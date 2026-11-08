Sabra: Tres arrestos y un túnel descubierto

Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron tres arrestos en Sabra durante una operación el 8 de noviembre contra un almacén de motocicletas robado. Según su declaración, un intercambio de fuego de aproximadamente una hora precedió al descubrimiento de un túnel y las incautaciones de armas, municiones y estupefacientes. Las cantidades no se especifican. Una persona deseada resultó levemente herida en la cabeza después de una caída mientras intentaba escapar. The suspects were handed over to the competent authority on judicial investigation.

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In Sabra, the Internal Security Forces (ISF) announced the arrest of three people after an operation on 8 November 2026 against a stolen Motorcycle warehouse. En su declaración emitida el mismo día, reportaron un intercambio de fuego y el descubrimiento de un túnel.

Sabra: un intercambio de disparos de una hora

Según el ISP, las personas querían abrieron fuego contra la patrulla de la brigada de investigación del Monte Líbano y lanzaron una granada durante la búsqueda, a la entrada del campamento, en el lado del Monte Líbano. Los oficiales respondieron y los enfrentamientos duraron aproximadamente una hora.

El comunicado de prensa reporta una leve lesión en la cabeza a una persona deseada causada por una caída durante su intento de escapar.

Incautaciones sin un balance cuantificado

Los ISP informan de que incautaron motocicletas robadas, estupefacientes, armas y municiones, incluidas granadas, sin especificar sus cantidades. Presentan el túnel descubierto como un pasaje para el intercambio de mercancías robadas entre grupos.

The facts reported by ISPs relate to suspicions of theft and drug-related offences. The statement does not detail the role attributed to each of the suspects. No se anuncia ninguna condena.

The three suspects and the seizures were handed over to the competent service on judicial investigation, the ISPs specify.

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