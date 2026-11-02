Tampa: Líbano rechaza a la ONG para vigilar la tregua

Las negociaciones de Tampa están en marcha sobre el mecanismo de vigilancia de la tregua y la zona piloto. Según Nidaa al-Watan, Israel propuso una ONG en lugar de fuerzas de países europeos o africanos. Beirut habría rechazado la fórmula en nombre de su soberanía, mientras que la delegación israelí rechazó los países sugeridos por el Líbano. El nombre de la organización, su mandato y los detalles del control previsto no se especifican en la información comunicada.

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El Líbano habría rechazado una propuesta israelí en la que se confiara a una organización no gubernamental que supervisara la tregua y las zonas piloto. Según la información publicada el lunes 2 de noviembre por Nidaa al-Watan, esta propuesta fue discutida durante las últimas negociaciones de Tampa. Beirut considera que esto es una violación de su soberanía.

El desacuerdo se refiere a la identidad y naturaleza de los actores responsables de la vigilancia sobre el terreno. La propuesta israelí sustituiría a una ONG por fuerzas de países europeos o africanos. Los informes diarios que la delegación israelí rechaza los países propuestos por la parte libanesa.

Tampa negotiations: the choice of a contested NGO

Por consiguiente, las reservas libanesas no se refieren únicamente a la lista de Estados que pueden participar. Se refieren al principio mismo de supervisión de una organización no gubernamental. Según Nidaa al-Watan, Beirut considera que esta fórmula es un precedente inigualable e incompatible con su soberanía.

The information reported does not give the name of the proposed NGO. No detallan su mandato, sus medios ni las modalidades de su intervención. They do not further specify which European or African countries have been proposed and then rejected. En esta etapa, no es posible evaluar los arreglos operacionales examinados.

Un bloqueo también vinculado al calendario israelí

Según el mismo periódico, las negociaciones entre el Líbano e Israel siguen sin cesar. Enlaza esta expectativa con la aclaración del panorama político israelí después de las elecciones. La controversia sobre el mecanismo de supervisión añade así a la incertidumbre política sobre la continuación de los debates.

Esta información describe las posiciones asignadas a las dos delegaciones; no constituyen el texto de un acuerdo ni un informe oficial conjunto. En los elementos disponibles no se anuncia ningún compromiso sobre la vigilancia de la tregua y las zonas piloto. La elección de los agentes responsables de esta misión sigue siendo una cuestión de desacuerdo.

Credit Line

La línea azul en Ras Naqoura, una fotografía de archivo. Ejemplo geográfico de las cuestiones relativas a la vigilancia de la tregua; no hay reuniones de Tampa ni organizaciones no gubernamentales específicas. Foto: Francois el Bacha para Libnanews.com. Todos los derechos reservados. Libnanews composición gráfica, foto entera simplemente redimensionada.Fuente de fotos Libnanews.

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