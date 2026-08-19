Berri vincula el despliegue del ejército con la retirada israelí

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Nabih Berri puso el miércoles 19 de agosto de 2026 una secuencia precisa para el sur del Líbano: detener las operaciones israelíes, cesar el fuego y retirarse a la frontera internacional debe, según él, preceder al despliegue inmediato del ejército libanés al sur de Litani. El Presidente de la Sala declara que puede garantizar que el ejército sea la única fuerza de seguridad y la única que tenga armas en la zona. Al abordar esta propuesta directamente a una delegación estadounidense, Berri coloca a Washington frente a lo que presenta como su responsabilidad: obtener de Israel las condiciones que permiten al Estado libanés ejercer su autoridad únicamente en el Sur.

Nabih Berri no sólo denunció la situación en el sur del Líbano el miércoles. Frente a una delegación del Equipo de Tareas Americano sobre el Líbano (ATFL), formuló una cadena política y militar que afecta directamente a la cuestión más delicada de las negociaciones actuales: el monopolio de las armas y el despliegue del ejército libanés al sur de Litani.

Su mensaje se basa en un principio simple. El Líbano, dijo, está dispuesto a asegurar esta zona por su ejército, pero Israel debe detener primero su guerra, cesar el fuego y retirarse a la frontera internacional.

Berri sigue hablando personalmente sobre el siguiente paso.« Sólo entonces puedo garantizar el despliegue inmediato del ejército libanés en la zona sur de Litani »– dijo.

Añade que el ejército sería entonces« la única fuerza »para mantener la seguridad y« el único que posee armas en esta región ».

La redacción es políticamente engorrosa. El Presidente de la Cámara es también el líder del movimiento Amal y sigue siendo uno de los principales interlocutores de Hezbollah en el sistema político libanés. Cuando afirma a los interlocutores estadounidenses que el ejército debe ser la única fuerza armada al sur de Litani, no es simplemente un recordatorio abstracto del papel del Estado.

La cuestión se convierte en una de las condiciones para hacer aplicable este compromiso.

Berri propone una secuencia: retiro israelí, luego ejército libanés

El corazón de la declaración está en el orden de las etapas.

Berri no rechaza el principio de un monopolio estatal sobre armas al sur de Litani. La vincula explícitamente con el fin de las operaciones israelíes y la retirada de las fuerzas israelíes a la frontera internacional.

Esta posición nos permite comprender parte del desacuerdo que ha estado pasando por los debates sobre seguridad meridional durante meses.

Los socios occidentales del Líbano exigen que el Estado extienda su autoridad, que el ejército controle el territorio y que las armas que escapan de su mando desaparezcan de la zona. En la parte libanesa, la cuestión es la reciprocidad: ¿cómo podemos pedir a Beirut que cumpla sus compromisos si Israel continúa sus operaciones y mantiene posiciones en territorio libanés?

Berri responde proponiendo una cronología.

Israel detiene sus ataques. Una cesación del fuego se hace efectiva. Las fuerzas israelíes se retiraron a la frontera. Las Fuerzas Armadas Libanesas se despliegan inmediatamente en los sectores interesados. Se convierte entonces en la única fuerza de seguridad y el único poseedor de armas en la zona sur de la Litani.

Esta cronología no es un detalle técnico. Determina quién debe hacer el primer paso.

Aquí también se encuentra parte de la actual relación de poder diplomático.

« La única fuerza » y « las únicas armas »: una fórmula inequívoca

Los términos precisos utilizados por Berri merecen atención.

El Presidente de la Sala no se limitó a pedir que se reforzara el ejército ni se ampliara su despliegue. Afirma que esto tendrá que serla única fuerza de seguridaden la región y deberíael único con armas.

Esta formulación afecta directamente a la presencia militar de Hezbollah al sur del río Litani.

Desde la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 2006 tras la guerra entre Israel y Hezbollah, la zona entre Litani y la Línea Azul debe estar sujeta a un régimen de seguridad particular. El texto establece que está libre de personal armado, bienes y armas que no sean los del Gobierno del Líbano y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

La aplicación de esta disposición ha permanecido incompleta durante casi veinte años.

Hezbollah retuvo la infraestructura militar en el sur, mientras que Israel siguió violando el espacio aéreo libanés y varios puntos territoriales siguieron siendo contenciosos. Tras la apertura del frente el 8 de octubre de 2023 y los conflictos subsiguientes, el saldo anterior fue profundamente perturbado.

Por consiguiente, la declaración de Berri equivale a aceptar explícitamente, en la zona sur de Litani, el principio destate military monopoly.

La consideración que exige es igualmente explícita: Israel debe abandonar el territorio libanés y cesar sus operaciones.

¿Por qué Berri dice que puede « guarante » desplegar

La elección del verbo también es importante.

Berri dice no sólo que « quiería » o « apoyo » el despliegue del ejército. Afirma que puedegarantía inmediatadespués de la retirada israelí.

Institucionalmente, el Presidente de la Sala no dirige las Fuerzas Armadas Libanesas. Su despliegue es responsabilidad del Estado, el Gobierno y el mando militar.

Por lo tanto, su garantía debe entenderse políticamente.

Berri tiene una gran influencia en el sistema libanés y en el sur. Amal está profundamente implantado en las regiones del sur de Shia. El Presidente de la Sala también mantiene una antigua alianza con Hezbollah y ha desempeñado reiteradamente el papel de interlocutor político en las negociaciones indirectas sobre el conflicto con Israel.

Su declaración sugiere que un despliegue exclusivo del ejército al sur de Litani podría beneficiarse de la cobertura política necesaria en el entorno chiíta si se cumplen las condiciones que plantea.

Esta dimensión es esencial.

La aplicación del monopolio de armas no depende únicamente del número de soldados disponibles. También requiere un acuerdo político suficientemente amplio para evitar que el despliegue del ejército sea percibido como una operación dirigida contra una parte de la población o como la aplicación unilateral de las demandas israelíes.

Berri trata precisamente de construir otra lectura: el ejército desplegaríadespués de la retirada israelírestaurar la soberanía libanesa.

Mensaje enviado directamente a Washington

El segundo elemento importante de la declaración se refiere a los Estados Unidos.

Berri afirma que Washington es« el único país »capaz de obligar a Israel a detener la guerra y Donald Trump es« el único »liderazgo capaz de lograr este resultado.

La fórmula es voluntaria y directa.

Asigna responsabilidad a los Estados Unidos en proporción a su influencia en Israel. A juicio de Berri, no basta con que Washington pida al Líbano que adopte medidas relativas a las armas o la seguridad del Sur. La administración Trump debe usar su propio apalancamiento para que Israel deje de operar y se retire.

La elección de la persona de contacto refuerza este mensaje.

El Equipo de Tareas Americano sobre el Líbano es una organización estadounidense que mantiene contactos con los encargados de formular políticas en los Estados Unidos y el Líbano y aboga, entre otras cosas, por el apoyo a las instituciones libanesas.

Al dirigirse a su delegación, Berri sabía que sus observaciones tenían por objeto circular en Washington.

Su argumento puede resumirse como sigue:si Estados Unidos quiere que el ejército libanés esté solo al sur del río Litani, debe crear las condiciones territoriales y de seguridad que permitan este despliegue.

Una situación en el Sur considerada « insoportable »

Esta propuesta se basa en la continuación de las operaciones israelíes.

Berri usó términos excepcionalmente duros el miércoles para describir la situación. Según él, lo que vive el sur del Líbano se ha vuelto « insoportable » e incluso podría superar, en algunos aspectos, « los crímenes y masacres cometidos en Gaza ».

Esta comparación forma parte de su evaluación política y no constituye una equivalencia fáctica entre los balances de los dos conflictos.

Sin embargo, refleja el nivel de presión que sienten los dirigentes del sur ante las dificultades de destrucción, desplazamiento y reconstrucción.

Por lo tanto, para Berri, la cuestión del despliegue militar no puede separarse de la de los habitantes.

Insiste en su derecho a regresar a sus aldeas y reconstruir sus hogares. El ejército, dice, debe convertirse precisamente en la fuerza que protege este retorno.

La seguridad ya no se presenta únicamente en términos de desarme. Está vinculada a un propósito civil: permitir que los habitantes encuentren sus localidades.

El regreso de los habitantes se convierte en condición de estabilización

Esta dimensión es importante porque el control territorial sólo tiene sentido si las áreas afectadas pueden recuperar la vida civil.

En varios sectores del Sur, la destrucción ha afectado a viviendas, carreteras, infraestructura agrícola y servicios públicos. La continuación de las operaciones militares impide o retrasa la reconstrucción y mantiene a parte de la población en un estado de incertidumbre.

Por lo tanto, Berri vincula tres casos a menudo tratados por separado: retiro israelí, despliegue del ejército y regreso de los habitantes.

Según esta lógica, el retiro permite el despliegue; el despliegue crea condiciones de seguridad; la seguridad permite el retorno y la reconstrucción.

Esta secuencia también da una dimensión adicional a la futura conferencia internacional en apoyo de las Fuerzas Armadas Libanesas, cuya reunión preparatoria está prevista para el 17 de septiembre en París.

Si el ejército se convierte en la única fuerza presente al sur de Litani, sus necesidades serán considerables. Tendrá que mantener posiciones a largo plazo, vigilar el territorio, asegurar los ejes, acompañar el regreso de los habitantes y tener los medios logísticos necesarios.

Por consiguiente, la cuestión de la financiación internacional del ejército está directamente relacionada con la planteada por Berri.

El problema de Hezbollah no se resuelve

Sin embargo, la declaración del Presidente no resuelve todas las preguntas.

Afirmando que el ejército será la única fuerza armada al sur de Litani no indica todavía cómo se tratará la infraestructura y las armas de Hezbollah, según el calendario o por el mecanismo de verificación.

La distinción geográfica también es importante.

Berri habla explícitamente sobre el áreasur de LitaniPor consiguiente, su declaración no constituye en sí misma una solución general de la cuestión de las armas de Hezbolá en todo el Líbano.

Este límite debe mantenerse.

No menoscaba la importancia de la fórmula utilizada, pero define el alcance exacto de la fórmula: el Presidente de la Sala ofrece una garantía política relativa a una región determinada, a cambio de una retirada israelí y la cesación de las operaciones.

Las discusiones posteriores tendrán que determinar cómo esta fórmula está alineada con el objetivo del gobierno más amplio del monopolio estatal de armas.

Una propuesta que mueve la presión a los Estados Unidos

La declaración de Berri finalmente trata de cambiar la cuestión de los funcionarios libaneses.

Durante meses, parte de la presión internacional ha sido sobre lo que debe hacer Beirut: desplegar el ejército, controlar el territorio y establecer el archivo de armas de Hezbollah.

Berri ahora responde con un compromiso condicional.

Afirma que el ejército puede desplegarse inmediatamente y convertirse en la única fuerza armada al sur de Litani. Pero antes pidió a los Estados Unidos que consiguieran lo que el Líbano exigía de Israel: el fin de las operaciones, la cesación del fuego y la retirada de la frontera.

Por consiguiente, la propuesta no elimina el debate sobre las armas. Busca integrarse en una lógica de simultáneidad y reciprocidad.

Es esta formulación que Washington tendrá que evaluar ahora. Si la administración Trump obtiene las condiciones solicitadas por Berri, el Presidente de la Cámara habrá comprometido su peso político en una consecuencia verificable:un despliegue inmediato del ejército libanés y la ausencia de cualquier otra fuerza armada al sur de Litani.

El siguiente paso pondrá a prueba ambos lados de esta ecuación: la capacidad americana de conseguir a Israel un retiro y la capacidad de Berri para hacer cumplir, en el terreno, la garantía que ha dado públicamente.