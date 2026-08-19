Siria: toneladas de material nuclear

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The new Syrian authorities revealed to the International Atomic Energy Agency the existence of several tons of nuclear material at a site that had never been declared under Bashar Al-Assad. Los inspectores tienen ahora acceso a material e instalaciones relacionados con las actividades nucleares de Siria anteriores. El descubrimiento no significa que Damasco posee varias toneladas de material que se pueden utilizar directamente para hacer un arma atómica. Por otra parte, reabrió un caso de casi veinte años: el programa clandestino asociado al reactor Al-Kibar, destruido por Israel en 2007. Para el nuevo poder sirio, el reto ahora es identificar, asegurar y declarar este legado, al tiempo que convencer al OIEA de que ya no hay ninguna actividad nuclear oculta.

Varias toneladas. La cifra es suficiente para llamar la atención, pero también puede confundir la naturaleza exacta de lo que acaba de ser revelado en Siria.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó durante su visita los días 17 y 18 de agosto de 2026 que las nuevas autoridades sirias habían informado de la existencia de una cantidad significativa de material nuclear en un sitio que no había sido declarado al Organismo bajo el régimen de Bashar Al-Assad.

Damasco había informado oficialmente al OIEA de este descubrimiento17 de julio de 2026The Syrian authorities then invited the Agency to examine the site and material. Un mes después, los inspectores tienen acceso a determinar precisamente la naturaleza, la cantidad y el origen de los materiales en cuestión.

Rafael Grossi mencionó « unas pocas toneladas ». El Ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Al-Shaibani, le asegura que estos materiales no plantean un peligro y que permanecerán en Siria bajo las salvaguardias internacionales del OIEA.

La redacción requiere una primera distinción esencial:material nuclear no significa material inmediatamente utilizable en un arma nuclear.

La información disponible no permite hablar de varias toneladas de uranio altamente enriquecido, por lo menos un stock de material que se puede utilizar directamente para hacer bombas. Los informes de los medios de comunicación se refieren al metal de uranio retenido durante más de 20 años y probablemente vinculado a las actividades nucleares clandestinas de Siria. La caracterización plena es ahora la labor del OIEA.

Por lo tanto, la noticia del 19 de agosto es menos el descubrimiento de un » arsenal nuclear » que la aparición en el día abierto de una parte material de un programa que Damasco había rechazado durante años entregar todas las llaves.

Siria misma declaró material nuclear

Este detalle altera profundamente la lectura política del caso.

El material no fue descubierto tras una inspección de las nuevas autoridades sirias. Damasco informó al OIEA de su existencia y solicitó la intervención de sus inspectores.

Esta iniciativa forma parte del cambio de política iniciado desde la caída de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024. La nueva potencia siria busca resolver las controversias internacionales heredadas del antiguo régimen, cuya cuestión nuclear es una de las más sensibles.

Durante la visita de Rafael Grossi, Damasco reafirmó su compromiso con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y su acuerdo de salvaguardias con el OIEA. Las autoridades describen su cooperación como una ruptura con las prácticas del antiguo régimen.

El Organismo tiene ahora acceso al sitio donde se encuentran los materiales recientemente declarados. También está trabajando en instalaciones asociadas con las viejas preguntas sobre el programa sirio.

En Deir ez-Zor, Rafael Grossi pudo observar excavaciones en un sitio relacionado con actividades nucleares pasadas. Estas operaciones deben ser capaces de identificar elementos que puedan iluminar lo que estaba pasando allí antes de ser destruidos.

El objetivo ahora es reconstruir una cadena que el OIEA nunca había podido establecer por completo: ¿qué materiales tenía Siria, dónde estaban almacenados, qué facilidades iban a utilizar y qué queda de él hoy?

¿Por qué algunas toneladas no significan unas cuantas toneladas de combustible para una bomba

La naturaleza del material es el punto más importante para evitar la mala interpretación.

La palabra « uranio » abarca realidades muy diferentes.

El uranio natural contiene principalmente uranio 238 y una pequeña proporción de uranio 235. Para la mayoría de las tecnologías de reactores y, lo que es más importante, para hacer un arma utilizando uranio, se necesitan medidas técnicas adicionales.

Por lo tanto, el grado de enriquecimiento es decisivo.

Sin embargo, las autoridades y el OIEA no han anunciado el descubrimiento de varias toneladas de uranio muy enriquecido. La información disponible evoca un asunto cuya composición e historia aún deben ser verificadas.

Esto no lo hace insignificante.

Una serie de toneladas de material nuclear no declarado es un problema importante para el sistema internacional de no proliferación. El OIEA debe saber de dónde procede, por qué no se ha declarado, qué facilidades está destinado y si se ha identificado todo el stock.

Por consiguiente, la cuestión es tanto contable como estratégica.

En el sistema de salvaguardias nucleares, un material no debe simplemente ser físicamente seguro. Debe declararse, caracterizarse y seguirse para que la agencia pueda verificar que no se desvíe a usos prohibidos.

Por eso el inventario sirio se vuelve central.

La sombra de Al-Kibar reaparece

Para entender por qué este descubrimiento causa tal atención, debemos volver a6 de septiembre de 2007.

Esa noche, aviones israelíes destruyeron una instalación siria en la zona de Deir ez-Zor. Durante varios meses, Israel permaneció oficialmente callado en la operación.

El sitio entonces se conoce como « Al-Kibar », o « Dair Alzour » en la terminología del OIEA.

Las investigaciones internacionales aumentarán gradualmente la sospecha. En 2011, el OIEA estima quemuy probable que el edificio destruido fuera un reactor nuclear que debería haber sido declarado al organismo.

Siria había rechazado esa conclusión.

Una de las preguntas más importantes fue el parecido de la instalación a un reactor norcoreano. Los sospechosos se referían a un proyecto que probablemente produciría plutonio después de la irradiación y el reprocesamiento del combustible.

Pero la destrucción del edificio antes de su control internacional complicó la investigación.

El OIEA también había detectado partículas de uranio de origen antropogénico en sus investigaciones y pidió acceso a varios sitios considerados potencialmente relacionados con las actividades de Deir ez-Zor.

Durante años, el caso permaneció inacabado.

Es precisamente este legado que los inspectores están tratando de reconstruir.

Las huellas de uranio ya habían reactivado la investigación

El archivo había comenzado a evolucionar incluso antes de las revelaciones de agosto de 2026.

En 2024, las autoridades sirias habían permitido al OIEA visitar tres sitios sospechosos de haber tenido un vínculo funcional con el sitio de Deir ez-Zor. Luego se realizó un muestreo ambiental.

El análisis se reveló en uno de estos lugaresun número significativo de partículas de uranio natural de origen antropogénico.

Esta formulación es importante.

» Origen antropogénico » significa que el material fue sometido a actividad humana o proceso industrial. Por lo tanto, su presencia no podría simplemente asimilarse al uranio naturalmente contenido en el suelo.

La agencia había realizado muestras adicionales para determinar la importancia de estas partículas.

La caída del régimen de Assad cambió las condiciones de la investigación.

Para junio de 2025 Rafael Grossi había obtenido un compromiso de las nuevas autoridades sirias para resolver las cuestiones pendientes. Luego, el 17 de julio de 2026, Damasco dio un paso adicional declarando la presencia de material nuclear en un sitio no declarado.

Por lo tanto, los acontecimientos del 17 y el 18 de agosto constituyen la conclusión provisional de una secuencia iniciada bien antes de la presente visita.

Un segundo registro radiactivo fue descubierto en Homs

La revelación viene un mes después de otro evento que podría confundirse fácilmente con él.

El16 de julio 2026las autoridades sirias habían anunciado que habían obtenido un contenedor blindado que contenía material radiactivo en las afueras del barrio de Al-Waer, en Homs.

El contenedor se deterioró externamente. Los equipos especializados de la Autoridad Siria de Energía Atómica establecieron un perímetro de seguridad y realizaron mediciones radiológicas.

Según las autoridades, no se había detectado ninguna fuga radiactiva significativa. Los niveles medidos no constituyen una amenaza para la población o el medio ambiente. The container was then transferred to the central laboratories of the Syrian atomic authority.

Por consiguiente, los dos casos deben estar claramente separados.

El contenedor Homs era un problemaseguridad radiológicarelativa a una fuente descubierta en un entorno civil.

El expediente reveló a las preocupaciones del OIEA:,material nuclear no declarado y las obligaciones internacionales de Siria en materia de salvaguardias y no proliferación.

La diferencia es fundamental.

No todo material radiactivo está cubierto por un programa nuclear militar. Las fuentes radiactivas se utilizan en medicina, industria, investigación y muchos equipos técnicos.

El dossier actual tiene un alcance estratégico porque podría estar vinculado a actividades nucleares clandestinas bajo el régimen anterior.

El OIEA debe determinar lo que realmente tiene Damasco

Por lo tanto, el trabajo de los inspectores comienza con una operación aparentemente sencilla: identificar el material precisamente.

Su composición isótopo puede proporcionar información sobre su origen y tratamiento. Los expertos también deben determinar su condición, embalaje, masa exacta y la historia de almacenamiento disponible.

Estos datos pueden entonces verse confrontados con la información reunida en los antiguos sitios nucleares sirios.

El tema es si los diferentes elementos cuentan una historia coherente.

Si se han mantenido varias toneladas de material durante más de 20 años, el OIEA debe incluir su fuente y destino inicial. También debe determinar si podrían existir otras existencias o equipos relacionados con esas actividades en otros lugares.

El nuevo gobierno sirio dice que quiere proporcionar la información necesaria.

Rafael Grossi considera que esta cooperación es el progreso más importante alcanzado hasta ahora en la resolución de los problemas de garantía dejados por las actividades no declaradas del antiguo régimen.

Pero la cooperación política no reemplaza la verificación técnica.

El cierre del caso sólo puede ocurrir cuando el Organismo considera que hay elementos suficientes para explicar los materiales, sitios y actividades anteriores.

Por qué Damasco quiere mantener materiales en Siria

Asaad Al-Shaibani indicó que los materiales permanecerían en territorio sirio.

Esta posición introduce otra dimensión del archivo.

Siria no renuncia al principio del uso pacífico de la energía nuclear. Al igual que otros Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), el país reclama el derecho a desarrollar actividades nucleares civiles de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Por lo tanto, Damasco presenta el material descubierto no como un stock que necesariamente debe ser eliminado, sino como un material que puede mantenerse bajo control.

Esto implica obligaciones.

El OIEA tendrá que poder aplicar sus salvaguardias, verificar el inventario y supervisar los usos futuros. Los materiales también deben protegerse del robo, el tráfico o el uso no autorizado.

Esta cuestión es particularmente delicada en un país que está surgiendo de más de un decenio de guerra y cuyas instituciones siguen en proceso de reconstrucción.

Por lo tanto, el problema radica no sólo en lo que el viejo régimen quería hacer con estos asuntos. También se refiere a su seguridad hoy.

Israel sigue preocupado directamente por el caso

El pasado del programa también explica la atención israelí.

Israel demostró en 2007 que estaba dispuesto a utilizar la fuerza para prevenir la aparición en Siria de una capacidad nuclear que consideraba amenazante.

Sin embargo, la situación de 2026 es diferente.

Las nuevas autoridades sirias han optado por informar al OIEA y abrir los lugares a los inspectores. Esta internacionalización del archivo proporciona un mecanismo de verificación que no existía en las mismas condiciones cuando las sospechas rodeaban a Al-Kibar.

Media reports referred to discussions involving the United States, Israel, Syria and IAEA on the security of materials. Damasco, sin embargo, retó la existencia de un papel israelí en el proceso actual.

Por consiguiente, es necesario distinguir entre información confirmada y diplomática.

Lo que se establece es que Damasco coopera con el OIEA, que los inspectores tienen acceso a los lugares de que se trata y que los Estados Unidos siguen de cerca el expediente.

El nivel de participación israelí en los arreglos materiales sigue estando sujeto a versiones diferentes.

Para el nuevo poder, pagar el legado de Assad

El asunto finalmente tiene una dimensión política interna e internacional para el Presidente Ahmed Al-Charaa.

Su Gobierno heredó una serie de controversias que dejó el antiguo régimen: armas químicas, sanciones, personas desaparecidas, detenciones, archivos de seguridad y ahora un archivo nuclear.

La estrategia nuclear consiste en separar al nuevo Estado sirio de los anteriores.

Damasco presenta la declaración del 17 de julio como iniciativa voluntaria. El mensaje del exterior es claro: las nuevas autoridades no quieren proteger los secretos nucleares de Bashar Al-Assad y aceptar que el OIEA debe reconstruir actividades pasadas.

Esta cooperación puede contribuir a la normalización internacional de Siria.

Pero también existe un riesgo político: cuanto más inspectores avancen, más pueden arrojar luz sobre el alcance real del programa clandestino.

Por consiguiente, la transparencia anunciada no se juzgará en la primera visita, sino en lo que sucederá si el OIEA solicita nuevos documentos, nuevas muestras o acceso a otros lugares.

El misterio se mueve ahora al inventario

Por lo tanto, el descubrimiento de varias toneladas de material nuclear no cierra el archivo sirio. Por el contrario, le da una nueva dimensión material.

Durante casi veinte años, la cuestión central fue lo que Bashar Al-Assad había tratado de construir en Deir ez-Zor y lo que otros sitios habían participado en el proyecto. El OIEA tiene ahora la posibilidad de que nunca haya logrado en las mismas condiciones: hacer frente a las huellas que dejaron sobre el terreno con material nuclear declarado por las autoridades sucesoras.

Hay que responder a tres preguntas:¿qué material es exactamente esto, por qué fue almacenado en un sitio no declarado y hay otras cantidades o instalaciones todavía desconocidas?

Damasco afirma que no hay peligro para la población y quiere mantener el material bajo salvaguardias internacionales. El OIEA debe verificar ahora el inventario y continuar sus investigaciones en Deir ez-Zor. Los análisis futuros determinarán si las pocas toneladas reveladas en julio constituyen el último elemento desaparecido de la cuestión nuclear siria o sólo la primera parte de un legado que la nueva potencia está empezando a abrir.