El 25 de noviembre en Anfeh, el 24 en el calendario maronita: orígenes locales, símbolos y archivos de la Santa Catalina en el Líbano.

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En Anfeh, la Santa Catalina es una fiesta patronal inscrita en los archivos parroquiales: Vísperas el 24 de noviembre, liturgia el 25, bajo el patrocinio de un martirio cuya narración religiosa ha atravesado los siglos. En 2026, la celebración ortodoxa cayó un miércoles. El calendario maronita retenía el 24 de noviembre.

En la costa del Kura, la Iglesia de Santa Catalina da un lugar concreto a esta memoria. Los boletines de la Arquidiócesis Ortodoxa de Trípoli y el Kura permiten seguir las reuniones de la fiesta durante varios años. Iluminan una práctica local sin añadirle las costumbres de los « Catherinettes » conocidos en otros lugares, o convirtiendo los viejos horarios en un programa para 2026.

25 de noviembre en Anfeh, el 24 en el sinaxar maronita

El calendario del patriarcado ortodoxo de Antioquía inscribió a Catalina el 25 de noviembre, con el cierre de la fiesta de la entrada de la Madre de Dios en el Templo. Los boletines de la diócesis de Zahlé y Baalbek reproducen esta fecha. Coloca la conmemoración en el ayuno de la Natividad, a partir del 15 de noviembre.

El sinaxario del rito antioquíoco maronita reproducido por el patrimonio maronita, después de la edición de Kaslik en 1996, lugar Catalina, virgen y mártir, el 24 de noviembre. La diferencia también se menciona en el sinaxar ortodoxo de Zahlé. El calendario latino publicado por el servicio de información de la Santa Sede conserva 25. El mismo santo tiene así dos fechas relacionadas en las tradiciones presentes en el Líbano. Esta diferencia de un día no debe confundirse con la diferencia entre los calendarios Juliano y Gregoriano.

Una historia transmitida por las historias de santos

La tradición sitúa a Catalina en Alejandría, en el contexto de las persecuciones del siglo IV. La presenta como una joven cristiana educada que se niega a sacrificar a las deidades del Imperio, debate con eruditos y permanece fiel a su fe hasta el martirio. Estos episodios pertenecen a la hagiografía, es decir, las narrativas destinadas a transmitir la memoria y el ejemplo espiritual de los santos.

Las propias fuentes religiosas invitan a la prudencia histórica. El aviso italiano del servicio de información de la Santa Sede se refiere a una pasión escrita varios siglos después de la época en que la historia puso a Catalina. El sinaxario de Zahlé del 25 de noviembre de 2024 destaca la ausencia de documentos contemporáneos preservados y la transmisión tardía de su vida.

No todos los registros dan la misma cronología de textos antiguos. Por consiguiente, la edad exacta de Catalina, el número de sus interlocutores o los detalles de la tortura no pueden ser presentados como elementos verificados de un juicio. La precisión documental es más fuerte al estudiar la recepción de la narrativa: textos litúrgicos, imágenes del santo y celebraciones atestiguadas en parroquias.

La rueda y los libros: leer los símbolos

La presentación del patriarcado de Antioche explica dos atributos comunes de Catalina. La rueda se refiere al instrumento de tortura que, según la historia, rompe cuando se quiere utilizar contra ella. Los libros evocan la discusión con filósofos y eruditos. La santidad está representada en ella a través del testimonio de fe y la palabra de argumento.

El título litúrgico de « la novia de Cristo » pertenece al mismo lenguaje simbólico. La tradición dice de una unión espiritual representada por un anillo; Ella expresa la fidelidad de Catalina a Cristo. Este no es un matrimonio histórico. En himnos, sabiduría, resistencia y esperanza cuentan tanto como los objetos representados cerca del santo. Estos significados explican el icono sin deducir un rito doméstico único a las familias libanesas.

En Anfeh, un partido de negocios documentado

El boletín diocesano del 22 de noviembre de 2009 anuncia la fiesta de Catalina como la patrona de Anfeh. El Metropolitan Ephrem Kyriakos está programado para presidir las Vísperas el 24 de noviembre a las 4:30 p.m. Al día siguiente, las mañanas fueron anunciadas a las 8 de la mañana, seguida de la liturgia en la Iglesia de Santa Catalina. El vocabulario del boletín indica ya una cita anual.

Siete años más tarde, el tema del 20 de noviembre de 2016 toma la misma sucesión: Vísperas el 24, esta vez a las 5 pm, luego liturgia los días 25 a 9:30 am. La variación en los horarios es instructiva. Muestra una tradición repetida cuya organización permanece fijada localmente, año tras año.

Los archivos de las homilías diocesanas todavía registran un sermón de Ephrem Kyriakos para la fiesta, en Sainte-Catherine d’Anfeh el 25 de noviembre de 2021. Este rastro complementa anuncios antiguos. Juntos, estos documentos dan fe de las oficinas, el lugar y la participación del funcionario diocesano. No prueban una procesión sistemática, una comida popular obligatoria, o un programa ya acordado para 2026.

Una memoria local, varias Catalinas

La Catalina celebrada en Anfeh es Catalina de Alejandría. Debe distinguirse de Catherine Labouré, una figura del siglo XIX vinculada a la Medalla Milagrosa. En el Líbano, el calendario de las vacaciones vicencianas del Colegio de Antour de San José lo situó el 28 de noviembre. La proximidad de las fechas y el nombre común pueden difuminar la investigación, mientras que las historias y las devociones son diferentes.

En Anfeh, los archivos dan al Sainte-Catherine su propia continuidad: entrar en la fiesta de las Vísperas, reunirse para la liturgia del día siguiente y tomar los textos dedicados a la patrona. Los horarios de 2026 deben venir de un anuncio parroquial. La memoria ya es legible en los documentos preservados, que vinculan una tradición cristiana ampliamente compartida con una comunidad específica en el Kura.

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