario haya participado en los delitos contra él.

Pero hace que la cuestión de los procedimientos de cumplimiento de estas cuentas sea particularmente importante.

¿Cómo podemos controlar la fortuna del gobernador que controla los bancos?

El archivo plantea un problema particular para el sistema bancario libanés. Riad Salamé no era un cliente ordinario. Fue el gobernador del Banco Central del país del que el Banco Richelieu Monaco pasó por su accionamiento.

Durante casi tres decenios, el Banco del Líbano ha supervisado los bancos libaneses y ha desempeñado un papel fundamental en sus operaciones. Por consiguiente, la relación entre el Banco Central, los bancos comerciales y sus principales accionistas es permanente.

Para un banco europeo o monegasco que acoge la capital de un funcionario público extranjero, el estado de la persona políticamente expuesta requiere más vigilancia. No es suficiente conocer la identidad del cliente. La institución debe ser capaz de comprender el origen de sus activos, el origen de las cantidades transferidas y, cuando las circunstancias así lo requieran, la justificación económica de las transacciones.

En el caso de un gobernador del banco central con una gran cantidad de decenas o cientos de millones de dólares, la cuestión del origen de los fondos se vuelve así central.

Es aún más cuando las cuentas se llevan a cabo en varias empresas.

El sistema Forry en el centro de la encuesta

Para entender por qué estas cuentas son de igual interés para los investigadores europeos, debemos volver al mecanismo que es el corazón financiero del caso Salamé.

Forry Associates, a Raja Salamé-controlled company, received commissions on certain operations carried out by commercial banks with the Bank of Lebanon. Las investigaciones europeas han estado buscando varios años para determinar cómo se utilizaron posteriormente varios cientos de millones de dólares de estas comisiones.

Por lo tanto, el caso no se refiere simplemente a la fortuna personal de un ex gobernador. Busca responder a una pregunta mucho más precisa: ¿se han desviado fondos indirectamente de operaciones que involucran al Banco del Líbano a estructuras privadas controladas por Riad Salamé o su séquito?

Una vez que se establezca o sospeche esta primera etapa, comienza un segundo: siga el dinero.

Es este trabajo que lleva a investigadores a bancos suizos, franceses, luxemburgueses, alemanes y monegascos, pero también a empresas inmobiliarias y estructuras de propiedad utilizadas para adquirir o administrar activos.

El Banco Richelieu Monaco aparece en esta segunda parte de la historia: la de la conservación y gestión de una parte del patrimonio cuyo origen exacto las autoridades buscan determinar.

El punto decisivo: lo que sucedió después de la congelación

Las nuevas revelaciones, sin embargo, mueven ligeramente el centro de gravedad del archivo. Hasta ahora, la mayor atención se ha centrado en la fuente del dinero y su llegada a bancos europeos. La cuestión se convierte ahora en uno de la gestión de los fondos después de la intervención de la justicia.

Si en realidad se han continuado las inversiones después de que se hayan incautado las cuentas, habrá que determinar su naturaleza, fechas y mecanismo de autorización.

Sobre todo, será necesario saber quién todavía podría intervenir en las carteras.

¿El mismo Riad Salamé? ¿Agentes? Directores bancarios Richelieu Monaco con un mandato discrecional? Mecanismos de reinversión automáticos? Las respuestas a estas preguntas cambiarían profundamente la interpretación de las operaciones.

Estos movimientos también deben compararse con los términos exactos de las decisiones judiciales monegascas. Un activo congelado puede seguir existiendo económicamente sin estar exento de la justicia. Por consiguiente, la línea roja real sería menos la existencia de una transacción financiera que la posibilidad de disponer libremente de bienes, cambiar su propiedad, transferirlos o eludir el efecto de la incautación.

En esta etapa, la información disponible no indica que se haya producido tal violación.

Una nueva rama de un archivo lejos de encima

El interés de estas revelaciones supera finalmente el único Riad Salamé y Antoun Sehnaoui. Muestran cómo la investigación sobre el ex gobernador se ha convertido en una investigación de toda la arquitectura financiera utilizada para mover, conservar e invertir capital del Líbano.

Durante mucho tiempo, el caso fue presentado esencialmente como el de un gobernador y su hermano. Las investigaciones europeas están mostrando gradualmente una realidad mucho más compleja: cientos de millones de dólares han distribuido entre empresas, cuentas bancarias, gestores de riqueza e inversiones inmobiliarias en varias jurisdicciones.

Cada nuevo paso entonces hace la misma pregunta: ¿quién sabía qué, cuándo, y qué controles se llevaron a cabo?

En el caso de Banque Richelieu Monaco, esta cuestión tiene ahora una dimensión adicional. Ya no se trata sólo de por qué las estructuras vinculadas a Riad Salamé tenían varias cuentas en el establecimiento y de cómo se había verificado el origen de la capital. También debemos entender cómo estos activos fueron administrados cuando la justicia europea comenzó a apoderarse de ellos.

La respuesta podría arrojar luz sobre una parte todavía mal conocida del caso Salamé: no sólo la forma en que el dinero hubiera dejado el circuito original, sino lo que sucedió una vez en los establecimientos responsables de mantenerlo y producirlo.

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